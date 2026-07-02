Técnico da Bélgica se pronuncia sobre ironia a Senegal: 'Apenas'
Os belgas marcaram o gol de virada no fim do segundo tempo da prorrogação
O técnico da Bélgica, Rudi Garcia, voltou a comentar a declaração dada após a vitória histórica por 3 a 2 sobre Senegal, pelas 16avos de final da Copa do Mundo de 2026. Depois da repercussão da entrevista, o treinador afirmou que sua fala foi mal interpretada e garantiu que não teve a intenção de desrespeitar a seleção africana.
Logo após a classificação belga, Garcia afirmou que jamais adotaria a estratégia utilizada por Senegal ao abrir 2 a 0 no placar. A declaração repercutiu nas redes sociais e foi interpretada por parte do público como uma provocação aos senegaleses.
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Explicação do técnico da Bélgica sobre postura de Senegal
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Em entrevista concedida nesta quinta-feira, o comandante explicou que fazia apenas uma análise tática da partida, e que não tinha intenção alguma de criticar o futebol da equipe adversária:
- Fui mal interpretado. Tenho muito respeito por Senegal e pelo trabalho realizado por essa equipe. Minha observação era apenas sobre a forma de administrar uma vantagem de dois gols. Não era uma crítica ao futebol senegalês nem aos jogadores - esclareceu o professor da Bélgica.
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Completando sua fala, o treinador da Bélgica ressaltou que a seleção africana realizou uma grande partida e esteve muito perto da classificação, destacando a capacidade de reação do seu time e a dificuldade imposta por Senegal.
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Fala do comandante francês após vitória histórica
A declaração ocorre um dia após a repercussão da entrevista dada no pós-jogo, quando afirmou que jamais repetiria a estratégia adotada pelos senegaleses ao recuarem após abrir vantagem no placar.
- Conhecemos equipes como essa. Elas perdem a estrutura tática no fim do jogo. Sabíamos que, com 2 a 0, eles fariam de tudo para proteger a própria área, o que, na minha opinião, é um grande erro. Quando estivermos vencendo por 2 a 0, por favor, me lembrem de nunca fazer isso - afirmou o técnico francês.
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Próximos passos da seleção belga na Copa do Mundo
A Bélgica eliminou Senegal ao vencer por 3 a 2 na prorrogação, depois de empatar o jogo nos minutos finais do tempo regulamentar. Agora, a equipe enfrenta os Estados Unidos pelas oitavas de final da Copa do Mundo.
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