Derby: Corinthians arranca empate com o Palmeiras e é campeão do Paulistão

O Corinthians empatou com o Palmeiras por 0 a 0, nesta quinta-feira (27), e é campeão do Campeonato Paulista. Hugo Souza foi o nome da partida ao defender pênalti cobrado por Raphael Veiga. Em vantagem no placar agregado por ter vencido o jogo de ida, o Timão segurou o ímpeto do rival na Neo Química Arena e quebrou um jejum de seis anos sem títulos.

A partida foi bastante truncada e refletiu a rivalidade entre as equipes. Félix Torres foi expulso e o Timão atuou com dois a menos, mas mesmo assim manteve o placar igual e ficou com o título.

Como foi o jogo?

A partida começou truncada, com os jogadores discutindo a cada falta que acontecia na Neo Química Arena. Mesmo com a vantagem no placar agregado, o Corinthians tentava ditar o ritmo do jogo e teve mais posse de bola.

O Palmeiras melhorou na metade do primeiro tempo e deixou o rival desconfortável. Murillo teve uma chance de cabeça após escanteio cobrado por Veiga, mas a bola passou à esquerda de Hugo Souza. O Corinthians respondeu naquela que foi a melhor chance da etapa inicial. Após bora trama ofensiva com Memphis, Garro invadiu a área e chutou na trave.

O Verdão dominou a posse de bola nos minutos finais, mas encontrou dificuldades para criar. O Corinthians apostou nos contra-ataques e teve uma chance em um cruzamento de Martínez, que Yuri Alberto cabeceou para fora. A partida foi para o intervalo sem gols.

O Palmeiras seguiu com mais posse de bola no segundo tempo, mas, assim como nos primeiros 45 minutos iniciais, sem grandes oportunidades. Aos 22 minutos, Vitor Roque invadiu a área, foi derrubado por Félix Torres e o árbitro assinalou pênalti. No momento mais crítico do duelo, Raphael Veiga cobrou e Hugo Souza defendeu.

Em seguida, Félix Torres fez falta em Vitor Roque, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Mesmo em desvantagem numérica, o Corinthians ficou perto de marcar com Yuri Alberto, mas Weverton defendeu. Marcelo Lomba e José Martínez também foram expulsos após confusão.

O Palmeiras insistiu até o fim, mas o título ficou com o Timão.

Hugo Souza defendeu pênlati de Veiga e o Timão ficou com o troféu (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF

É campeão

O Timão quebrou um jejum de seis anos sem título, sendo o último conquistado no Paulistão de 2019. O Corinthians é o maior campeão do torneio, com 31 títulos, e ampliou a vantagem sobre o Palmeiras, segundo maior vencedor com 26 troféus.

O que vem por aí?

Sem tanto tempo para festa, o Corinthians tem compromisso pelo Campeonato Brasileiro no final de semana. O Timão enfrenta o Bahia no domingo (30), às 20h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador.

O Palmeiras entra em campo no mesmo dia. No Allianz Parque, o Verdão enfrenta o Botafogo, às 16h (de Brasília). O duelo é uma reedição da luta pelo título na última temporada, quando os cariocas conquistaram o troféu e os paulistas ficaram com o segundo lugar.

✅ FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 0 x 0 PALMEIRAS

Segundo jogo - Final do Campeonato Paulista

📆 Data e horário: quinta-feira, 27 de março de 2025, às 21h35 (de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo

🥅 Gol: -

🟨 Cartões amarelos: Félix Torres (COR); Angileri (COR); Mayke (PAL); Emiliano Martínez (PAL); André Ramalho (COR); Romero (COR); Yuri Alberto (COR); Weverton (PAL); Facundo Torres (PAL)

🟥 Cartão vermelho: Félix Torres (COR); José Martínez (COR); Marcelo Lomba (PAL)

ESCALAÇÕES

CORINTHIANS (Técnico: Ramón Diáz)

Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Raniele, José Martínez, Carrillo (Ryan) e Rodrigo Garro (André Ramalho); Memphis e Yuri Alberto (Romero)

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Mayke (Flaco López), Murilo, Micael, Piquerez (Thalys); Emiliano Martínez (Richard Ríos), Aníbal Moreno (Naves) e Raphael Veiga (Felipe Anderson); Facundo Torres, Estêvão e Vitor Roque.

🟥ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Matheus Candançan

🚩 Assistentes: Neuza Inês Back e Danilo Ricardo Simon Manis

🖥️VAR: Daiane Muniz