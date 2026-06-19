Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta sexta-feira (19/6) A Seleção Brasileira volta a campo novamente, desta vez, contra o Haiti

A Copa do Mundo segue nesta sexta-feira (19) com mais quatro partidas válidas pela segunda rodada da fase de grupos. O grande destaque da programação é a volta da Seleção Brasileira aos gramados. Após a estreia no Mundial, o Brasil encara o Haiti em confronto importante para encaminhar a classificação às oitavas de final. A rodada ainda conta com jogos envolvendo Estados Unidos, Austrália, Escócia, Marrocos, Turquia e Paraguai.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Além da partida envolvendo os mexicanos, a rodada reserva confrontos importantes para a definição inicial dos grupos. A Suíça tenta confirmar o favoritismo diante da Bósnia e Herzegovina, enquanto Canadá e Qatar buscam seus primeiros pontos no torneio. República Tcheca e África do Sul abrem a programação do dia.

continua após a publicidade

Confira os jogos da Copa do Mundo desta sexta-feira (19), com horários e onde assistir ao vivo:

16h – Estados Unidos x Austrália – CazéTV

19h – Escócia x Marrocos – CazéTV

21h30 – Brasil x Haiti – CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT

0h* – Turquia x Paraguai – CazéTV, Globo e Sportv

*Jogo na madrugada de sábado (20)

Marquinhos em ação em Brasil x Marrocos na Copa do Mundo 2026 (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

➡️ Clique para assistir no SporTV

➡️ Clique para assistir na Cazé TV com Disney+

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

Palpite de hoje

O nosso artigo de palpites de hoje no futebol, sexta-feira, 19 de junho, reúne dicas para a Copa do Mundo. Analisamos os principais jogos do dia e selecionamos as apostas com base em forma recente, estatísticas de confronto direto e comparação de odds.