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Ochoa não alcança marca de Messi e CR7 mesmo em sua sexta Copa; entenda

Goleiro mexicano deve ser titular contra a Tchéquia nesta quarta-feira (24)

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
24/06/2026 12:15
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porThiago Fernandes,
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O goleiro do México, Guillermo Ochoa (nº 13), participa de uma sessão de treinamento durante o torneio da Copa do Mundo de 2026, no Centro de Alto Rendimiento (CAR), na Cidade do México (Foto: Carl De Souza / Afp)
O goleiro do México, Guillermo Ochoa (nº 13), participa de uma sessão de treinamento durante o torneio da Copa do Mundo de 2026, no Centro de Alto Rendimiento (CAR), na Cidade do México (Foto: Carl De Souza / Afp)

Guillermo Ochoa está prestes a alcançar uma marca rara na história do futebol. Convocado para a Copa do Mundo de 2026 após uma lesão de última hora no elenco mexicano, o goleiro deve ser titular diante da Tchéquia nesta quarta-feira (24), pela última rodada do Grupo A.

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  • Raul Rangel faz defesa em finalização de Son no jogo entre México e Coreia do Sul, pela Copa do Mundo (Foto: Ulises Ruiz/AFP)

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    • Caso entre em campo, Ochoa participará de sua sexta edição de Copa do Mundo. No entanto, ele não igualará os recordes de participação ativa de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

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    Isso ocorre porque a Fifa considera apenas os Mundiais nos quais o jogador atuou em pelo menos uma partida. Embora tenha sido convocado para as Copas de 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026, Ochoa permaneceu no banco durante as edições de 2006 e 2010.

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    Dessa forma, caso jogue contra a Tchéquia, o mexicano chegará a quatro Copas efetivamente disputadas: 2014, 2018, 2022 e 2026.

    Messi e Cristiano Ronaldo estiveram em campo em todas as edições que disputaram desde 2006. Os dois astros acumulam seis Copas jogadas, marca inédita na história do torneio.

    Guillermo Ochoa em ação contra a Alemanha na Copa do Mundo de 2018 (Foto: Pedro Vilela / Agencia i7 / Gazeta Press)
    Guillermo Ochoa em ação contra a Alemanha na Copa do Mundo de 2018 (Foto: Pedro Vilela / Agencia i7 / Gazeta Press)

    Convocação inesperada

    A presença de Ochoa no Mundial de 2026 aconteceu após a lesão de Luis Malagón, goleiro do América-MEX e principal nome para assumir a posição de titular da seleção mexicana.

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    ➡️Aos 40 anos, Ochoa disputa sua sexta Copa sem o mesmo protagonismo

    Aos 40 anos, Ochoa defende o AEL Limassol, do Chipre, e voltou a ser chamado pela seleção após quase um ano fora das convocações. Sua última participação havia sido na Copa Ouro de 2025.

    Nas duas primeiras rodadas da Copa do Mundo, Raul Rangel foi o titular do México. Porém, a imprensa mexicana indica que Javier Aguirre deve promover Ochoa à equipe principal para o duelo desta quarta-feira (24).

    México já está classificado para o mata-mata da Copa do Mundo

    O confronto entre México e Tchéquia acontece às 22h (de Brasília). A seleção mexicana já garantiu a liderança do Grupo A e entra em campo sem pressão por resultado. A Tchéquia, por sua vez, ainda depende da partida para tentar avançar às oitavas de final da Copa do Mundo.

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