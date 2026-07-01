Brasil x Noruega jogam pelas oitavas de final da Copa no domingo (5). Confira odds, mercados e onde apostar no duelo.

A Noruega tem pouca tradição no futebol, mas carrega uma marca histórica: jamais perdeu para o Brasil. Esse tabu se reflete nas odds altas para a vitória brasileira no duelo de oitavas de final da Copa do Mundo 2026, que ocorre no domingo, 5 de julho de 2026, às 17h.

Em quatro confrontos, houve dois empates e duas vitórias norueguesas. Esse histórico ajuda a entender porque as odds pró-Brasil oscilam na casa de 1.90 nas casas de apostas. Esse valor indica favoritismo para a Seleção, mas sem margem para tranquilidade.

Neste artigo dedicado a maiores de 18 anos, você confere as odds detalhadas do confronto em plataformas confiáveis, os mercados em destaque, e as chances do Brasil conquistar o Hexa.

Brasil x Noruega: o que o confronto significa para as apostas?

O histórico desfavorável e a campanha marcada por altos e baixos são os principais aspectos para que os melhores sites de apostas na Copa do Mundo atribuam um favoritismo apenas ligeiro para o Brasil contra a Noruega.

Afinal, em quatro encontros entre as seleções, a Noruega nunca perdeu: foram duas vitórias norueguesas e dois empates, um retrospecto raro para adversários do Brasil.

Além disso, após uma fase de grupos irregular, a seleção brasileira superou o Japão com dificuldade na fase 16-avos, por 2 a 1, em uma virada conquistada nos acréscimos do segundo tempo.

Já os escandinavos venceram a Costa do Marfim pelo mesmo placar, no confronto em que a eficiência fez a diferença. A Noruega precisou de 9 finalizações para balançar a rede duas vezes, enquanto os marfinenses fizeram um gol em 14 tentativas.

Odds para Brasil x Noruega nas oitavas

As odds para a vitória do Brasil estão na faixa de 1.90 nas principais plataformas de apostas licenciadas, o que representa uma probabilidade implícita de 52,63% a favor da Seleção.

O que isso significa na prática é que essas são as odds mais altas atribuídas a um triunfo da Seleção nesta Copa. Até então, os jogos contra Marrocos na estreia, e Japão na 16-avos, tiveram cotações que chegaram à casa de 1.70 em apostas pré-jogo.

Como uma odd maior indica uma menor chance de um evento acontecer, o número aponta a Noruega como o adversário mais difícil para o Brasil até o momento.

Dado esse contexto, confira na tabela como estão as odds para o mercado de Resultado Final (1x2), acompanhadas das probabilidades implícitas:

Vitória do Brasil Empate Vitória da Noruega Casa de aposta 1.90 (52,63%) 3.55 (28,17%) 4.20 (23,81%) Betsson 1.92 (52,08%) 3.50 (28,57%) 4.25 (23,53%) Superbet 1.97 (50,76%) 3.55 (28,17%) 4.25 (23,53%) Novibet

Odds verificadas no dia 01/07/2026, às 6h51, sujeitas a alterações contínuas. Jogue com responsabilidade. Apostas são restritas a maiores de 18 anos.

Existem Super Odds para Brasil x Noruega na Copa?

Sim, odds aumentadas costumam ser oferecidas no dia do jogo, mas algumas casas de apostas legalizadas começaram a oferecer essa vantagem logo após a definição do confronto.

Confira algumas Super Odds encontradas pela nossa equipe:

Super Odds Mercado Onde apostar 1.95 → 1.98 (+ 1,5%) Vitória do Brasil Betano 3.00 → 3.40 (+ 13,3%) Vitória do Brasil + gol do Vini Jr. KTO 4.05 → 4.20 (+ 3,7%) Vitória da Noruega Novibet

Quais são as chances do Brasil ir longe? Odds de longo prazo

As chances do Brasil chegar longe seguem consistentes: a Seleção tem odd 1.43 para alcançar as quartas de final e 9,52% de probabilidade de conquistar o Hexa, segundo as casas de apostas. O caminho, porém, fica mais duro a cada fase.

Caso avance para as quartas de final, o Brasil pega o vencedor de México x Inglaterra ou República Democrática do Congo, que se enfrentam nesta quarta-feira (1).

Em seguida, para a semifinal, existe a possibilidade de ocorrer um clássico contra a Argentina, sendo que Colômbia e Suíça são outros nomes fortes na disputa.

Já seleções consideradas favoritas, como França e Espanha, só podem ser encaradas em uma eventual final.

