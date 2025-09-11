Sem reforços, Dorival encontra alternativas e consolida moral no Corinthians

Dorival Júnior ganha cada vez mais respaldo no Corinthians. Após a vitória por 2 a 0 sobre o Athletico Paranaense, e classificação na Copa do Brasil, Fabinho Soldado, executivo de futebol do clube alvinegro, fez questão de elogiar publicamente o trabalho do treinador.

continua após a publicidade

Nos últimos meses, Dorival Júnior deixou público a intenção de contar com quatro reforços na janela de transferências. Entretanto, o Corinthians foi punido pela Fifa com um transfer ban, por uma dívida na contratação de Félix Torres, e frustrou os planos do treinador. A solução foi promover mais jogadores da base, como Gui Negão, autor de um dos gols contra o Athletico Paranaense, atitude elogiada por Fabinho Soldado.

- Trabalhar com muito entusiasmo com aquilo que tem. Isso em relação a esse trabalho com entusiasmo, eu gostaria de parabenizar o trabalho que o Dorival está fazendo, não foi por passar por essa fase, mesmo nos momentos mais difíceis, eu sempre entendi que é um treinador que consegue trabalhar com a estrutura do clube. Ele falou, ele pediu, sim, é normal as contratações, mas mesmo assim ele trabalhou, ele está evoluindo, os jogadores que aqui estão, trabalha com jogador de base, já lançou alguns jogadores, como é o caso do Gui - falou o dirigente na zona mista da Neo Química Arena.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Treinador chegou em abril (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Vestiu a camisa do Corinthians

Contratado em abril, Dorival Júnior comandou o Timão em 25 jogos. O treinador amargou uma eliminação na primeira fase da Sul-Americana, que acabou criando uma crise em seu trabalho, entretanto a campanha na Copa do Brasil o consolidou no cargo. Foram seis partidas, contra Novorizontino, Palmeiras e Athletico, e nenhum gol sofrido.

Dorival Júnior soma 55% de aproveitamento no cargo. Na semifinal da Copa do Brasil, o Corinthians liga o alerta para a Campeonato Brasileiro. Atualmente, o clube alvinegro ocupa a 12ª colocação no torneio de pontos corridos. No sábado, o Timão enfrenta o Fluminense, no Rio de Janeiro.

continua após a publicidade

- O Dorival, toda sua equipe, chega muito cedo no CT, sai muito tarde, muito empenhado, e eu acho que ele merece todo o nosso respeito. Já entendeu que ia trabalhar no Corinthians, já vestiu a camisa do Corinthians e eu espero, junto com o trabalho do Dorival, desses atletas que aqui estão, cada dia mais a gente se fortalecer. Fizemos um jogo hoje importante, conseguimos passar por uma fase que nos dá aí uma possibilidade de uma final, mas agora é mudar a chave e focar no jogo de sábado. Precisamos somar pontos no Campeonato Brasileiro para que a gente consiga ficar numa situação melhor do que está - finalizou Fabinho Soldado.