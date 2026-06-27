Sonho de enfrentar Messi se torna realidade para Cabo Verde Antes da classificação, treinador afirmou que enfrentar a Argentina seria especial

Cabo Verde confirmou nesta sexta-feira (26) sua classificação aos 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 e terá pela frente um adversário que já fazia parte dos planos do técnico Bubista: a Argentina, atual campeã mundial e liderada por Lionel Messi.

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Antes mesmo da definição do confronto, o treinador afirmou que enfrentar a seleção argentina seria um momento especial para o futebol cabo-verdiano, desde que a equipe conseguisse garantir a vaga no mata-mata.

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A classificação veio após três empates na fase de grupos. A seleção africana estreou igualando o placar com a Espanha, repetiu o resultado diante do Uruguai e voltou a empatar contra a Arábia Saudita, campanha suficiente para terminar na segunda colocação do grupo.

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Agora, os Tubarões Azuis enfrentam a Argentina na próxima sexta-feira (3), às 19h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos. Quem vencer avança às oitavas de final.

O comandante cabo-verdiano destacou que o principal objetivo era alcançar a classificação, mas admitiu que um duelo contra os argentinos tinha um significado especial:

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— Primeiro, gostaríamos de nos classificar. Depois veríamos o adversário. A nossa história e a nossa equipe vêm de muitas dificuldades. Ficaríamos satisfeitos com a classificação e, depois, se tivéssemos essa sorte de encontrar a Argentina, seria muito especial.

Bubista também ressaltou a admiração dos cabo-verdianos pela seleção argentina, especialmente por Lionel Messi.

— É uma seleção que quase todos os cabo-verdianos adoram. E por ter também o Messi. Desculpe os outros jogadores, mas por ter o Messi, que é considerado por muitos o melhor de todos.

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Cabo Verde está classificada ao mata-mata da Copa do Mundo após empate com Arábia Saudita (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

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