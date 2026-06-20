Turquia x Paraguai: veja os melhores momentos do jogo do Grupo D da Copa do Mundo Turquia está eliminada da Copa do Mundo

O Paraguai venceu a Turquia, pelo placar de um a zero, na segunda rodada da Copa do Mundo 2026. As equipes, que haviam perdido suas primeiras partidas, jogaram precisando da vitória. Com o gol mais rápido do Mundial até aqui, os sul-americanos venceram o jogo e eliminaram o país que se divide entre Europa e Ásia.

continua após a publicidade

➡️ Globo comete gafe e anuncia jogo inexistente na Copa do Mundo

Confira os melhores momentos do jogo:

Após derrota para o Paraguai, a Turquia foi eliminada da Copa do Mundo (Foto: Richard Heathcote/Getty Images/AFP)

🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Como foi o jogo?

No início do dia, na partida entre Marrocos x Escócia, Saibari (carrasco do Brasil) marcou um gol que foi, por horas, o mais rápido da Copa. O tento foi realizado com apenas um minuto e nove segundos de bola rolando. No entanto, no jogo entre Turquia x Paraguai, Galarza precisou de cinco segundos a menos, jogando a bola no barbante com o relógio marcando apenas minuto e quatro segundos.

Nos momentos seguintes ao gol paraguaio, a Albirroja seguiu com a pressão em cima da Turquia, com outras chances sendo criadas e bolas perigosas rondando a área turca. No entanto, ao final da primeira etapa, Miguel Almirón feriu aquela que ficou conhecida como "Lei Vini Jr". O jogador sul-americano cobriu sua boca e disse algo para um atleta turco, que rapidamente mobilizou seus companheiros para denunciar Almirón.

continua após a publicidade

Com um a menos, o time de Gustavo Alfaro voltou para a segunda parte com uma montanha para escalar. Segurar o bom time turco com um jogador a menos. Por mais que tentasse, a Turquia não conseguiu furar o bloqueio paraguaio capitaneado por Gustavo Gómez, ficando pelo caminho com apenas duas partidas de Copa do Mundo e nenhum gol marcado.

Sendo assim, a Turquia enfrenta, apenas para cumprir tabela, os Estados Unidos, que já estão classificados. Enquanto isso, Paraguai e Austrália irão travar uma batalha épica para decidir quem fica com a segunda vaga do grupo D da Copa do Mundo.

continua após a publicidade

O que é a "Lei Vini Jr"?

Em partida do Real Madrid, na Champions League, Prestianni, do Benfica, cobriu sua boca para dizer algo a Vini Jr. O atacante brasileiro rapidamente chamou o árbitro para acusar o atleta da equipe portuguesa de racismo, gerando uma grande comoção após a partida. Desde então, nenhum jogador pode se manifestar com um rival cobrindo a boca.