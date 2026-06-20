logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Turquia decepciona e se torna a segunda eliminada da Copa do Mundo

Com duas derrotas, seleção turca está fora pelos critérios de desempate

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
20/06/2026 02:18
Favorite o Lance! no Google
Após derrota para o Paraguai, a Turquia foi eliminada da Copa do Mundo (Foto: Stu Forster/Getty Images/AFP)
Após derrota para o Paraguai, a Turquia foi eliminada da Copa do Mundo (Foto: Stu Forster/Getty Images/AFP)

A Turquia está eliminada da Copa do Mundo de 2026 após derrota por 1 a 0 para o Paraguai, na madrugada deste sábado (20), em Santa Clara (EUA). Com gol do ex-Vasco Matías Galarza, os turcos somaram mais uma derrota na competição e vão disputar a última rodada já sem chances de classificação ao mata-mata.

continua após a publicidade
  • Paraguai Copa do Mundo

    Com gol relâmpago, Paraguai vence e elimina a Turquia na Copa do Mundo

    Copa do Mundo
    Há 15 minutos
  • Jogadores do Brasil comemorando contra o Haiti na Copa do Mundo

    Balanço do dia: Brasil e Marrocos vencem, e EUA se garantem no mata-mata

    Copa do Mundo
    Há 16 minutos
  • Matheus Cunha celebra vitória do Brasil contra o Haiti

    Emocionado, Matheus Cunha celebra gols, relembra raízes e agradece Romário

    Seleção Brasileira
    Há 1 hora

    • ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Logo no primeiro minuto de partida, a seleção sul-americana pressionou a saída de bola adversária e abriu o placar com Matías Galarza, que acertou um belo chute de fora da área para marcar o gol mais rápido desta edição do torneio. A Turquia dominou as ações e pressionou intensamente em busca do empate — chegando a carimbar a trave duas vezes com Müldür no primeiro tempo —, mas esbarrou no nervosismo e na forte retranca paraguaia.

    O clima tenso e de muita catimba se acentuou nos acréscimos da etapa inicial, quando Almirón foi expulso após revisão do VAR, deixando o Paraguai com um a menos; apesar da desvantagem numérica, das substituições e de um segundo tempo marcado por reclamações, cera e uma grande desorganização ofensiva dos turcos, a equipe comandada pela defesa segurou a vantagem até o apito final para seguir viva na competição e eliminar os turcos.

    continua após a publicidade
    Paraguai Copa do Mundo
    Galarza comemora gol marcado pelo Paraguai (Foto: DEAN MOUHTAROPOULOS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

    Situação na tabela

    Com o resultado, a Turquia segue zerada na tabela e, mesmo em caso de vitória sobre os Estados Unidos na última rodada, não consegue se classificar, já que perde no confronto direto (primeiro critério de desempate) para a Austrália e para o Paraguai. Assim, os turcos se unem ao Haiti como as primeiras eliminadas da Copa do Mundo

    Já os sul-americanos precisam vencer os australianos na última rodada para se garantir na segunda colocação e voltar ao mata-mata após 16 anos, quando chegaram às quartas de final, na África do Sul.

    continua após a publicidade
    Após derrota para o Paraguai, a Turquia foi eliminada da Copa do Mundo (Foto: Richard Heathcote/Getty Images/AFP)
    Após derrota para o Paraguai, a Turquia foi eliminada da Copa do Mundo (Foto: Richard Heathcote/Getty Images/AFP)

    🧮Brasil campeão? Simule todos os resultados da Copa!

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Paraguai Copa do Mundo
    Copa do MundoCom gol relâmpago, Paraguai vence e elimina a Turquia na Copa do MundoHá 15 minutos
    Jogadores do Brasil comemorando contra o Haiti na Copa do Mundo
    Copa do MundoBalanço do dia: Brasil e Marrocos vencem, e EUA se garantem no mata-mataHá 16 minutos
    Matheus Cunha celebra vitória do Brasil contra o Haiti
    Seleção BrasileiraEmocionado, Matheus Cunha celebra gols, relembra raízes e agradece RomárioHá 1 hora
    Miguel Almirón foi expulso em Túrquia x Paraguai pela Copa do Mundo (Foto: Reprodução CazéTV)
    Copa do MundoAlmirón é o primeiro jogador expulso na Copa do Mundo por nova regra da FifaHá 1 hora
    Goleiro Alisson cumprimenta o zagueiro Gabriel Magalhães após a vitória do Brasil sobre o Haiti (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)
    Fora de CampoCasagrande é sincero após vitória do Brasil: 'Precisa convencer'Há 1 hora
    Rayan foi entrevistado por Romário depois de Brasil x Haiti (Foto: Reprodução CazéTV)
    Seleção BrasileiraA Romário, Rayan revela nervosismo antes de estreia na Copa: 'Perna tremendo'Há 1 hora

    Mais LANCE!

    Jogadores do Brasil comemorando contra o Haiti na Copa do Mundo
    Balanço Grupo C: Brasil garante liderança, mas tem Marrocos na cola
    Alisson exalta maturidade da Seleção Brasileira e destaca solidez defensiva contra o Haiti
    Endrick não entrou na partida de estreia da Seleção Brasileira contra o Marrocos (Foto: Alexandre Brum/Agencia Enquadrar/Folhapress)
    Campanha com Endrick gera notificação da CBF à 99
    Neymar faz reclamações com a arbitragem de Brasil x Marrocos
    Ancelotti garante que Neymar estará disponível para jogo com a Escócia
    Cria da base do Vasco marca gol em Copa do Mundo na partida entre Turquia e Paraguai
    Vini Jr revela temor por lesão de Raphinha: 'A mesma da última vez'
    Vini Jr. marcou o terceiro gol do Brasil sobre o Haiti (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)
    Jornalista critica Brasil após vitória sobre o Haiti: 'Falhou'
    Casimiro falou após o jogo contra o Haiti na Copa do Mundo
    Casemiro avalia desempenho do Brasil contra Haiti e fala sobre ansiedade do time
    Jogadores do Brasil comemorando contra o Haiti na Copa do Mundo
    Brasil x Haiti: veja os melhores momentos do jogo do grupo C da Copa do Mundo
    Ancelotti concede entrevista à CazéTV
    Vitória do Brasil muda humor de Ancelotti, que elogia desempenho contra o Haiti
    Qual é o próximo jogo do Brasil na Copa do Mundo?
    Danilo em Brasil x Marrocos (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP)
    Brasil e Marrocos: entenda os critérios de desempate da Copa do Mundo
    Endrick em Brasil x Haiti (Foto: Rodolfo Buhrer/AGIF/Folhapress)
    Endrick vira assunto após Brasil x Haiti: 'Ficou claro'