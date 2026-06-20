Balanço do dia: Brasil e Marrocos vencem, e EUA se garantem no mata-mata
Em dia de jogo do Brasil, Turquia e Haiti foram as primeiras eliminadas da competição
A segunda rodada dos Grupo C e D da Copa do Mundo contou com a classificação dos Estados Unidos, as primeiras vitórias de Brasil, Marrocos e Paraguai, além das eliminações de Turquia e Haiti. Fora dos gramados, a Fifa confirmou que Wilton Pereira Sampaio irá apitar o duelo entre Noruega e Senegal, pelo Grupo I da competição.
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Wilton Pereira de novo na Copa!
O árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio foi confirmado nesta sexta-feira (19) na partida entre Noruega e Senegal, válida pela segunda rodada do Grupo I. O juiz foi o responsável pela partida de abertura do Mundial, entre México e África do Sul, e ficou marcado pelos três cartões vermelhos aplicados. Wilton chegará a seis jogos de Copas do Mundo no seu currículo e se aproxima do recorde de Carlos Eugênio Simon, com sete, que é o brasileiro com mais partidas apitadas no torneio.
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Estados Unidos garante classificação
Após o México cravar vaga no mata-mata da Copa do Mundo, outro país mandante, Estados Unidos, garantiu vaga na próxima fase da competição. Após golear o Paraguai por 4 a 1 na estreua, os EUA não tiveram dificuldades diante da Austrália e bateram os rivais por 2 a 0 em Seattle, no jogo de abertura desta sexta-feira. Cameron Burgess, contra, e Alex Freeman, ambos no primeiro tempo, marcaram no duelo.
Marrocos vence e encaminha classificação
Marrocos marcou um gol com um minuto de partida e encaminhou a classificação para o mata-mata da Copa do Mundo após vencer a Escócia por 1 a 0. Saibari, o mesmo que marcou gol contra o Brasil na estreia, recebeu um belo lançamento de Barahim Díaz e finalizou na diagonal e no alto da meta de Gunn. Agora, os marroquinos somam 4 pontos no Grupo C.
A vitória também marca mais um passo histórico que Marrocos dá na Copa do Mundo. Após a campanha de semifinal em 2022 e o bom início em 2026, a seleção marroquina chegou ao seu sexto triunfo em Mundiais e igualou Nigéria e Gana como as equipes do continente africano que mais venceram na história do torneio.
Brasil vence Haiti sem dificuldades
Brasil construiu a vitória ainda na primeira etapa e encaminhou a classificação para o mata-mata da Copa do Mundo após vencer o Haiti por 3 a 0. Matheus Cunha (duas vezes) e Vini Jr marcaram os gols da Seleção na Filadélfia, aproveitando os passes em profundidade e lançamentos para superar a retranca haitiana. Agora, os comandados de Carlo Ancelotti somam 4 pontos e assumem a liderança do Grupo C, enquanto os haitianos foram eliminados.
O resultado também marca um passo importante para aliviar a pressão sobre a Seleção Brasileira na competição. Após um segundo tempo de ritmo reduzido e alterações que não mudaram o placar, o Brasil garantiu os três pontos e agora foca no duelo contra a Escócia na próxima quarta-feira (26), em Miami, onde jogará para assegurar de vez a liderança isolada da chave.
Paraguai vence a primeira e elimina a Turquia
Paraguai surpreendeu e venceu a Turquia por 1 a 0 em Santa Clara, e garantiu um resultado fundamental na Copa do Mundo. Logo no primeiro minuto de partida, a seleção sul-americana pressionou a saída de bola adversária e abriu o placar com Matías Galarza, que acertou um belo chute de fora da área para marcar o gol mais rápido desta edição do torneio. A Turquia dominou as ações e pressionou intensamente em busca do empate — chegando a carimbar a trave duas vezes com Müldür no primeiro tempo —, mas esbarrou no nervosismo e na forte retranca paraguaia.
O clima tenso e de muita catimba se acentuou nos acréscimos da etapa inicial, quando Almirón foi expulso após revisão do VAR, deixando o Paraguai com um a menos; apesar da desvantagem numérica, das substituições e de um segundo tempo marcado por reclamações, cera e uma grande desorganização ofensiva dos turcos, a equipe comandada pela defesa segurou a vantagem até o apito final para seguir viva na competição e eliminar os turcos.
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