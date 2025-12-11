Cruzeiro x Corinthians: CBF divulga análise do VAR em gol do Memphis

A CBF divulgou a análise do VAR no gol do Memphis contra o Cruzeiro, nesta quarta-feira (10), pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. O tento que garantiu a vitória do Corinthians por 1 a 0 gerou polêmica após vídeos que circulam nas redes sociais apontam um possível toque de mão do atacante holandês.

O responsável pelo VAR na partida foi Rodrigo D'Alonso Ferreira. Ele foi prontamente acionado por Anderson Daronco, árbitro da partida, após o gol, para analisar um toque de mão do atleta do Corinthians. Foram vistos quatro ângulos, três laterais e um por trás do atacante.

Gol de Memphis contra o Cruzeiro gerou polêmica (Foto: Wanderson Oliveira/PxImages/GazetaPress)

Diálogo do VAR registrado na análise do lance:

Rodrigo D’Alonso Ferreira (VAR): “Põe em slow para mim, vê se pega na mão dele.”

Polêmica

O lance ganhou repercussão na manhã desta quinta-feira (11). Leonardo Jardim, treinador do Cruzeiro, chegou a compartilhar em suas redes sociais um vídeo em que sugere que Memphis tocou com a mão na bola antes de marcar o gol. O ângulo apresentado pelo técnico não foi analisado pelo VAR.

A segunda partida acontece no próximo domingo, às 18h (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo. O Corinthians tem a vantagem do empate para avançar à final. O Cruzeiro, por sua vez, precisa ganhar por dois gols ou mais para ficar com a vaga. Se vencer por apenas um gol de diferença, a definição do classificado será nos pênaltis.