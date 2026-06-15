Segunda-feira de Copa do Mundo: qual o seu palpite para os jogos de hoje? Vote Deixe o seu palpite nesta segunda-feira de Copa do Mundo

A segunda-feira (15) será mais um dia de grandes emoções na Copa do Mundo de 2026. Quatro partidas movimentam a competição ao longo do dia, com seleções tradicionais e estreantes em busca de um começo positivo no Mundial. Com isso, o Lance! quer saber: qual é o seu palpite para os jogos desta segunda-feira de Copa? Vote e participe!

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A programação começa às 13h (de Brasília), com o confronto entre Espanha e Cabo Verde, pela primeira rodada do Grupo H. A seleção espanhola chega como uma das candidatas ao título, apostando na posse de bola e na qualidade técnica de jogadores que brilham nos principais clubes da Europa. Do outro lado, Cabo Verde tenta fazer história em sua participação no torneio e busca surpreender uma das forças do futebol mundial logo na estreia.

Mais tarde, às 16h, Bélgica e Egito entram em campo pela abertura do Grupo G. Os belgas contam com uma geração experiente e talentosa para tentar iniciar a caminhada rumo às fases decisivas da Copa. Já os egípcios apostam em sua organização defensiva e na velocidade de seu ataque para conquistar um resultado importante diante de um adversário considerado favorito.

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Às 19h, Arábia Saudita e Uruguai duelam pela primeira rodada do Grupo H. Os sauditas chegam embalados pelo crescimento recente do futebol do país e sonham em repetir atuações marcantes vistas em edições anteriores do Mundial. Já a Celeste aposta na tradição, na experiência de seus jogadores e na força de sua camisa para começar a competição com três pontos.

Fechando o dia, às 22h, Irã e Nova Zelândia se enfrentam pelo Grupo G. Os iranianos chegam ao Mundial após campanhas consistentes nas Eliminatórias Asiáticas e buscam confirmar o favoritismo no confronto. A Nova Zelândia, por sua vez, tenta aproveitar a oportunidade para surpreender e dar um passo importante na luta por uma vaga na próxima fase.

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Quem vai vencer nesta segunda-feira? Vote

Taça da Copa do Mundo (Foto: Timothy A. CLARY/ AFP)

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