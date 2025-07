Memphis falta a treino do Corinthians; clube aguarda jogador nesta quinta-feira

O atacante Memphis Depay não compareceu ao treino do Corinthians nesta quarta-feira (9), no CT do Parque São Jorge. A ausência do jogador ocorreu sem aviso à comissão técnica ou à diretoria do clube. O episódio acontece em meio a recentes turbulências financeiras enfrentadas pelo Corinthians, especialmente no que diz respeito ao pagamento de salários do elenco. O jogador é esperado pelo clube nesta quinta-feira (10), para dar explicações sobre o episódio.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

De acordo com informações inicialmente divulgadas pelo jornalista Pedro Ramiro e confirmadas pelo Lance!, o atacante holandês simplesmente não apareceu para as atividades do dia, sem apresentar qualquer justificativa formal até o momento. O episódio gerou incômodo nos bastidores, especialmente por coincidir com o recente atraso no pagamento dos vencimentos do elenco.

O Corinthians havia enfrentado dificuldades no fluxo de caixa nos últimos dias e não conseguiu efetuar o pagamento dos salários na segunda-feira (7), conforme previsto. No entanto, a diretoria conseguiu resolver a pendência no dia seguinte, quitando os salários dos jogadores e funcionários na terça-feira (8), com um dia de atraso.

continua após a publicidade

Além disso, o clube também regularizou uma dívida superior a R$ 300 mil com a empresa responsável pela segurança particular de Memphis Depay. O valor estava em aberto desde o fim de junho e sua quitação só foi possível após a obtenção de recursos emergenciais, sinalizando o esforço da diretoria em manter os compromissos financeiros em dia.

Ancelotti estará presente na final do Mundial de Clubes

A ausência do atacante ocorre num momento importante para o Corinthians, que tenta se estabilizar dentro de campo após o período de pausa no calendário. O time ocupa atualmente a décima colocação do Campeonato Brasileiro, com 16 pontos, e se prepara para encarar o Red Bull Bragantino neste domingo (13), às 19h, na Neo Química Arena, pela 13ª rodada da Série A.

continua após a publicidade