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Balanço do dia: Brasil e Marrocos vencem, e EUA se garantem no mata-mata

Em dia de jogo do Brasil, Turquia e Haiti foram as primeiras eliminadas da competição

PorJoão Pedro RodriguesVinicius Barbosa Harfush
Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP)
20/06/2026 02:06
Atualizado há 1 minutos
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Jogadores do Brasil comemorando contra o Haiti na Copa do Mundo
Jogadores do Brasil comemorando contra o Haiti na Copa do Mundo (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

A segunda rodada dos Grupo C e D da Copa do Mundo contou com a classificação dos Estados Unidos, as primeiras vitórias de Brasil, Marrocos e Paraguai, além das eliminações de Turquia e Haiti. Fora dos gramados, a Fifa confirmou que Wilton Pereira Sampaio irá apitar o duelo entre Noruega e Senegal, pelo Grupo I da competição.

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    Wilton Pereira de novo na Copa!

    Wilton Pereira Sampaio protagoniza abertura da Copa do Mundo com decisões no VAR (Foto: Yuri Cortez / AFP)
    Wilton Pereira Sampaio protagoniza abertura da Copa do Mundo com decisões no VAR (Foto: Yuri Cortez / AFP)

    O árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio foi confirmado nesta sexta-feira (19) na partida entre Noruega e Senegal, válida pela segunda rodada do Grupo I. O juiz foi o responsável pela partida de abertura do Mundial, entre México e África do Sul, e ficou marcado pelos três cartões vermelhos aplicados. Wilton chegará a seis jogos de Copas do Mundo no seu currículo e se aproxima do recorde de Carlos Eugênio Simon, com sete, que é o brasileiro com mais partidas apitadas no torneio.

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    Estados Unidos garante classificação

    Após o México cravar vaga no mata-mata da Copa do Mundo, outro país mandante, Estados Unidos, garantiu vaga na próxima fase da competição. Após golear o Paraguai por 4 a 1 na estreua, os EUA não tiveram dificuldades diante da Austrália e bateram os rivais por 2 a 0 em Seattle, no jogo de abertura desta sexta-feira. Cameron Burgess, contra, e Alex Freeman, ambos no primeiro tempo, marcaram no duelo.

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    Jogadores dos Estados Unidos celebram o primeiro gol da equipe, marcado por um gol contra de Cameron Burgess #21 (não na foto) da Austrália durante a partida do Grupo D da Copa do Mundo FIFA 2026 entre EUA e Austrália
    Estados Unidos vence a Austrália na Copa do Mundo (Foto: JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    Marrocos vence e encaminha classificação

    Marrocos marcou um gol com um minuto de partida e encaminhou a classificação para o mata-mata da Copa do Mundo após vencer a Escócia por 1 a 0. Saibari, o mesmo que marcou gol contra o Brasil na estreia, recebeu um belo lançamento de Barahim Díaz e finalizou na diagonal e no alto da meta de Gunn. Agora, os marroquinos somam 4 pontos no Grupo C.

    A vitória também marca mais um passo histórico que Marrocos dá na Copa do Mundo. Após a campanha de semifinal em 2022 e o bom início em 2026, a seleção marroquina chegou ao seu sexto triunfo em Mundiais e igualou Nigéria e Gana como as equipes do continente africano que mais venceram na história do torneio.

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    Marrocos venceu a Escócia por 1 a 0. (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

    Brasil vence Haiti sem dificuldades

    Brasil construiu a vitória ainda na primeira etapa e encaminhou a classificação para o mata-mata da Copa do Mundo após vencer o Haiti por 3 a 0. Matheus Cunha (duas vezes) e Vini Jr marcaram os gols da Seleção na Filadélfia, aproveitando os passes em profundidade e lançamentos para superar a retranca haitiana. Agora, os comandados de Carlo Ancelotti somam 4 pontos e assumem a liderança do Grupo C, enquanto os haitianos foram eliminados.

    O resultado também marca um passo importante para aliviar a pressão sobre a Seleção Brasileira na competição. Após um segundo tempo de ritmo reduzido e alterações que não mudaram o placar, o Brasil garantiu os três pontos e agora foca no duelo contra a Escócia na próxima quarta-feira (26), em Miami, onde jogará para assegurar de vez a liderança isolada da chave.

    Matheus Cunha comemora o gol que abriu o placar para o Brasil contra o Haiti (Foto: Dan Mullan/Getty Images/AFP)
    Matheus Cunha comemora o gol que abriu o placar para o Brasil contra o Haiti (Foto: Dan Mullan/Getty Images/AFP)

    Paraguai vence a primeira e elimina a Turquia

    Paraguai surpreendeu e venceu a Turquia por 1 a 0 em Santa Clara, e garantiu um resultado fundamental na Copa do Mundo. Logo no primeiro minuto de partida, a seleção sul-americana pressionou a saída de bola adversária e abriu o placar com Matías Galarza, que acertou um belo chute de fora da área para marcar o gol mais rápido desta edição do torneio. A Turquia dominou as ações e pressionou intensamente em busca do empate — chegando a carimbar a trave duas vezes com Müldür no primeiro tempo —, mas esbarrou no nervosismo e na forte retranca paraguaia.

    O clima tenso e de muita catimba se acentuou nos acréscimos da etapa inicial, quando Almirón foi expulso após revisão do VAR, deixando o Paraguai com um a menos; apesar da desvantagem numérica, das substituições e de um segundo tempo marcado por reclamações, cera e uma grande desorganização ofensiva dos turcos, a equipe comandada pela defesa segurou a vantagem até o apito final para seguir viva na competição e eliminar os turcos.

    Galarza comemora gol marcado pelo Paraguai (Foto: DEAN MOUHTAROPOULOS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

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