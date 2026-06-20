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Balanço do Grupo D: Turquia é eliminada, e Estados Unidos lidera

Equipes se enfrentaram entre sexta e esta madrugada

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
20/06/2026 02:24
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Paraguai Copa do Mundo
Galarza comemorando gol marcado pelo Paraguai (Foto: DEAN MOUHTAROPOULOS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

O Grupo D encerrou a segunda rodada da Copa do Mundo na madrugada deste sábado com os Estados Unidos na liderança isolada. A seleção norte-americana soma seis pontos em dois jogos e encaminhou a classificação para a próxima fase após vencer seus dois compromissos.

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  • Paraguai Copa do Mundo

    Com gol relâmpago, Paraguai vence e elimina a Turquia na Copa do Mundo

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    • Na segunda colocação aparece a Austrália, com três pontos e saldo de gols zerado. Também com três pontos, o Paraguai ocupa o terceiro lugar, mas leva desvantagem nos critérios de desempate por ter saldo negativo de dois gols. Já a Turquia, derrotada nas duas primeiras rodadas e sem pontuar, está na lanterna do grupo e não tem mais chances matemáticas de avançar, se despedindo da competição.

    Estados Unidos vence a Austrália e garante vaga antecipada

    Os Estados Unidos confirmaram vaga na próxima fase da Copa do Mundo de 2026. Nesta sexta-feira (19), diante de sua torcida no Lumen Field, em Seattle, a seleção norte-americana derrotou a Austrália por 2 a 0, pela segunda rodada do Grupo D, e manteve os 100% de aproveitamento na competição ao conquistar a segunda vitória seguida.

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    Jogadores dos Estados Unidos comemoram vitória contra Austrália e consequente classificação antecipada
    (Foto: Emilee Chinn / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    Turquia é eliminada pelo Paraguai

    O Paraguai venceu a Turquia por 1 a 0 na madrugada desta sexta-feira, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Em uma partida decidida nos detalhes e com emoção até os minutos finais, Galarza marcou o único gol do confronto logo no primeiro ataque paraguaio e garantiu os três pontos para sua seleção.

    Paraguai Copa do Mundo
    (Foto: Richard HEATHCOTE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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