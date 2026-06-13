Arábia Saudita x Uruguai Palpite – Análise e odds (15/06)

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A Arábia Saudita estreia na Copa do Mundo de 2026 contra o Uruguai nesta segunda-feira (15), no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, pela primeira rodada do Grupo H. O grupo ainda conta com Espanha, favorita ao primeiro lugar, e Cabo Verde, estreante histórica no torneio.

A partida inicial pode definir o rumo das duas seleções na chave: o Uruguai precisa confirmar favoritismo, e a Arábia Saudita busca repetir o espírito da zebra que marcou sua vitória sobre a Argentina em 2022. Confira os palpites do Lance para a estreia das seleções no mundial e também outras dicas de aposta para a copa do mundo.

Melhores palpites para Arábia Saudita x Uruguai pela Copa do Mundo

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Análise da partida - Uruguai tem favoritismo, Arábia Saudita tenta resistir

A Arábia Saudita disputa sua sétima Copa do Mundo e a terceira consecutiva, sinal de uma presença cada vez mais regular no cenário internacional. A melhor campanha segue sendo a de 1994, quando chegou às oitavas de final justamente nos Estados Unidos. Agora, o desafio é competir em um grupo que tem Espanha e Uruguai como seleções mais fortes no papel.

A classificação veio pelo primeiro lugar do Grupo B das Eliminatórias Asiáticas, à frente de Iraque e Indonésia. O percurso, porém, não foi totalmente convincente. A equipe passou por oscilações nas etapas anteriores e chegou ao Mundial com troca de comando a menos de dois meses da estreia.

Nos amistosos de preparação, os sinais foram irregulares. Ainda sob o comando de Hervé Renard, os sauditas sofreram goleada por 4 x 0 para o Egito e perderam por 2 x 1 para a Sérvia. Com Georgios Donis, houve derrota para o Equador, vitória por 3 x 0 sobre Porto Rico e empate sem gols com Senegal, resultado que manteve dúvidas sobre a capacidade ofensiva da equipe.

O Uruguai chega como bicampeão mundial e em sua 15ª participação na Copa. A campanha nas Eliminatórias Sul-Americanas foi sólida: quarto lugar, 28 pontos em 18 jogos, sete vitórias, sete empates e quatro derrotas. O ponto mais consistente foi a defesa, vazada apenas 12 vezes em toda a competição.

Desde que assumiu em maio de 2023, Marcelo Bielsa impôs à Celeste uma identidade mais intensa, baseada em pressão alta, verticalidade e ocupação agressiva do campo adversário. A vitória sobre a Argentina fora de casa nas Eliminatórias foi o resultado mais simbólico desse processo, mas a preparação recente trouxe alertas importantes.

A goleada sofrida por 5 x 1 para os Estados Unidos acendeu preocupação, enquanto os empates contra México, Inglaterra e Argélia mostraram uma equipe funcional, mas com dificuldades para transformar controle em brilho ofensivo. Além disso, as baixas na defesa obrigam Bielsa a reorganizar um setor que normalmente é uma das bases do Uruguai.

Ainda assim, o balanço favorece claramente a Celeste. Federico Valverde, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur e Darwin Núñez dão ao Uruguai um nível competitivo superior ao da Arábia Saudita. O contexto emocional da despedida de Bielsa também adiciona peso à estreia, mas a equipe tem qualidade suficiente para controlar o jogo mesmo sem alguns titulares defensivos.

Confrontos diretos entre Arábia Saudita x Uruguai

Arábia Saudita e Uruguai se enfrentaram apenas três vezes na história. O retrospecto geral é equilibrado, com uma vitória para cada lado e um empate.

O primeiro duelo aconteceu em março de 2002, em amistoso vencido pela Arábia Saudita por 3 x 2. Em outubro de 2014, as seleções voltaram a se enfrentar e empataram por 1 x 1, novamente em jogo amistoso.

