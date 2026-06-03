Espanha x Iraque Palpite – Análise e odds (04/06)

Palpites Rápidos Melhor palpite: Mais de 1,5 gols da Espanha no 1º tempo – 1,78 na Betsson Placar provável: Espanha 3 x 0 Iraque – 5,00 na Betsson Aposta de valor: Menos de 10 escanteios – 1,79 na Betsson Aposta alternativa: Espanha mais de 7,5 chutes a gol – 1,60 na Betano Dica com boas chances: Menos de 2,5 cartões – 1,60 na Br4Bet

A Espanha recebe o Iraque nesta quinta-feira (4), às 16h (de Brasília), no Estádio Riazor, em Coruña na Espanha, no amistoso internacional de preparação para o Mundial. A equipe de Luis de la Fuente chega ao confronto na liderança do ranking da Fifa e como uma das grandes favoritas da Copa do Mundo 2026.

Do outro lado, os Leões da Mesopotâmia vivem um momento histórico. Classificados para a competição após 40 anos, o Iraque foi a 48ª e última seleção a garantir vaga no torneio. Confira os palpites do Lance para a partida em Coruña e também outras dicas de aposta para hoje.

Melhor palpite para Espanha x Iraque em Amistoso Internacional

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Análise da partida - Espanha consolida preparação, Iraque testa referências

A Espanha chega em alto nível de confiança sob o comando de Luis de la Fuente. A seleção perdeu apenas uma vez nos últimos 28 jogos, e ainda assim em disputa por pênaltis, contra Portugal, na final da Liga das Nações de 2025. O desempenho recente confirma uma equipe madura, estável e com repertório coletivo bem definido.

Nas eliminatórias, os espanhóis terminaram invictos no Grupo E, à frente de Turquia, Geórgia e Bulgária. Foram cinco vitórias e um empate, com domínio técnico em praticamente todos os compromissos. O recorte reforça a condição da Espanha como uma das principais favoritas ao título mundial.

Os resultados recentes também apontam para forte equilíbrio entre ataque e defesa. A equipe venceu Bulgária e Geórgia por 4 x 0, além de superar a Sérvia por 3 x 0 em março. Nos últimos oito jogos, marcou 24 gols e sofreu apenas dois, números que explicam o favoritismo para o amistoso no Riazor.

A única ressalva é o empate sem gols com o Egito no último estágio de preparação. A partida serviu como alerta de que a Espanha ainda pode encontrar dificuldades contra adversários muito fechados. No Grupo H do Mundial, a equipe enfrentará Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai, o que torna cada teste importante para ajustar ritmo, rotação e tomada de decisão no terço final.

O Iraque chega à Espanha embalado por uma classificação histórica. A seleção passou por três fases das eliminatórias asiáticas antes de confirmar a vaga no playoff intercontinental, com vitória por 2 x 1 sobre a Bolívia. Ali Al-Hamadi e Aymen Hussein marcaram os gols que levaram o país de volta à Copa do Mundo após quatro décadas.

Desde a chegada de Graham Arnold, em maio de 2025, o Iraque soma nove vitórias, dois empates e três derrotas em 14 jogos. O desempenho é encorajador, mas ainda irregular, especialmente quando o nível técnico do adversário sobe. O empate sem gols com Andorra, em 29 de maio, mostrou uma equipe organizada, mas ainda limitada na criação ofensiva.

No Grupo I do Mundial, o Iraque enfrentará França, Noruega e Senegal, com estreia marcada contra os noruegueses. Por isso, o amistoso contra a Espanha serve como teste de resistência e concentração. A tendência é de uma postura reativa, com bloco baixo, proteção da área e tentativas de explorar bolas paradas ou transições rápidas.

Outros palpites e odds para Espanha x Iraque

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Confrontos diretos entre Espanha x Iraque

O histórico entre as duas seleções se resume a uma única partida oficial. O encontro aconteceu na Copa das Confederações de 2009, quando a Espanha venceu por 1 x 0, com gol de David Villa no segundo tempo.

Naquele período, a seleção espanhola caminhava para dominar o futebol mundial. Pouco depois, conquistaria a Copa do Mundo de 2010 e a Eurocopa de 2012, consolidando uma das gerações mais marcantes da história recente.

O recorte histórico reforça o favoritismo espanhol, mas oferece poucas pistas táticas para o amistoso atual. O Iraque nunca marcou contra a Espanha em partida oficial e, diante de um adversário desse nível, deve priorizar organização defensiva e controle de danos.

Notícias de Espanha x Iraque

Espanha: desfalques e dúvidas

A principal ausência é Lamine Yamal, preservado por lesão no tendão da coxa. Luis de la Fuente, porém, afirmou que espera contar com o atacante na estreia da Copa do Mundo, contra Cabo Verde, em 15 de junho.

Nico Williams, lesionado contra o Valencia em maio, e Mikel Merino, que disputou apenas uma partida pelo Arsenal desde uma fratura no pé em janeiro, também devem ser poupados. A comissão técnica trabalha para que ambos estejam disponíveis durante a fase de grupos.

