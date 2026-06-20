Turquia decepciona e se torna a segunda eliminada da Copa do Mundo Com duas derrotas, seleção turca está fora pelos critérios de desempate

A Turquia está eliminada da Copa do Mundo de 2026 após derrota por 1 a 0 para o Paraguai, na madrugada deste sábado (20), em Santa Clara (EUA). Com gol do ex-Vasco Matías Galarza, os turcos somaram mais uma derrota na competição e vão disputar a última rodada já sem chances de classificação ao mata-mata.

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Logo no primeiro minuto de partida, a seleção sul-americana pressionou a saída de bola adversária e abriu o placar com Matías Galarza, que acertou um belo chute de fora da área para marcar o gol mais rápido desta edição do torneio. A Turquia dominou as ações e pressionou intensamente em busca do empate — chegando a carimbar a trave duas vezes com Müldür no primeiro tempo —, mas esbarrou no nervosismo e na forte retranca paraguaia.

O clima tenso e de muita catimba se acentuou nos acréscimos da etapa inicial, quando Almirón foi expulso após revisão do VAR, deixando o Paraguai com um a menos; apesar da desvantagem numérica, das substituições e de um segundo tempo marcado por reclamações, cera e uma grande desorganização ofensiva dos turcos, a equipe comandada pela defesa segurou a vantagem até o apito final para seguir viva na competição e eliminar os turcos.

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Galarza comemora gol marcado pelo Paraguai (Foto: DEAN MOUHTAROPOULOS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

Situação na tabela

Com o resultado, a Turquia segue zerada na tabela e, mesmo em caso de vitória sobre os Estados Unidos na última rodada, não consegue se classificar, já que perde no confronto direto (primeiro critério de desempate) para a Austrália e para o Paraguai. Assim, os turcos se unem ao Haiti como as primeiras eliminadas da Copa do Mundo

Já os sul-americanos precisam vencer os australianos na última rodada para se garantir na segunda colocação e voltar ao mata-mata após 16 anos, quando chegaram às quartas de final, na África do Sul.

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Após derrota para o Paraguai, a Turquia foi eliminada da Copa do Mundo (Foto: Richard Heathcote/Getty Images/AFP)

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