Técnico da Bélgica ironiza Senegal após virada: 'Nunca façam isso' Os belgas marcaram o gol de virada no fim do segundo tempo da prorrogação

A classificação da Bélgica às oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 teve um capítulo à parte após a vitória por 3 a 2 sobre Senegal. Depois de buscar uma virada histórica ao estar perdendo por 2 a 0, o técnico Rudi Garcia ironizou a estratégia adotada pela seleção africana para tentar segurar a vantagem e afirmou que esperava a mudança de postura do adversário.

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O duelo foi um dos mais emocionantes do Mundial até agora. Senegal abriu dois gols de vantagem, mas viu a Bélgica crescer nos minutos finais do tempo regulamentar, empatar e garantir a classificação na prorrogação. O gol decisivo saiu em cobrança de pênalti de Youri Tielemans, aos 124 minutos, tornando-se o gol mais tardio da história das Copas do Mundo.

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Tielemans marcou o gol de empate da Bélgica contra Senegal aos 44 minutos do segundo tempo (Foto: Foto por ALEX GRIMM / GETTY IMAGES)

Provocação após virada da Bélgica sobre Senegal

Em entrevista após a partida, Rudi Garcia afirmou que conhecia o comportamento de Senegal em situações de vantagem:

- Conhecemos equipes como essa. Elas perdem a estrutura tática no fim do jogo. Sabíamos que, com 2 a 0, eles fariam de tudo para proteger a própria área, o que, na minha opinião, é um grande erro. Quando estivermos vencendo por 2 a 0, por favor, me lembrem de nunca fazer isso - afirmou o técnico francês.

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Polêmica no fim do jogo?

Do outro lado, o técnico Pape Thiaw, treinador de Senegal, preferiu não comentar a marcação do pênalti a favor da Bélgica, assinalado após revisão do VAR, que definiu a eliminação senegalesa:

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- Eu não vou comentar sobre a decisão do árbitro. Nós estamos eliminados. E isso dói. Tem que parabenizar a equipe oponente. É uma derrota cruel. Estávamos bem, vencendo por dois gols, mas o jogo não dura só 85 minutos. Eles vieram para cima, não conseguimos controlar. - apontou o comandante da seleção africana.

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Na entrevista coletiva, o treinador lamentou a forma como sua equipe deixou escapar a classificação e projetou o futuro da seleção senegalesa com otimismo:

- Temos que felicitar a Bélgica pela classificação, e nós temos que seguir trabalhando. Estávamos na partida. Quero que fique claro que quando se ganha é mais fácil falar. A competição está terminada. Agora, temos que olhar para o futuro, estudar, analisar, entender o que fizemos de errado e modificar para irmos melhor da próxima vez. - destacou Pape.

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