Suíça viaja para os EUA sem atacante por problema com a autorização de embarque

A seleção da Suíça embarcou nesta terça-feira para os Estados Unidos para disputar a Copa do Mundo sem a presença do atacante Breel Embolo, do Rennes, da França. O "desfalque" no voo se deu pelo jogador não ter conseguido a aprovação do ESTA (Sistema Eletrônico para Autorização de Viagem em português), exigido pelo governo americano. Segundo a federação suíça, o jogador está tendo a sua liberação analisada e espera-se que Embolo possa seguir para a América do Norte ainda hoje.

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Embolo em ação pela Seleção Suíça (DENIS CHARLET / AFP)

Segundo a Associação Suíça de Futebol, a informação de que o ESTA de Embolo havia sido colocado em uma "análise mais detalhada" chegou nesta manhã, o que o impediu de embarcar junto com o restante da delegação. O impasse está relacionado a um episódio de 2018, na Basileia, quando o jogador foi multado por proferir múltiplas ameaças. A condenação veio cinco anos depois, com uma sentença de nove meses.

Embolo se prepara para disputar seu terceiro Mundial consecutivo. O atacante de 29 anos nasceu em Camarões e é naturalizado suíço. Ele defendeu as seleções de base do país desde o sub-16 e estreou pela equipe principal em 2015. Pela Suíça, Embolo soma 86 partidas e 24 gols.

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A Associação segue em contato com as autoridades responsáveis para garantir que Embolo seja reintegrado ao grupo até quarta-feira, para que siga a preparação e esteja à disposição na estreia da Suíça, no dia 13 de junho, contra o Catar, em jogo válido pelo grupo B da competição.

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