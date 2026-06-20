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Turquia x Paraguai: veja os melhores momentos do jogo do Grupo D da Copa do Mundo

Turquia está eliminada da Copa do Mundo

PorLucas CremoneseSão Paulo (SP)
20/06/2026 08:13
Supervisionado porLeonardo Damico,
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O Paraguai venceu a Turquia, pelo placar de um a zero, na segunda rodada da Copa do Mundo 2026. As equipes, que haviam perdido suas primeiras partidas, jogaram precisando da vitória. Com o gol mais rápido do Mundial até aqui, os sul-americanos venceram o jogo e eliminaram o país que se divide entre Europa e Ásia.

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  • Vini Jr. participou de dois gols e fez o terceiro do Brasil contra o Haiti (Foto: Jewel SAMAD / AFP)

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  • Após derrota para o Paraguai, a Turquia foi eliminada da Copa do Mundo (Foto: Stu Forster/Getty Images/AFP)

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    Confira os melhores momentos do jogo:

    Após derrota para o Paraguai, a Turquia foi eliminada da Copa do Mundo (Foto: Richard Heathcote/Getty Images/AFP)
    Após derrota para o Paraguai, a Turquia foi eliminada da Copa do Mundo (Foto: Richard Heathcote/Getty Images/AFP)

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    Como foi o jogo?

    No início do dia, na partida entre Marrocos x Escócia, Saibari (carrasco do Brasil) marcou um gol que foi, por horas, o mais rápido da Copa. O tento foi realizado com apenas um minuto e nove segundos de bola rolando. No entanto, no jogo entre Turquia x Paraguai, Galarza precisou de cinco segundos a menos, jogando a bola no barbante com o relógio marcando apenas minuto e quatro segundos.

    Nos momentos seguintes ao gol paraguaio, a Albirroja seguiu com a pressão em cima da Turquia, com outras chances sendo criadas e bolas perigosas rondando a área turca. No entanto, ao final da primeira etapa, Miguel Almirón feriu aquela que ficou conhecida como "Lei Vini Jr". O jogador sul-americano cobriu sua boca e disse algo para um atleta turco, que rapidamente mobilizou seus companheiros para denunciar Almirón.

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    Com um a menos, o time de Gustavo Alfaro voltou para a segunda parte com uma montanha para escalar. Segurar o bom time turco com um jogador a menos. Por mais que tentasse, a Turquia não conseguiu furar o bloqueio paraguaio capitaneado por Gustavo Gómez, ficando pelo caminho com apenas duas partidas de Copa do Mundo e nenhum gol marcado.

    Sendo assim, a Turquia enfrenta, apenas para cumprir tabela, os Estados Unidos, que já estão classificados. Enquanto isso, Paraguai e Austrália irão travar uma batalha épica para decidir quem fica com a segunda vaga do grupo D da Copa do Mundo.

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    O que é a "Lei Vini Jr"?

    Em partida do Real Madrid, na Champions League, Prestianni, do Benfica, cobriu sua boca para dizer algo a Vini Jr. O atacante brasileiro rapidamente chamou o árbitro para acusar o atleta da equipe portuguesa de racismo, gerando uma grande comoção após a partida. Desde então, nenhum jogador pode se manifestar com um rival cobrindo a boca.

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