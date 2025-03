Memphis dedica título à torcida do Corinthians: ‘Esperavam há muito tempo’

Memphis Depay passou em branco nas finais do Campeonato Paulista, e teve atuação apenas discreta na grande decisão dessa quinta-feira (27), que terminou com placar de 0 a 0 e garantiu o título ao Corinthians. Ao fim do dérbi com o Palmeiras, o atacante holandês comemorou de forma discreta, mas se disse feliz por ter ajudado a proporcionar tamanha festa à torcida.

continua após a publicidade

➡️Corinthians garante premiação milionária com título do Paulistão

— Em parte do jogo tivemos o controle, em parte acho que não tivemos. Mas, no geral, estou muito orgulhoso deste time. Merecemos ganhar este título. Trabalhamos muito para isso, todos, o time, os jogadores que jogaram menos, que jogaram mais na primeira parte do torneio. Temos que estar orgulhosos desta equipe — declarou o atacante do Corinthians, em entrevista à "TV Record" ainda de dentro do campo.

— É um título para a torcida. Eles esperavam há muito tempo, e estou feliz por eles. Temos que dedicar esse título a eles — acrescentou Memphis Depay.

continua após a publicidade

Título pelo Corinthians e convocação: Memphis alcança meta pessoal

Contratado pelo Corinthians em setembro, o jogador se integrou rápido ao grupo e comemorou o fato de ter conquistado um título pelo clube em espaço tão curto de tempo. A parceria com Yuri Alberto deu certo, e o título do Paulistão é visto pelo holandês como prenúncio de novas conquistas na temporada.

No início deste ano, o atacante havia definido como meta retornar à seleção da Holanda e conquistar um título pelo Corinthians. Atingiu as duas metas nesta semana — ele chegou inclusive a marcar um gol de pênalti pela seleção holandesa, diante da Espanha.

continua após a publicidade

— Conseguimos que isso acontecesse ao fim de três meses. É importante que continuemos assim, e podemos melhorar muito. Temos de trabalhar muito para conseguir mais — declarou Memphis.