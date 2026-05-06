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Quem é o maior artilheiro da Suíça na história das Copas do Mundo?

Josef "Sepp" Hügi é o maior artilheiro da Suíça na história das Copas do Mundo.

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Lance!
São Paulo (SP)
Dia 06/05/2026
07:12
Josef Hügi lidera a artilharia da Suíça em Copas do Mundo com 6 gols, todos marcados no Mundial de 1954. (FIFA)
imagem cameraJosef Hügi lidera a artilharia da Suíça em Copas do Mundo com 6 gols, todos marcados no Mundial de 1954. (FIFA)
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Para descobrir quem é o maior artilheiro da seleção da Suíça na história das Copas do Mundo, é preciso voltar ao Mundial de 1954, disputado justamente em território suíço. O dono do recorde é Josef "Sepp" Hügi, atacante que marcou 6 gols naquela edição e, desde então, nunca foi alcançado por nenhum compatriota em Mundiais.

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O aspecto mais impressionante da marca é a concentração temporal: Hügi fez todos os seus gols em apenas três partidas, aproveitando ao máximo o formato ofensivo da época e o fator casa. Mesmo com a evolução do futebol suíço nas últimas décadas, com participações consecutivas em Copas e presença constante em fases de mata-mata, nenhum jogador moderno conseguiu ultrapassar o patamar estabelecido nos anos 1950.

A Suíça soma pouco mais de 50 gols em toda a sua história em Copas, distribuídos ao longo de campanhas marcadas mais pela organização defensiva do que por goleadas. Nesse contexto, o fato de um único jogador ter concentrado 6 gols em um único Mundial ajuda a dimensionar o peso de Hügi nas estatísticas gerais do país. Ele figura, inclusive, entre os principais artilheiros daquela edição específica, dividindo protagonismo com nomes lendários da época.

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Enquanto a geração recente elevou o nível competitivo da seleção — eliminando favoritos, chegando com regularidade às oitavas de final e formando craques como Xherdan Shaqiri e Granit Xhaka —, a liderança absoluta da artilharia em Copas segue com o ídolo do Basel. Shaqiri chegou perto, com 5 gols ao longo de três Mundiais, mas encerrou a carreira pela seleção sem conseguir igualar o recorde.

Por isso, quando o torcedor se pergunta quem é o maior artilheiro da Suíça em Copas do Mundo, a resposta segue a mesma há quase sete décadas: Josef Hügi, protagonista de uma das campanhas mais ofensivas que o país já viveu no torneio da Fifa.

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Quem é o maior artilheiro da Suíça na história das Copas do Mundo?

O peso tático da campanha de 1954

Josef Hügi construiu sua artilharia em um contexto de jogo muito mais aberto do que o futebol atual. Nos anos 1950, sistemas táticos menos rígidos e gramados pesados favoreciam partidas com muitos gols, e a Copa de 1954 ficou marcada justamente pela alta média de bolas na rede. Nesse cenário, Hügi aproveitou a vocação ofensiva da equipe anfitriã para transformar oportunidades em números históricos.

Ídolo do FC Basel, ele chegou ao Mundial como uma das principais referências de ataque da seleção. A contagem começou logo na estreia, quando marcou o gol da vitória por 2 a 1 sobre a Itália, resultado que estabeleceu o tom da participação suíça no torneio. Na sequência, em um jogo extra de desempate ainda válido pela fase de grupos, a Suíça voltou a enfrentar os italianos e venceu por 4 a 1, com Hügi anotando mais dois gols e alcançando rapidamente três tentos no Mundial.

A consolidação do recorde viria nas quartas de final, na partida que entrou na história como a "Batalha de Lausanne". No confronto contra a Áustria, a seleção suíça chegou a abrir vantagem, mas acabou derrotada por 7 a 5 em um duelo que permanece, até hoje, como o jogo com o maior número de gols em uma única partida de Copa do Mundo. Apesar da eliminação, Hügi brilhou com um hat-trick, elevando seu total para 6 gols na competição.