O único confronto em Copas do Mundo ocorreu em 2018, na Rússia. O Uruguai venceu por 1 x 0, com gol de Luis Suárez, resultado que confirmou a classificação da Celeste e eliminou os sauditas naquela edição. O precedente competitivo favorece os sul-americanos, mas o recorte é curto demais para sustentar grandes projeções.

Notícias de Arábia Saudita x Uruguai

Arábia Saudita: desfalques e dúvidas

O principal desfalque saudita é o goleiro Nawaf Al-Aqidi, do Al-Nassr, cortado por lesão. A vaga deve ficar com Mohammed Al-Owais, de 34 anos, titular na Copa de 2022 e dono de 65 jogos pela seleção.

Georgios Donis herdou um elenco formado quase inteiramente por jogadores da Saudi Pro League. O único atleta que atua fora do país é Saud Abdulhamid, lateral do Lens, peça importante pela capacidade de avançar pelo corredor direito.

Salem Al-Dawsari, aos 34 anos, lidera o grupo pela experiência e pelo peso simbólico do gol marcado contra a Argentina em 2022. No ataque, Firas Al-Buraikan é a referência central, com 16 gols em 72 partidas pela seleção.

A principal novidade é Musab Al-Juwayr. O meia de 22 anos chega embalado por boa temporada no Al-Qadsiah, com seis gols e 11 assistências. A expectativa é que seja o jogador mais criativo da equipe entre as linhas.

Provável escalação da Arábia Saudita (4-2-3-1): Mohammed Al-Owais; Saud Abdulhamid, Hassan Al-Tambakti, Ali Lajami e Nawaf Boushal; Mohamed Kanno e Abdullah Al-Khaibari; Nasser Al-Dawsari, Musab Al-Juwayr e Salem Al-Dawsari; Firas Al-Buraikan. Técnico: Georgios Donis.

Uruguai: desfalques e dúvidas

O Uruguai chega à estreia com baixas importantes. Ronald Araujo, zagueiro do Barcelona, sofreu lesão muscular durante a preparação e retornou ao clube para tratamento. A expectativa é que fique fora de toda a fase de grupos.

José María Giménez, capitão da seleção e zagueiro do Atlético de Madrid, também está descartado para a estreia por problemas físicos. Giorgian de Arrascaeta, do Flamengo, sofreu lesão grau 2 na panturrilha direita e não deve atuar antes do terceiro jogo da fase de grupos.

Joaquín Piquerez, lateral do Palmeiras, também está fora. Matías Viña é dúvida, assim como Sebastián Cáceres, que pode formar a dupla de zaga com Santiago Bueno. As ausências obrigam Bielsa a improvisar em um setor sensível.

No meio-campo, Manuel Ugarte e Rodrigo Bentancur devem formar a base de proteção. Federico Valverde é o jogador mais decisivo do elenco e deve ter liberdade para avançar. No ataque, Darwin Núñez lidera a linha ofensiva ao lado de Federico Viñas.

Provável escalação do Uruguai (4-4-2): Fernando Muslera; Guillermo Varela, Santiago Bueno, Sebastián Cáceres e Mathías Olivera; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur e Maximiliano Araujo; Darwin Núñez e Federico Viñas. Técnico: Marcelo Bielsa.

Destaques individuais de Arábia Saudita x Uruguai

Jogador destaque · Arábia Saudita Firas Al-Buraikan 16 Gols pela seleção da Arábia Saudita 5 Gols na Saudi Pro League 2025/26 pelo Al-Ahli 2x Campeão da AFC Champions League (2024/25 e 2025/26) 72 Partidas pelos Falcões Verdes Jogador destaque · Uruguai Federico Valverde 13 Participações em gol na La Liga 2025/26 (5 gols + 8 assistências) 7 Participações em gol na Champions League 2025/26 (3 gols + 4 assistências) 73 Jogos pela seleção uruguaia 9 Gols pelo Uruguai em jogos oficiais e amistosos

Os técnicos - Donis busca tempo, Bielsa vive despedida

Georgios Donis

Georgios Donis, de 56 anos, assumiu a Arábia Saudita em abril de 2026, a menos de dois meses da Copa. O grego comandou apenas três jogos antes do torneio, com vitória sobre Porto Rico, empate com Senegal e derrota para o Equador.

