Balanço do dia: Brasil e Marrocos vencem, e EUA se garantem no mata-mata Em dia de jogo do Brasil, Turquia e Haiti foram as primeiras eliminadas da competição

A segunda rodada dos Grupo C e D da Copa do Mundo contou com a classificação dos Estados Unidos, as primeiras vitórias de Brasil, Marrocos e Paraguai, além das eliminações de Turquia e Haiti. Fora dos gramados, a Fifa confirmou que Wilton Pereira Sampaio irá apitar o duelo entre Noruega e Senegal, pelo Grupo I da competição.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Wilton Pereira de novo na Copa!

Wilton Pereira Sampaio protagoniza abertura da Copa do Mundo com decisões no VAR (Foto: Yuri Cortez / AFP)

O árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio foi confirmado nesta sexta-feira (19) na partida entre Noruega e Senegal, válida pela segunda rodada do Grupo I. O juiz foi o responsável pela partida de abertura do Mundial, entre México e África do Sul, e ficou marcado pelos três cartões vermelhos aplicados. Wilton chegará a seis jogos de Copas do Mundo no seu currículo e se aproxima do recorde de Carlos Eugênio Simon, com sete, que é o brasileiro com mais partidas apitadas no torneio.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Estados Unidos garante classificação

Após o México cravar vaga no mata-mata da Copa do Mundo, outro país mandante, Estados Unidos, garantiu vaga na próxima fase da competição. Após golear o Paraguai por 4 a 1 na estreua, os EUA não tiveram dificuldades diante da Austrália e bateram os rivais por 2 a 0 em Seattle, no jogo de abertura desta sexta-feira. Cameron Burgess, contra, e Alex Freeman, ambos no primeiro tempo, marcaram no duelo.

continua após a publicidade

Estados Unidos vence a Austrália na Copa do Mundo (Foto: JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Marrocos vence e encaminha classificação

Marrocos marcou um gol com um minuto de partida e encaminhou a classificação para o mata-mata da Copa do Mundo após vencer a Escócia por 1 a 0. Saibari, o mesmo que marcou gol contra o Brasil na estreia, recebeu um belo lançamento de Barahim Díaz e finalizou na diagonal e no alto da meta de Gunn. Agora, os marroquinos somam 4 pontos no Grupo C.

A vitória também marca mais um passo histórico que Marrocos dá na Copa do Mundo. Após a campanha de semifinal em 2022 e o bom início em 2026, a seleção marroquina chegou ao seu sexto triunfo em Mundiais e igualou Nigéria e Gana como as equipes do continente africano que mais venceram na história do torneio.

continua após a publicidade

Marrocos venceu a Escócia por 1 a 0. (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Brasil vence Haiti sem dificuldades

Brasil construiu a vitória ainda na primeira etapa e encaminhou a classificação para o mata-mata da Copa do Mundo após vencer o Haiti por 3 a 0. Matheus Cunha (duas vezes) e Vini Jr marcaram os gols da Seleção na Filadélfia, aproveitando os passes em profundidade e lançamentos para superar a retranca haitiana. Agora, os comandados de Carlo Ancelotti somam 4 pontos e assumem a liderança do Grupo C, enquanto os haitianos foram eliminados.

O resultado também marca um passo importante para aliviar a pressão sobre a Seleção Brasileira na competição. Após um segundo tempo de ritmo reduzido e alterações que não mudaram o placar, o Brasil garantiu os três pontos e agora foca no duelo contra a Escócia na próxima quarta-feira (26), em Miami, onde jogará para assegurar de vez a liderança isolada da chave.

Matheus Cunha comemora o gol que abriu o placar para o Brasil contra o Haiti (Foto: Dan Mullan/Getty Images/AFP)

Paraguai vence a primeira e elimina a Turquia

Paraguai surpreendeu e venceu a Turquia por 1 a 0 em Santa Clara, e garantiu um resultado fundamental na Copa do Mundo. Logo no primeiro minuto de partida, a seleção sul-americana pressionou a saída de bola adversária e abriu o placar com Matías Galarza, que acertou um belo chute de fora da área para marcar o gol mais rápido desta edição do torneio. A Turquia dominou as ações e pressionou intensamente em busca do empate — chegando a carimbar a trave duas vezes com Müldür no primeiro tempo —, mas esbarrou no nervosismo e na forte retranca paraguaia.

O clima tenso e de muita catimba se acentuou nos acréscimos da etapa inicial, quando Almirón foi expulso após revisão do VAR, deixando o Paraguai com um a menos; apesar da desvantagem numérica, das substituições e de um segundo tempo marcado por reclamações, cera e uma grande desorganização ofensiva dos turcos, a equipe comandada pela defesa segurou a vantagem até o apito final para seguir viva na competição e eliminar os turcos.

Galarza comemora gol marcado pelo Paraguai (Foto: DEAN MOUHTAROPOULOS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

🔥 Aposte R$100 na Esportivabet e receba R$100 de volta se perder

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.