Técnico da Argentina evita polêmica com Ancelotti e revela bastidores de Messi Treinador analisa duelo contra a Áustria e critica pausa para hidratação

Técnico da Argentina, Lionel Scaloni eviou entrar em uma polêmica com Carlo Ancelotti, da Seleção Brasileira. Recentemente, o italiano afirmou que a Albiceleste não era uma equipe intensa e que acreditava que a Copa do Mundo seria vencida por um time com essa característica.

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- Eu entendi perfeitamente o que ele quis dizer. Quem entende, entende muito bem, e ele disse isso de uma forma positiva. Eu entendi o que ele quis dizer, mas é claro que agora estamos começando a achar que ele disse algo ruim, e não foi nada disso. Eu o entendi perfeitamente, ele nos fez sentir bem. A questão é que estamos pensando que ele falou mal, mas eu o entendi corretamente. O fato é que, como ele falava uma mistura de espanhol, italiano e português, talvez se ele pudesse falar em sua língua nativa, como eu falo, o entenderíamos muito melhor, mas eu entendo que foi um elogio, e não uma crítica, porque é assim que eu entendi, e tenho absoluta certeza disso - afirmou o treinador da Argentina.

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Além da questão do Ancelotti, Scaloni explicou os bastidores com Lionel Messi nos últimos dias com o elenco da Argentina. O camisa 10 lida com uma situação familiar conturbada, uma vez que o pai do jogador está com problemas de saúde.

- Bem, acreditamos firmemente que o grupo é o que nos ajuda a superar tanto as situações boas, quanto as ruins. E sabemos que, como eu disse outro dia, é sempre melhor vivenciar os bons e os maus momentos com um amigo; é sempre melhor compartilhá-los e tê-los ao seu lado. E é isso que todos nós sentimos. Imagino que ele sinta o mesmo, a julgar pelo que disse, e honestamente, prefiro não acrescentar nada mais a esse assunto. Mas enfim, estamos bem e prontos para a partida.

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Nesta segunda-feira (22), a Argentina encara a Áustria em busca da segunda vitória na Copa do Mundo e visando uma classificação antecipada ao mata-mata do torneio.

Lionel Scaloni observa treino da Argentina durante a Copa do Mundo (Foto: Juan Mabromata/AFP)

Veja outras respostas de Scaloni, técnico da Argentina

Jogo contra a Áustria

- A Áustria é um adversário difícil, com jogadores muito bons, que pressionam bem, que jogam de forma direta, que fizeram uma ótima campanha nas eliminatórias, e vimos que são uma equipe a ser levada em consideração. Então, será uma partida complicada. Ambas as equipes venceram seus primeiros jogos, o que pode tornar o espetáculo ainda melhor, então será difícil, duro. E bem, o que estamos vendo na Copa do Mundo é que não há jogos fáceis, especialmente na fase de grupos. Historicamente, eu diria que sempre foi um pouco difícil, talvez ainda mais nesta Copa do Mundo porque há mais jogos. Mas a fase de grupos sempre foi difícil para todos, e as condições, o calor e as constantes paralisações podem dar uma vantagem à equipe que teoricamente é um pouco mais fraca, porque ela tem tempo para se recuperar, tempo para preparar coisas que talvez não tivesse de outra forma. Acho que, no fim das contas, isso foi feito para ter mais tempo, e bem, isso torna o jogo um pouco desconexo. Essa coisa de quatro tempos parece, eu diria quase que é real. No vestiário, no intervalo, temos três minutos para conversar com os jogadores, entre as conversas de um lado para o outro, três minutos e meio, e depois todos param por três minutos e meio. Mas enfim, já foi feito, e estamos aqui para tomar decisões.

Pausa para hidratação

- Tudo na minha cabeça pode mudar dependendo do que acontece nesses 22 ou 23 minutos. Temos gente na frente analisando o jogo, além de nós aqui no banco procurando soluções. O que você faz em um intervalo normal, você faz lá. É por isso que eu digo que isso se aplica tanto ao time que joga bem quanto ao time mais fraco. Talvez eu esteja enganado ao dizer que se aplica apenas ao time mais fraco, mas também dá ao time que pretende atacar tempo para corrigir as coisas. Mas o que estou dizendo é que é estranho se adaptar a isso. Imagino que com o tempo, se continuarmos fazendo isso, se tornará normal, como todas as coisas que melhoraram ou se tornaram quase normais. Ainda acho que isso não é normal para nós; é bem desconexo, mas, bem, tentamos analisar e corrigir. É por isso que acho que às vezes os jogos vão para um lado ou para o outro no primeiro tempo, justamente por causa disso, porque eles estão lá para corrigir as coisas, e eu entendo que isso vai melhorar. Há pessoas que analisam, que mostram computadores, que mostram tablets e tudo mais, nós preferimos o contato individual, a conversa, mas bem, cada um tem seu próprio jeito de fazer as coisas.

Diferença de 2022 para 2026

- Bem, desde o Catar temos jogado partidas excelentes. Na minha opinião, a final foi muito boa, mas desde o Catar a equipe tem jogado muito bem, então acho que mantivemos um nível consistente. Somamos o Thiago (Almada), que não era tão proeminente antes, e ele nos dá um pouco mais de experiência, um pouco mais em situações de um contra um. Antes, tínhamos quatro meio-campistas, e quando jogávamos com quatro, tínhamos uma construção de jogo muito melhor e éramos mais focados em passes. O Thiago nos dá um pouco mais do que o Ángel (Correa) fazia quando jogava na direita; o Thiago pode nos dar um pouco mais disso na esquerda. Estamos buscando opções diferentes e temos jogadores no banco, como eu disse outro dia, que podem mudar o jogo de forma mais direta. Como o Giuliano, o Nico e o González. Também temos a força do Nico Paz, que tem sido uma boa adição. Acho que a equipe está no caminho certo, mesmo que três anos e meio tenham se passado desde aquela Copa do Mundo. Eles não demonstraram nenhum sinal de desaceleração, e é por isso que estão aqui; essa é a realidade. A equipe mostrou um desejo constante de melhorar, ou pelo menos de entender seu estilo de jogo, e essa é a coisa mais importante que conquistamos. Eles não se acomodaram; nós tentamos melhorar a equipe. Embora possa parecer difícil, acredito que sempre há espaço para melhorias, e eles entenderam muito bem essa mensagem.

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