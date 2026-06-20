Vini Jr é sincero sobre nova posição com Ancelotti: 'Não gosto tanto' Jogador revelou que não gosta de atuar centralizado, mas deve seguir na função

Após a vitória do Brasil por 3 a 0 sobre o Haiti nesta sexta-feira (19), o atacante Vini Jr abriu o jogo sobre a mudança tática que precisou passar para a partida sob o comando de Carlo Ancelotti. Apesar de ter sido o protagonista da partida com um gol e uma assistência, o camisa 7 admitiu que ainda não se sente totalmente confortável jogando de forma centralizada, como 'falso 9', e prefere atuar pelas pontas. Entretanto, admite que faz mais gols atuando assim.

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Vini Jr. comemora o terceiro gol do Brasil contra o Haiti (Foto: Angela WEISS / AFP)

Em entrevista coletiva após o jogo, Vini Jr. detalhou a cobrança do treinador para que ele ocupe mais a faixa central do campo, funcionando por vezes como um "falso 9" ou articulador interno.

— Hoje eu joguei em uma posição diferente, o mister (Ancelotti) pediu para eu jogar por dentro, entre os dois zagueiros. A verdade é que eu não jogo muito por ali, mas sempre que o mister me pede eu marco gols, então eu tenho que escutar muito mais vezes ele. Seguramente, chegar no vestiário ali ele vai falar que entende muito de futebol (risos)" -— confessou o atacante.

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Em outro momento, em entrevista à TV Globo, Vini Jr disse que não gosta de atuar na posição.

— O mister sempre me pede para jogar por dentro. Eu não gosto tanto, mas sempre que eu jogo por dentro eu faço gol. Então já sei que eu vou escutar e vou ter que jogar mais vezes por dentro. Era importante fazer essa função. Eu recebo menos a bola, mas consigo ser mais eficiente jogando por dentro. E isso também está de acordo com as mudanças que ele trouxe, principalmente ele ter trazido o Cunha em vez do Igor Thiago — confessou Vini Jr.

Confira a entrevista de Vini Jr após o jogo:

Embora o atacante não seja o maior fã da ideia, a mudança estratégica rendeu frutos imediatos. Com o gol marcado na Filadélfia, Vini Jr ajudou a sacramentar a vitória e atingiu a marca de três gols em Copas do Mundo, superando oficialmente o número de Ronaldinho Gaúcho, que balançou as redes duas vezes no torneio. O atacante, que também completou 500 jogos como profissional neste confronto, afirmou estar chegando ao nível técnico e físico que sempre sonhou para servir à Seleção.

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Vini Jr marcou em Brasil x Haiti pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

A atuação dominante, que Vini atribuiu a uma maior tranquilidade do elenco após o nervosismo da estreia, colocou o Brasil na liderança do Grupo C pela 'gordura' feita no placar. Com a vitória de Marrocos sobre a Escócia por 1 a 0 no outro jogo da chave, as duas seleções somam 4 pontos, mas o Brasil leva vantagem no saldo de gols.

O próximo desafio da Seleção Brasileira será na quarta-feira, dia 24 de junho, contra a Escócia. O confronto é decisivo para garantir a classificação direta e o primeiro lugar do grupo, o que evitaria cruzamentos mais difíceis nas oitavas de final. Vini Jr. destacou que a vitória contra o Haiti traz a "confiança e tranquilidade" necessárias para o fechamento desta primeira fase.

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