Com recorde absoluto de Memphis Depay, Holanda vence Lituânia em jogo de cinco gols
Jogador do Corinthians alcançou os 53 gols com a camisa laranja de seu país
Em um dia histórico para o futebol holandês — e, sobretudo, para Memphis Depay — a seleção da Holanda venceu a Lituânia por 3 a 2 neste domingo (7), em partida movimentada disputada no Estádio Darius e Girėnas, em Kaunas (LIT), válida pela sexta rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. O camisa 10 do Corinthians foi o protagonista da tarde ao marcar o primeiro gol do jogo, tornando-se o maior artilheiro da história da seleção, com 53 gols, superando Robin van Persie no topo da lista dos goleadores do país.
Com o resultado, a Holanda assumiu provisoriamente a liderança do Grupo G, somando 10 pontos em quatro jogos, com três vitórias e um empate na rodada anterior. Já a Lituânia ocupa a quarta e penúltima colocação da chave, com apenas 3 pontos em cinco partidas. Ainda neste domingo, às 15h45 (horário de Brasília), Polônia e Finlândia — ambas com sete pontos — se enfrentam também pela sexta rodada.
Como foi a partida? ⚽
1️⃣ Primeiro tempo
Memphis precisou de apenas 11 minutos para marcar o simbólico gol do recorde. Em jogada construída por Cody Gakpo pela esquerda, o atacante levou até a linha de fundo e cruzou de perna esquerda, em meia altura, para a área. Depay finalizou de primeira com a perna direita, próximo à pequena área, e abriu o placar.
O segundo gol surgiu diante da apatia da defesa da Lituânia. Donyell Malen partiu da ponta direita, conduziu a bola com liberdade pela entrada da área e ameaçou finalizar. A zaga tentou interceptar o passe destinado a Quinten Timber, mas se atrapalhou, e a bola voltou para o próprio jogador, que concluiu de perna esquerda no canto direito do goleiro.
A Lituânia respondeu em contra-ataque, em jogada individual de Justas Lasickas, que conduziu desde o campo de defesa até a área adversária e tocou para Gvidas Gineitis. O meio-campista finalizou de perna esquerda, em meia altura, e empatou. Ainda na primeira etapa, os visitantes igualaram novamente, desta vez em cobrança de falta. Gineitis levantou na área e encontrou Edvinas Girdvainis, que cabeceou para o fundo da rede.
2️⃣ Segundo tempo
Memphis Depay voltou a brilhar na segunda etapa. Já isolado como maior artilheiro da história da seleção holandesa, o atacante colocou a equipe novamente em vantagem. Após cruzamento de Denzel Dumfries pela direita, ele cabeceou com precisão próximo à pequena área. A bola ainda quicou antes de entrar no canto direito do goleiro. Final de jogo: Lituânia 2x3 Holanda.
✅ FICHA TÉCNICA
Lituânia 2x3 Holanda
5ª rodada — Eliminatórias Europeias
🗓️ Data e horário: domingo, dia 7 de setembro, às 13h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Darius e Girėnas, em Kaunas (LIT)
🥅 Gols: Memphis Depay 11'/1ºT (0-1), Quinten Timber 33'/1ºT (0-2), Gvidas Gineitis 36'/1ºT (1-2), Edvinas Girdvainis 43'/1ºT (2-2), Memphis Depay 22'/2°T (2-3)
🟨 Cartões amarelos: Justas Lasickas
🔵🟠 Holanda (Técnico: Ronald Koeman)
Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Stefan de Vrij (Jurriën Timber), Virgil van Dijk, Nathan Aké (Micky van de Ven); Quinten Timber, Jerdy Schouten, Tijjani Reijnders (Sem Steijn); Donyell Malen (Matthijs de Ligt), Cody Gakpo; Memphis Depay (Wout Weghorst).
🟡🟢 Lituânia (Técnico: Edgaras Jankauskas)
Edvinas Gertmonas; Klaudijus Upstas (Markas Beneta), Rokas Lekiatas, Edvinas Girdvainis, Vilius Armala, Justas Lasickas; Gratas Sirgėda (Paulius Golubickas), Domantas Antanavičius (Modestas Vorobjovas), Gvidas Gineitis; Artur Dolznikov (Vaidas Magdusauskas); Romualdas Jansonas (Gytis Paulauskas).
