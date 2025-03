O ex-jogador Neto se rendeu ao jogador Memphis Depay após o título do Campeonato Paulista de 2025. Com o holandês sendo um dos destaques em campo, o Corinthians conquistou o estadual em cima do rival Palmeiras, após um empate sem gols, na última quinta-feira (27), na Neo Química Arena.

Durante o programa "Donos da Bola", desta sexta-feira (28), Neto comemorou a conquista do clube alvinegro e destacou a participação de Memphis. O elogio do ex-jogador ao holandês aconteceu após uma série de críticas relizadas ao atual camisa 10 do Corinthians durante as últimas semanas.

- É o seguinte. Esse cara (Memphis) jogou bem ontem? Não. Ele chutou uma bola no gol? Uma falta perigosa? Não. Mas ele é um jogador diferente nesse sentido. Sem tocar na bola, no momento mais importante, que o Corinthians precisava, ele arrebentou - iniciou o ex-jogador, antes de completar.

- Agora, a hora que ele pisa na bola. Eu José Ferreira Neto, pai do João Victor Ferreira, não gosto disso. Mas entendo que faz parte do jogo - concluiu.

Memphis comemora título do Corinthians no Paulistão (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Lance de Memphis

O lance ocorreu aos 44 minutos do segundo tempo, quando Depay segurava a posse de bola próximo à bandeira de escanteio. Facundo Torres, meia-atacante do Palmeiras, fez uma falta dura no holandês e recebeu cartão amarelo, dando início a um tumulto.

Vitor Roque discutiu com Matheuzinho e Memphis, enquanto jogadores reservas invadiram o campo. No auge da confusão, o goleiro Marcelo Lomba acertou um chute em José Martínez, volante do Corinthians, que revidou com um tapa no rosto do adversário.

Após revisão no VAR, o árbitro Matheus Candançan expulsou Marcelo Lomba e Martínez. A briga causou quase sete minutos de paralisação, estendendo os acréscimos do segundo tempo para 16 minutos, devido ao tumulto dente d campo e ao uso de sinalizadores pela torcida na arquibancada.