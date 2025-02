Memphis cobra cláusula e será o camisa 10 do Corinthians no lugar de Garro

Memphis e Rodrigo Garro travaram uma disputa para ver quem será o camisa 10 do Corinthians. Utilizado pelo argentino na temporada passada, o número nobre, tradicionalmente destinado aos melhores jogadores da equipe, foi prometido ao holandês em sua contratação e será seu nesta temporada.

continua após a publicidade

➡️O que mudou no Palmeiras e no Corinthians desde o ‘Dérbi da Cabeça de Porco’?

No último ano, Garro começou com a camisa 16, mas após a saída de Matías Rojas, ainda no começo do ano, se tornou o dono da camisa 10. Em 2024, o meia argentino disputou 62 jogos, marcou 13 gols e deu 14 assistências.

Craque do time, os holofotes no clube começaram a mudar de direção com a chegada de Memphis, em setembro. O jogador foi uma das contratações mais midiáticas do clube alvinegro nos últimos anos e correspondeu assim que pisou no Parque São Jorge.

continua após a publicidade

Desde que chegou, o holandês de 30 anos disputou 14 partidas e marcou sete gols. Memphis e Garro foram essenciais na campanha do Corinthians na reta final do Brasileirão, quando venceram nove jogos seguidos e fizeram a equipe sair da luta contra o rebaixamento para a conquista de uma vaga na Pré-Libertadores.

Jogadores foram destaques do último Campeonato Brasileiro (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Promessa no contrato

Uma cláusula no contrato de Memphis assegurava que o jogador teria o direito a camisa 10 a partir de fevereiro deste ano. Segundo informações da 'Espn', o holandês exigiu que cláusula fosse respeitada e tirou o uniforme de Garro.

continua após a publicidade

Apesar de estar no contrato, membros da direção do Corinthians se recusaram a comentar sobre a possível troca, fazendo um mistério para o torcedor sobre uma questão que já podia ser esperado desde setembro do ano passado. Vale lembrar que o holandês poderia recusar a troca, sem nenhum prejuízo financeiro ao clube alvinegro.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

A tendência é que Rodrigo Garro vista a camisa 8, que no Corinthians é cultuado por ser utilizado por grandes craques como Sócrates, Paulinho e, o autor do gol do Paulistão de 1977, Basílio.