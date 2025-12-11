Betano exibe taça da Copa do Brasil e cria experiência para torcedores na praia de Copacabana

Com a temporada do futebol brasileiro chegando ao fim, a Betano preparou uma grande experiência para os torcedores. Para já entrar no clima do verão, a empresa providênciou uma estrutura mais que especial na praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio. O espaço conta com diversas ativações, uma delas envolvendo a taça da Copa do Brasil.

Com base em sua plataforma "Confia", o espaço da Betano conta com um lounge exclusivo de 150m². As ações no local começaram no dia 3 de dezembro e vai até o dia 22 desse mês.

No espaço, torcedores podem tirar fotos com o troféu da Copa do Brasil, competição que, neste momento, está nas semifinais, com Cruzeiro, Corinthians, Fluminense e Vasco. Além disso, atividades como aulas de foot table, frescobol e futebol freestyle estão à disposição dos amantes do esporte.

- Queremos que as pessoas vivam uma experiência que conecte a energia do futebol com a energia da praia e do verão. Nosso lounge foi pensado para ser um ponto de encontro, celebração e interação, reforçando a presença da marca em um dos momentos mais emblemáticos do Rio de Janeiro - explicou Arthur Niggemann, Senior Marketing Manager da Betano para Américas.

Taça da Copa do Brasil no espaço Betano em Copacabana (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Em dias de jogos, como nesta quinta-feira, com Vasco x Fluminense no Maracanã, o lounge Betano recebe convidados para uma experiência especializada. O clima é de muita festa para assistir aos jogos decisivos do fim deste ano.