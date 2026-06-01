Com Ochoa, anuncia convocados para disputa da Copa do Mundo; veja a lista

O técnico Javier Aguirre, nesta segunda-feira, anunciou os jogadores convocados que vão representar a seleção do México na Copa do Mundo de 2026. O principal destaque é o goleiro veterano Guillermo Ochoa, de 40 anos, que disputará sua sexta Copa, um recorde que compartilhará com Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

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➡️Iraque anuncia convocados para disputa da Copa do Mundo; veja a lista

Guillermo Ochoa em ação contra a Alemanha na Copa do Mundo de 2018 (Foto: Pedro Vilela / Agencia i7 / Gazeta Press)

Confira os convocados do México para a Copa do Mundo:

Goleiros

Raúl Rangel (Chivas Guadalajara), Carlos Acevedo (Santos Laguna) e Guillermo Ochoa (AEL Limassol)

Defensores

Jorge Sánchez (PAOK), César Montes (Lokomotiv), Edson Álvarez (Fenerbahçe), Joah Vásquez (Genoa), Erik Lira (Cruz Azul), Luis Romo (Chivas Guadalajara), Israel Reyes (América do México), Mateo Chávez (AZ Alkmaar) e Jesús Gallardo (Toluca)

Meio-campistas

Álvaro Fidalgo (Betis), Orbelín Pineda (AEK), Obed Vargas (Atlético de Madrid), Gilberto Mora (Tijuana), César Huerta (Anderlecht), Luis Chávez (Dínamo de Moscou), Roberto Alvarado (Chivas Guadalajara) e Brian Gutiérrez (Chivas Guadalajara)

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Atacantes

Raúl Jiménez (Fulham), Alexis Veja (Toluca), Santiago Giménez (Milan), Armando González (Chivas Guadalajara), Julián Quiñones (Al Qadsiah) e Guillermo Martínez (Pumas)

O México entra na Copa do Mundo de 2026 com a responsabilidade dobrada de ser um dos países-sede e o desejo de apagar a imagem negativa da última edição, quando caiu ainda na fase de grupos. Sob o comando do experiente Javier Aguirre, "El Tri" aposta na força do Estádio Azteca para voltar a figurar entre as oito melhores seleções do planeta.

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O México figura no grupo A e estreia na Copa do Mundo contra a África do Sul, pelo jogo de abertura da competição, no dia 11 de junho, no Estádio Azteca, na Cidade do México. Na sequência, a seleção vai a Zapopan para enfrentar a Coreia do Sul (18 de junho) e encerra a fase de grupos contra a Tchéquia (24 de junho); também no Azteca.