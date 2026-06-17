Titular da Costa do Marfim na Copa do Mundo é alvo de investigação na França Atacante atuou na vitória sobre o Equador e pode voltar a prestar esclarecimentos

A vitória da Costa do Marfim por 1 a 0 sobre o Equador, na estreia dos times na Copa do Mundo de 2026, teve um personagem envolvido em uma polêmica fora dos gramados. Titular da seleção africana, o atacante Elye Wahi foi detido pela polícia francesa menos de duas semanas antes do início do Mundial por suspeita de manipulação de resultado.

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Segundo o jornal "The Athletic", o jogador de 23 anos é alvo de uma investigação que apura se ele teria provocado deliberadamente o recebimento de um cartão amarelo quando defendia o Nice, em partida contra o Metz, disputada em 17 de maio.

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Wahi foi interrogado por agentes especializados no combate à corrupção esportiva em 29 de maio, poucos dias após marcar dois gols na vitória por 4 a 1 sobre o Saint-Étienne, resultado que garantiu a permanência do Nice na Ligue 1, a principal divisão do futebol francês.

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Apesar da investigação em andamento, o atacante foi liberado para viajar aos Estados Unidos e integrar a delegação da Costa do Marfim na Copa do Mundo. Na estreia diante do Equador, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, Wahi começou entre os titulares, atuou por 56 minutos e participou da vitória marfinense antes de ser substituído por Ange-Yoan Bonny.

Nascido na França, o atacante pertence ao Eintracht Frankfurt e atua por empréstimo no Nice. Após o encerramento de sua participação no Mundial, ele poderá ser novamente convocado pelas autoridades francesas para prestar novos esclarecimentos.

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Elye Wahi, número 12 da Costa do Marfim, lamenta chance perdida durante a partida contra o Equador pelo Grupo E da Copa do Mundo da FIFA 2026, no Philadelphia Stadium, em Filadélfia, Pensilvânia (Foto: Darrian Traynor / Getty Images via Afp)

Cartão amarelo levantou suspeitas

O lance investigado ocorreu aos 35 minutos da partida entre Nice e Metz. Na ocasião, Wahi recebeu cartão amarelo após uma entrada dura sobre o zagueiro Sadibou Sané. Dois minutos antes, ele já havia cometido outra falta forte, em Bouna Sarr, mas sem receber advertência.

Com aquele cartão, o atacante atingiu o limite de cinco amarelos na temporada e ficou suspenso da partida de ida do playoff de rebaixamento contra o Saint-Étienne, disputada em 26 de maio. Sem seu atacante, o Nice empatou por 0 a 0 fora de casa.

Três dias depois, Wahi retornou ao time titular e foi decisivo na vitória por 4 a 1, marcando dois gols e sendo eleito o melhor jogador da partida.

Até o momento, o atacante não foi formalmente acusado de nenhum crime. A investigação segue em andamento na França.

Próximo jogo da Costa do Marfim

A seleção marfinense ocupa a segunda colocação do Grupo I após a vitória sobre o Equador. O próximo compromisso será diante da líder Alemanha, no sábado, às 17h (de Brasília), em Toronto, no Canadá.

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