Lukaku revela motivo para não cobrar pênalti decisivo em classificação da Bélgica
Atacante preferiu entregar a responsabilidade ao capitão Tielemans
A Bélgica protagonizou uma das classificações mais emocionantes da Copa do Mundo nesta quarta-feira (1º), em Seattle. Depois de estar perdendo por 2 a 0 até os minutos finais do tempo regulamentar, a seleção europeia reagiu, venceu Senegal por 3 a 2 na prorrogação e garantiu vaga nas oitavas de final.
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Um dos principais personagens da partida foi Romelu Lukaku. O atacante saiu do banco de reservas para participar diretamente da reação belga e, após o apito final, explicou por que decidiu não cobrar o pênalti que definiu o confronto.
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Nos instantes finais da prorrogação, a Bélgica ganhou uma penalidade após falta sobre Youri Tielemans dentro da área. Apesar de ser uma das referências da equipe e ter assumido a bola inicialmente, Lukaku optou por entregá-la ao capitão, que converteu a cobrança e garantiu a classificação.
— Mentalmente, eu ainda não estou pronto para momentos tão difíceis. Youri estava, então deixei o pênalti para ele. Para a Bélgica, para a seleção e para os torcedores, essas são as vitórias mais lindas - afirmou Lukaku após a partida.
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O roteiro da classificação foi dramático. Senegal fez uma atuação consistente durante grande parte do jogo e abriu vantagem de dois gols com Sarr e Diarra. A equipe africana administrava o resultado e tinha a vaga encaminhada quando a Bélgica iniciou sua reação.
Aos 40 minutos do segundo tempo, Lukaku aproveitou uma oportunidade dentro da área para diminuir a desvantagem. Três minutos depois, Tielemans apareceu para marcar o gol de empate e levar a decisão para a prorrogação.
Mesmo pressionada durante boa parte do confronto, a Bélgica cresceu nos momentos decisivos e encontrou forças para buscar a classificação. Lukaku destacou a capacidade de reação da equipe e a postura do grupo quando a eliminação parecia inevitável.
— Foi muito intenso, mas a gente tem aquele espírito, mostramos nossos colhões. Isso que nos matou no primeiro tempo, perdemos a vontade de jogar. No final, mostramos nossa personalidade. Em partidas como essa, não se pode perder nada, na tática, na técnica, fisicamente. Foi muito difícil, mas quando colocamos intensidade, o espírito de grupo se ressaltou - declarou o centroavante.
Já na reta final da prorrogação, Tielemans voltou a ser decisivo. Após sofrer o pênalti que originou o terceiro gol belga, o meio-campista assumiu a responsabilidade da cobrança após incentivo do próprio Lukaku.
— Conversamos sobre isso e ele disse: "Vai em frente e bate". Então eu estava pronto para bater. Tenho orgulho de ser o capitão desta equipe. Todos são vencedores e querem o melhor para o seu país. Tentei me recompor. Eu já estava completamente esgotado. Naquele momento, precisei respirar fundo e acreditar nas minhas habilidades - revelou Tielemans.
Com dois gols na partida, incluindo o da classificação, o capitão foi um dos destaques da reação belga e ajudou a colocar a seleção entre as 16 melhores equipes do Mundial.
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