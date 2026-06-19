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Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta sexta-feira (19/6)

A Seleção Brasileira volta a campo novamente, desta vez, contra o Haiti

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
19/06/2026 09:00
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Seleção do Brasil antes do confronto contra Marrocos (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)
Seleção do Brasil antes do confronto contra Marrocos (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

A Copa do Mundo segue nesta sexta-feira (19) com mais quatro partidas válidas pela segunda rodada da fase de grupos. O grande destaque da programação é a volta da Seleção Brasileira aos gramados. Após a estreia no Mundial, o Brasil encara o Haiti em confronto importante para encaminhar a classificação às oitavas de final. A rodada ainda conta com jogos envolvendo Estados Unidos, Austrália, Escócia, Marrocos, Turquia e Paraguai.

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    Além da partida envolvendo os mexicanos, a rodada reserva confrontos importantes para a definição inicial dos grupos. A Suíça tenta confirmar o favoritismo diante da Bósnia e Herzegovina, enquanto Canadá e Qatar buscam seus primeiros pontos no torneio. República Tcheca e África do Sul abrem a programação do dia.

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    Confira os jogos da Copa do Mundo desta sexta-feira (19), com horários e onde assistir ao vivo:

    16h – Estados Unidos x Austrália – CazéTV
    19h – Escócia x Marrocos – CazéTV
    21h30 – Brasil x Haiti – CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT
    0h* – Turquia x Paraguai – CazéTV, Globo e Sportv
    *Jogo na madrugada de sábado (20)

    Marquinhos em ação em Brasil x Marrocos na Copa do Mundo 2026
    Marquinhos em ação em Brasil x Marrocos na Copa do Mundo 2026 (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

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    Palpite de hoje

    O nosso artigo de palpites de hoje no futebol, sexta-feira, 19 de junho, reúne dicas para a Copa do Mundo. Analisamos os principais jogos do dia e selecionamos as apostas com base em forma recente, estatísticas de confronto direto e comparação de odds.

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