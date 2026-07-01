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Dê suas notas: Bélgica vence Senegal em virada histórica na Copa

Equipe belga conseguiu virada histórica e avança para as oitavas

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
01/07/2026 22:04
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Lukaku comemora gol da Bélgica contra Senegal na Copa do Mundo
Lukaku comemora gol da Bélgica contra Senegal na Copa do Mundo (Foto: Emilee Chinn / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

A partida entre Bélgica e Senegal, válida pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026 no Lumen Field, em Seattle, começou com um domínio surpreendente da seleção africana, que colocou os remanescentes da "geração de ouro" belga contra a parede. Logo aos 12 minutos, Senegal desperdiçou uma chance incrível quando Ismaïla Sarr, após erro de Courtois, acertou a trave com o gol aberto. A pressão senegalesa continuou até que, aos 23 minutos do primeiro tempo, após nova bola na trave de Sarr, Habib Diarra aproveitou o rebote para abrir o placar. O cenário piorou drasticamente para os europeus no início da segunda etapa, quando Sarr marcou um golaço aos 5 minutos, acertando um chute potente e indefensável para ampliar a vantagem para 2 a 0, deixando a Bélgica à beira da eliminação precoce.

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    Jogadores da Bélgica comemoram gol contra Senegal pela Copa do Mundo
    Jogadores da Bélgica comemoram gol contra Senegal pela Copa do Mundo (Foto: ALEX GRIMM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    A desorganização belga ficou evidente durante a partida, com discussões ríspidas em campo entre Youri Tielemans e Leandro Trossard, além da irritação de Jérémy Doku ao ser substituído pelo técnico Rudi Garcia. Entretanto, quando a queda parecia inevitável, a reação começou aos 40 minutos do segundo tempo: Romelu Lukaku, que havia começado no banco devido a problemas físicos, recebeu cruzamento rasteiro de Meunier e descontou para 2 a 1.

    Apenas três minutos depois, aos 43, a Bélgica alcançou o empate heroico após uma falha do goleiro senegalês Mory Diaw em um cruzamento de Trossard, permitindo que Tielemans cabeceasse para o gol vazio e levasse a decisão para a prorrogação.

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    • No tempo extra, enquanto a Bélgica acertava o travessão com Lukébakio, Senegal respondia em contra-ataques perigosos que exigiram atenção da defesa belga. No último minuto do segundo tempo da prorrogação, aos 119 minutos de jogo, Tielemans foi derrubado na área por Lamine Camara. Após revisão do VAR, o árbitro assinalou o pênalti que gerou grande confusão entre os jogadores. Com extrema frieza, Tielemans assumiu a cobrança e bateu firme no ângulo, selando a vitória histórica por 3 a 2 e garantindo a sobrevivência da geração de ouro na competição.

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