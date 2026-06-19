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Cubarsí crê em recuperação da Espanha e cobra mais energia em campo

Equiep volta a campo pela Copa do Mundo no domingo (21), contra a Arábia Saudita

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
19/06/2026 15:03
Atualizado há 3 minutos
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Cubarsí, da Espanha, em entrevista coletiva (Foto: Reprodução)
Cubarsí, da Espanha, em entrevista coletiva (Foto: Reprodução)

Zagueiro da Espanha, Pau Cubarsí concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira (19), no auditório da Baylor School, em Chattanooga, no Tennessee, sede da Fúria na Copa do Mundo, e projetou os próximos passos da "La Roja". O defensor do Barcelona falou do empate com Cabo Verde e fez pedidos pela mudança de postura da equipe.

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    O empate sem gols na estreia do Mundial levantou dúvidas quanto à capacidade da geração espanhola, campeã da Euro em 2024 e há 32 jogos invicta, de ir longe na competição. Apesar das críticas pelo primeiro jogo, o sentimento é de confiança.

    — Conhecemos o nível do elenco e da comissão técnica. Precisamos sempre ter fé. Vimos de uma ótima sequência de trabalhos dos últimos anos. Sabemos como é o futebol, mas precisamos manter o mesmo ritmo — disse Cubarsí, pedindo mais energia em campo.

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    — Sabemos que precisamos melhorar em alguns aspectos. Estamos estudando a Arábia Saudita, mas temos que nos concentrar em nós mesmos, porque somos nós que importamos. Se jogarmos com rapidez, será uma grande partida.

    Luis de la Fuente, técnico da seleção espanhola, tem dúvidas no ataque para enfrentar a Arábia Saudita. Com Nico Williams melhor fisicamente, a questão cai em cima da minutagem de Lamine Yamal, que revelou não estar apto a jogar 90 minutos. Na visão do zagueiro, o craque, seu companheiro no Barcelona, faria a diferença em campo.

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    — Se ele puder entrar, vai nos ajudar muito, mas quem puder substituí-lo fará um trabalho tão bom quanto, ou até melhor. Todos os jogadores aqui estão extremamente ansiosos para jogar. Ele está bem mentalmente. Se ele se sentir bem, sabemos que ele terá um bom desempenho — destacou.

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    Yamal ainda é dúvida para Espanha x Arábia Saudita (Foto: Florencia Tan Jun/Getty Images/AFP)
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