Para entender melhor as chances da nossa seleção a cada confronto, confira o chaveamento completo e as odds para o Brasil alcançar cada fase:

Fase Data e horário Possíveis adversários Odds para alcançar à fase Oitavas de final 5 de julho (domingo) - 17h Noruega N/A Quartas de final 11 de julho (sábado) - 18h México, Inglaterra ou RD Congo 1.43 Semifinal 15 de julho (quarta-feira) - 16h Argentina, Colômbia ou Suíça 2.65 Final 19 de julho (domingo) - 16h Espanha, França ou Portugal 4.70

Odds verificadas na Superbet no dia 01/07/2026, às 8h11, sujeitas a alterações contínuas. Jogue com responsabilidade. Apostas são restritas a maiores de 18 anos.

Por fim, um contexto importante de ser entendido é que a eliminação precoce de favoritos como Alemanha e Holanda melhorou as chances do Brasil na busca pelo título.

As odds da Seleção para o Hexa, que eram de 13.00, caíram para 10.50, o que representa uma probabilidade de 9,52%, segundo a Superbet.

Ainda assim, o Brasil aparece atrás dos principais candidatos. A França segue como maior favorita, com odd 3.05 (32,79%), seguida pela Argentina, com 5.25 (19,05%), conforme nossa apuração feita em 01/07/2026.

Onde apostar em Brasil x Noruega?

Caso queira apostar no confronto, recomendamos optar por casas de apostas licenciadas pela SPA/MF (Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda), como Novibet, Superbet e Betsson.

Isso porque todas oferecem um ambiente seguro para apostar via site ou aplicativo, diferentemente de bets irregulares.

Além disso, consideramos que elas oferecem odds competitivas seja em mercados populares como Total de Gols ou opções mais específicas, como Estatísticas do Jogador.

Veja mais detalhes na tabela:

Mercado em destaque Odds Onde apostar Ambos Marcam: sim 1.82 Novibet Mais de 2.5 Gols 1.97 Betsson Marcar a Qualquer Momento: Haaland 2.50 Superbet Assistência: Bruno Guimaeães 4.00 KTO

Odds verificadas no dia 01/07/2026, às 8h25, sujeitas a alterações contínuas. Jogue com responsabilidade. Apostas são restritas a maiores de 18 anos.

Entenda melhor os mercados listados na tabela com os contextos a seguir:

Brasil e Noruega marcaram gols em todos os jogos; Todos os jogos da Noruega tiveram ao menos 3 gols; Haaland balançou a rede em todos os jogos, e soma 5 gols; Bruno Guimarães deu 4 passes para gol na Copa.

Para conferir mais dicas e informações, sugerimos a leitura do nosso guia de apostas na Copa do Mundo 2026.

Atenção: as odds podem mudar até o jogo

Alertamos que as odds refletem as probabilidades de um evento acontecer, por isso sofrem alterações diante de fatos novos, como um desfalque de última hora e até mesmo a previsão de chuva para o momento do jogo.

Pensando nisso, acompanhe as últimas notícias sobre Brasil x Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo antes de apostar. Recomendamos ainda que verifique como estão as odds no momento da sua aposta.

Como reunimos e comparamos as odds

Todas as odds listadas pelo Lance! são conferidas diretamente no site ou app oficial das casas de apostas.

Reforçamos que nossa equipe usa como referência apenas marcas regulamentadas no Brasil, seguindo as diretrizes da Lei 14.790/2023, conhecida como Lei das Bets.

Jogue com responsabilidade

Apostas esportivas são restritas a maiores de 18 anos e devem ser encaradas como entretenimento, não como investimento.

Defina um limite antes de apostar em Brasil x Noruega, e jogue apenas com valores que você pode perder, sem comprometer seu orçamento ou sua saúde mental.

Caso você ou alguém próximo sinta que as apostas estão saindo do controle, não hesite em buscar ajuda. O CVV atende esses casos pelo 188, enquanto o site Jogue com Responsabilidade oferece recursos de apoio.

Perguntas frequentes

Ainda tem dúvidas sobre como estão as apostas para Brasil x Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo? Confira as perguntas mais pesquisadas sobre o tema.

Quais as odds de Brasil x Noruega?

As odds para uma vitória do Brasil estão oscilando na casa de 1.90, no dia 01/07/2026. Já as cotações a favor da Noruega variam entre 4.20 e 4.25, conforme nossa apuração.

Quais as chances do Brasil ser campeão?

O Brasil tem 9,52% de chances de ser campeão, seguindo uma odd 10.50. Esse índice varia de acordo com a análise de cada casa de aposta.

Onde apostar no jogo Brasil x Noruega?

Você pode apostar em casas de apostas regulamentadas sugeridas pelo Lance!, como Superbet, Novibet e Betsson. Elas oferecem opções como Gol do Haaland, Mais de 2.5 Gols e Assistência do Bruno Guimarães, por exemplo.

As odds mudam até o início de Brasil x Noruega nas oitavas?

Sim, odds sofrem mudanças constantes, ao considerar fatores como escalações, desfalques e até o clima previsto para o confronto.