Com isso, sua média ficou em exatos 2 gols por partida disputada (6 gols em 3 jogos em que marcou), uma taxa altíssima para os padrões da competição. Essa performance colocou o atacante em uma prateleira seletíssima de goleadores, ao lado de nomes que se consagraram como artilheiros de edições específicas, e garantiu a ele o posto de maior artilheiro suíço em Copas, marca que atravessou gerações.

Os maiores goleadores da Suíça em Mundiais

Logo abaixo de Josef Hügi, o ranking de artilheiros suíços em Copas do Mundo mistura figuras históricas do pré e pós-guerra com representantes da era moderna, que recolocou a Suíça em destaque no cenário europeu.

    1.
  1. Josef "Sepp" Hügi — 6 gols
    Edição disputada:     1954
    Resumo: marcoup seis gols na Copa disputada em casa, com média altíssima e grande participação em jogos-chave, incluindo hat-trick na "Batalha de Lausanne" contra a Áustria.
    2. 2.
  2. Xherdan Shaqiri — 5 gols
    Edições disputadas:     2014, 2018, 2022
    Shaqiri é o rosto da geração recente. Marcou um hat-trick contra Honduras em 2014, um gol decisivo contra a Sérvia em 2018 e mais um tento na fase de grupos em 2022, tornando-se o primeiro suíço a marcar em três Copas consecutivas.
    3. 3.
  3. André Abegglen — 4 gols
    Edições disputadas:     1934 e 1938
    Abegglen foi destaque do período pré-guerra. Fez um gol em 1934 e viveu seu auge em 1938, quando marcou três vezes nos confrontos contra a Alemanha, ajudando a Suíça a avançar em um contexto político e esportivo extremamente tenso.
    4. 4.
  4. Robert Ballaman — 4 gols
    Edição disputada: 1954
    Companheiro de ataque de Hügi naquele Mundial, Ballaman também foi decisivo na campanha em casa. Seus quatro gols reforçaram o perfil ofensivo da equipe anfitriã, que protagonizou partidas de placares elásticos.

Logo abaixo desse grupo aparecem outros nomes com 2 e 1 gol em Copas, compondo uma lista em que a era moderna começa a ocupar espaço, mas sem conseguir, até agora, superar as marcas construídas entre as décadas de 1930 e 1950.

A distância dos jogadores em atividade para a liderança

Durante boa parte da última década, o recorde de Hügi esteve, na teoria, sob ameaça. Xherdan Shaqiri se consolidou como o grande jogador suíço de Copas, acumulando cinco gols e participações decisivas em três edições consecutivas. Porém, após a Euro 2024, o meia-atacante anunciou sua aposentadoria da seleção, encerrando de vez a perseguição à marca de 1954.

Sem Shaqiri em campo, o nome mais forte em atividade para subir na tabela é o centroavante Breel Embolo. Já adaptado ao futebol de elite europeu, ele marcou dois gols na Copa do Mundo de 2022: um contra Camarões, na estreia, e outro diante da Sérvia na fase de grupos. Esses tentos o colocam em posição de crescimento no ranking, mas ainda a uma distância considerável do topo.

Para ameaçar de fato o recorde de Hügi, Embolo precisaria manter presença em mais de uma edição de Mundial, com desempenho muito acima da média em termos de gols por torneio. Embora a Suíça tenha se acostumado a alcançar as oitavas de final e, ocasionalmente, as quartas nas competições da Fifa e da Uefa, ainda não produziu uma campanha ofensiva tão avassaladora quanto a de 1954.

Esse descompasso entre regularidade competitiva e explosão ofensiva ajuda a explicar por que a marca de Hügi resiste tão firme. Em um país que se orgulha da organização tática, da disciplina defensiva e da consistência em mata-matas, um recorde construído em jogos de placares improváveis continua a ser um ponto fora da curva na estatística histórica.

Enquanto uma nova geração não consegue reproduzir um desempenho tão letal em frente ao gol, o atacante do Basel segue isolado no topo. Seu nome permanece como a grande referência ofensiva da Suíça em Copas do Mundo e como um lembrete de que, mesmo em seleções mais lembradas pela solidez do que pelo brilho no ataque, sempre há espaço para campanhas individuais extraordinárias.

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