Garro desabafa sobre mudança de número no Corinthians: ‘Não me agradou’

Rodrigo Garro fez a sua estreia na temporada contra o São Bernardo, neste domingo (9), na Neo Química Arena. O Corinthians fez 2 a 0 nos acréscimos e garantiu classificação antecipada para a próxima fase do Campeonato Paulista. O jogo foi marcado pela festa da Fiel para o retorno do argentino.

Além de gritar o nome do jogador, torcedores exibiram um mosaico com o número 8, a nova camisa de Rodrigo Garro. Nesta semana, o Corinthians anunciou que o meia deixaria de usar a 10. A motivação é uma cláusula no contrato de Memphis. O meia foi sincero sobre seu sentimento com a mudança.

— Se o clube vê algum tipo de benefício e achou que era o ideal neste momento, a mim, me cabe respeitar. Como já repeti aqui, não foi uma situação que me agradou, porque estaria mentindo e eu não gosto de mentir. Mas estou acima de tudo isso, a vida me ensinou que o mais importante sempre está por vir — disse o jogador em entrevista na zona mista da Neo Química Arena.

Carinho da Fiel

O jogador ficou fora do começo da temporada para se recuperar de uma tendinopatia patelar no joelho direito. A lesão ainda agravou um momento delicado na vida pessoal de Garro. Em janeiro, o meia se envolveu em um acidente automobilístico com vítima fatal na Argentina.

O carinho do torcedor emocionou Rodrigo Garro. O jogador minimizou a perda do número 10, falou sobre a importância da camisa 8 na história do Corinthians e agradeceu a Fiel pela festa feita na Neo Química Arena.

— Acho que não quero me prender a essa questão, e sim ao que aconteceu hoje, ao número que recebi, que é um número emblemático no clube, pelo qual tenho um respeito incrível, porque todo mundo sabe a história que esse número tem aqui dentro — disse o jogador.

Jogador falou sobre mudança de número (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Próximo jogo

Classificado, o Corinthians volta a entrar em campo na próxima quarta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), contra o Santos, na Neo Química Arena. A partida é válida pela nona rodada do Campeonato Paulista. Ao contrário do Timão, o Peixe luta por uma vaga no mata-mata do torneio estadual.