Fermín Lopez, do Barcelona, não foi convocado após fraturar o pé direito em maio. Alvaro Morata também não integra o grupo, após encerrar seu ciclo pela seleção. A lista espanhola chama atenção ainda por não ter jogadores do Real Madrid, algo raro em Copas do Mundo.

Mikel Oyarzabal, artilheiro espanhol nas eliminatórias com seis gols, deve ter grande participação nesta quinta-feira. Marc Pubill, lateral do Atlético de Madrid e único jogador ainda sem estreia internacional na lista, pode receber seus primeiros minutos pela seleção.

Rodri, vencedor da Bola de Ouro de 2024, deve começar entre os titulares. Ainda assim, dificilmente atuará durante os 90 minutos, já que a tendência é de gestão física antes do Mundial.

Provável escalação da Espanha (4-3-3): Unai Simon; Marcos Llorente, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte e Marc Cucurella; Rodri, Pedri e Fabian Ruiz; Dani Olmo, Mikel Oyarzabal e Ferran Torres. Técnico: Luis de la Fuente.

Iraque: desfalques e dúvidas

Graham Arnold não registra ausências relevantes por lesão no elenco convocado para o Mundial. A notícia é importante para uma equipe que precisa de coesão máxima antes de enfrentar um grupo muito exigente na Copa.

Dario Naamo, lateral que atuou pela Finlândia em categorias de base, ficou fora da lista definitiva após a recente mudança de nacionalidade. A ausência reduz uma alternativa defensiva, mas não altera a estrutura principal da equipe.

Jalal Hassan, capitão e jogador mais experiente do elenco, pode alcançar 101 partidas pela seleção caso seja escalado. Ainda assim, por se tratar de um amistoso de preparação, Arnold pode optar por rotação no gol.

Aymen Hussein, artilheiro iraquiano nas eliminatórias, deve ser a principal referência ofensiva. Ao lado dele, Ali Al-Hamadi, do Ipswich Town, oferece mobilidade e profundidade. No meio-campo, Zidane Iqbal, Aimar Sher e Amir Al-Ammari formam a base técnica mais importante do grupo.

Provável escalação do Iraque (4-4-2): Ahmed Basil; Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashim e Merchas Doski; Youssef Amyn, Aimar Sher, Amir Al-Ammari e Marko Farji; Ali Al-Hamadi e Aymen Hussein. Técnico: Graham Arnold.

Destaques individuais de Espanha x Iraque

Jogador destaque · Espanha Rodri 61 Convocações pela Espanha 4 Gols pela seleção espanhola 21 Jogos na Premier League 2025/2026 1 gol Contribuição ofensiva na temporada pelo Manchester City Jogador destaque · Iraque Aymen Hussein 93 Convocações pela seleção iraquiana 33 Gols internacionais – 5º maior artilheiro da história do Iraque 8 Jogos na liga iraquiana 2025/2026 4 gols Contribuição ofensiva na temporada pelo Al-Karma

Os técnicos - De la Fuente consolida modelo, Arnold testa soluções

Luis de la Fuente

Luis de la Fuente assumiu a seleção espanhola em dezembro de 2022, substituindo Luis Enrique. Ex-treinador das categorias de base, ele levou a Espanha ao título da Eurocopa de 2024 já em sua primeira grande competição no comando da equipe principal.

O treinador é reconhecido pela disciplina tática e pela capacidade de manter a coesão coletiva sem abrir mão da vocação ofensiva que marca a Espanha há duas décadas. A seleção tem posse, pressão pós-perda e circulação rápida como pilares.

Graham Arnold

Graham Arnold, de 62 anos, é uma figura conhecida do futebol australiano. Campeão pelo Sydney FC, também levou a Austrália às oitavas de final da Copa do Mundo de 2022, no Catar, um dos melhores resultados da história dos Socceroos.

O técnico assumiu o Iraque em maio de 2025 e rapidamente deu à equipe uma organização defensiva mais clara. Também passou a valorizar jogadores que atuam na Europa, elevando o nível competitivo do elenco. O desafio imediato é extrair informações úteis deste teste contra a Espanha sem comprometer seus principais jogadores.

Análise tática de Espanha x Iraque

A Espanha deve manter o 4-3-3 habitual, com posse alta, pressão pós-perda e criação de superioridade pelos lados. Mesmo sem Lamine Yamal e Nico Williams, o elenco tem alternativas suficientes para gerar volume ofensivo, com Dani Olmo, Ferran Torres e Oyarzabal.

Rodri será o eixo do meio-campo e deve ditar o ritmo da partida enquanto estiver em campo. Sua presença reduz perdas de bola em zonas perigosas e limita as chances de transição do adversário. Pedri e Fabian Ruiz completam um setor técnico e dominante.

O Iraque deve se organizar em um 4-4-2 compacto, com duas linhas próximas e foco em reduzir espaços pelo centro. Aymen Hussein será a referência para bolas longas, enquanto Ali Al-Hamadi pode atacar a profundidade quando a Espanha adiantar sua linha defensiva.

A questão para Arnold é saber se seus defensores conseguirão resistir à pressão espanhola por 90 minutos. O Iraque tende a depender de bolas paradas e contra-ataques pontuais para criar perigo. Contra uma equipe do nível da Espanha, a margem de erro será mínima.

Prognóstico de placar exato para Espanha x Iraque