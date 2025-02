Treinador da Holanda marca presença em jogo do Corinthians; Memphis começa no banco

O Corinthians encara o Guarani neste domingo (23), às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela última rodada do Campeonato Paulista. O treinador da seleção holandesa, Ronald Koeman, está presente no estádio.

continua após a publicidade

➡️ Volante volta a ser titular do Corinthians após 358 dias

O comandante da Holanda esteve em campo acompanhado do diretor financeiro do Corinthians, Pedro Silveira. Memphis foi poupado por Ramón Díaz e irá iniciar o confronto contra o Guarani no banco de reservas.

A visita do técnico está associada à próxima convocação. O próximo compromisso da equipe será nos dias 20 e 23 de março, semana de Data Fifa, em que a Holanda encara a Espanha nas quartas de final da Liga das Nações.

continua após a publicidade

Em novembro do ano passado, o Corinthians convidou o treinador para vir ao Brasil e assistir a uma partida do Timão. Memphis vive a expectativa de retornar à seleção holandesa. Em novembro, Koeman elogiou as atuações do atleta.

— Se há um jogador internacional com quem tenho mais contato é Memphis. Já conversamos sobre isso: se ele continuar assim, estará realmente no páreo para os jogos de março — disse o treinador da Holanda.

continua após a publicidade

Treinador esteve no gramado antes de partida do Corinthians (Foto: Reprodução/ CazéTV)

História de Memphis na Holanda

Com 46 gols em 98 jogos, Memphis é o segundo maior artilheiro da seleção holandesa. O camisa 94 do Timão fica atrás apenas do ex-Arsenal Van Persie, que balançou as redes 50 vezes. O atacante do Timão disputou as Copas do Mundo de 2014 e 2022.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

A última vez que o atacante do Corinthians entrou em campo pela seleção holandesa foi no dia 10 de julho do ano passado, na derrota por 2 a 1 para a Inglaterra, válida pela semifinal da Eurocopa. Memphis atuou por 35 minutos naquele jogo.