Sua vantagem está no conhecimento do futebol local. Donis já treinou Al-Hilal, Al-Fateh, Al-Wehda e Al-Khaleej, o que ajuda na leitura individual do elenco. A dúvida é se esse repertório será suficiente para criar uma identidade coletiva em tão pouco tempo.

Marcelo Bielsa

Marcelo Bielsa, de 70 anos, disputa sua terceira Copa do Mundo como treinador, depois de Argentina em 2002 e Chile em 2010. Desde maio de 2023 no Uruguai, modernizou a Celeste com pressão alta, intensidade e circulação vertical.

A Copa de 2026 também tem tom de despedida. Bielsa declarou que encerrará a carreira após o torneio, o que aumenta a carga emocional da campanha. A estreia contra a Arábia Saudita será o primeiro teste de uma equipe talentosa, mas desfalcada na defesa.

Análise tática de Arábia Saudita x Uruguai

A Arábia Saudita deve atuar no 4-2-3-1, com bloco médio e prioridade para a proteção da entrada da área. Mohamed Kanno e Abdullah Al-Khaibari formam a dupla de volantes, enquanto Musab Al-Juwayr terá a função de conectar meio e ataque em transições rápidas.

Os sauditas devem buscar velocidade pelos corredores. Salem Al-Dawsari parte da esquerda, Nasser Al-Dawsari aparece pela direita, e Saud Abdulhamid pode dar profundidade no apoio ofensivo. A ideia será atacar os espaços deixados por um Uruguai que tende a adiantar suas linhas.

O Uruguai deve responder em 4-4-2, com Ugarte e Bentancur sustentando o meio e Valverde projetado pelo lado direito. Maximiliano Araujo deve ocupar a faixa esquerda, enquanto Darwin Núñez e Federico Viñas atacam a área. A Celeste tentará pressionar alto e recuperar a bola já no campo saudita.

O ponto sensível uruguaio está na defesa. Sem Ronald Araujo e Giménez, a zaga perde liderança, experiência e imposição física. A Arábia Saudita pode explorar bolas longas para Al-Buraikan e transições pelos lados, mas o Uruguai tem mais recursos para controlar posse, ritmo e território.

Prognóstico de placar exato para Arábia Saudita x Uruguai

🎯 Palpite do Lance! Arábia Saudita 0 x 1 Uruguai - Odd 5,50 na Br4Bet O Uruguai tem qualidade técnica e experiência suficientes para assumir o controle da partida, mas a Arábia Saudita deve apostar em uma postura defensiva para dificultar a criação de oportunidades. A tendência é de uma vitória uruguaia por margem mínima, definida em um lance individual ou em uma jogada de bola parada. O Uruguai sofreu apenas 12 gols em 18 jogos nas eliminatórias sul-americanas, média inferior a um gol sofrido por partida

nas eliminatórias sul-americanas, média inferior a um gol sofrido por partida Federico Valverde encerrou a temporada com 13 participações em gol na La Liga (5 gols + 8 assistências) e mais sete na Champions League

(5 gols + 8 assistências) e mais sete na Champions League A Arábia Saudita marcou apenas dois gols nos últimos três amistosos contra adversários de nível intermediário ou superior (Egito, Sérvia e Equador)

contra adversários de nível intermediário ou superior (Egito, Sérvia e Equador) Darwin Núñez, provável titular do Uruguai, soma 13 gols em 38 jogos pela seleção e teve seis gols na Saudi Pro League 2025/26

pela seleção e teve seis gols na Saudi Pro League 2025/26 No único confronto em Copas do Mundo (2018), o Uruguai venceu por 1 x 0 com gol de Luis Suárez, em jogo de dinâmica similar ao que se projeta para segunda-feira

+18. Aposte com responsabilidade. Odds coletadas às 16h40 (13/06). O Lance recomenda apenas casas de aposta legalizadas no Brasil.