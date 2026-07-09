CBF se reúne com federações para apresentar metas até 2030 e balanço da gestão Entidade balanço do primeiro semestre, abordará Copa feminina de 2027 e Copa de 2030

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) promoverá, na próxima terça-feira (14), às 14h (de Brasília), uma reunião com os presidentes das federações estaduais e os vice-presidentes da entidade. O encontro tem como objetivo central apresentar um balanço detalhado das ações desenvolvidas no primeiro semestre de 2026 e discutir o planejamento estratégico para os próximos anos do futebol nacional. O evento marca o encerramento do primeiro ciclo da atual gestão, que ocorre logo após a queda da Seleção Brasileira na Copa do Mundo masculina.

➡️ Disputa nos bastidores da CBF se divide em duas frentes e atinge a FFU

Samir Xaud na convocação da Seleção Brasileira (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)

A reunião dará início ao planejamento voltado para dois dos principais eventos que a Seleção Brasileira mira para o próximo quadriênio: a organização da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será sediada no Brasil, e o início dos ciclos de trabalho visando a Copa de 2030. O presidente da CBF, Samir Xaud, destacou que a intenção é consolidar mudanças estruturantes que o esporte aguardava há décadas. "É o momento de consolidar esse trabalho, ouvir quem vive o dia a dia do futebol e construir um projeto coletivo capaz de fortalecer o nosso esporte em todas as regiões", afirmou o mandatário.

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CBF irá prestar contas de algumas das novidades implementadas recentemente

A CBF realizará uma prestação de contas das principais medidas implementadas recentemente. Entre os temas de destaques estão a reforma do calendário do futebol brasileiro, a criação do Sistema de Sustentabilidade Financeira (SSF) e investimentos na modernização da arbitragem. Outro ponto importante é o Grupo de Trabalho da Base, que realiza um diagnóstico do futebol de formação no país para orientar o desenvolvimento das próximas gerações de atletas brasileiros.

Vale lembrar que a CBF vive nos bastidores uma disputa que se divide em dois lados e está diretamente ligada à influência de Francisco Mendes, filho do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes, na entidade. A disputa atinge a FFU, que sofre pressão tanto da Justiça quanto internamente pelos seus próprios membros, em função do que está ocorrendo em tribunais.

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A reunião ocorre em um momento de intensa repercussão sobre a eliminação da Seleção Brasileira na Copa, e busca alinhar as expectativas das federações com os projetos de longo prazo da confederação. A expectativa é que esses encontros institucionais se tornem frequentes na construção do futuro do futebol brasileiro.

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