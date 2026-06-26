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Técnico de Cabo Verde celebra classificação inédita na Copa: 'Orgulho'

Bubista comanda os Tubarões Azuis desde 2020

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
26/06/2026 23:48
Atualizado há 1 minutos
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Bubista, treinador de Cabo Verde comemorando a classificação na Copa do Mundo
Cabo Verde vai enfrentar a Argentina na segunda fase da Copa do Mundo (Foto: MICHAEL STEELE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Cabo Verde se classificou de maneira inédita para o mata-mata da Copa do Mundo e o treinador Pedro Leitão Brito, conhecido como Bubista, comemorou muito a conquista após o apito final. A seleção africana faz a sua primeira participação no torneio mundial e conseguiu a vaga na segunda colocação, atrás da Espanha e à frente do Uruguai no Grupo H.

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    Após o terceiro empate, dessa vez com a Arábia Saudita nesta sexta-feira (26), o caminho dos cabo-verdianos no mata-mata será iniciado com a Argentina. O treinador Pedro Leitão, no entanto, não se mostrou preocupado com o próximo jogo e, após a confirmação da vaga, celebrou muito o avanço do seu elenco.

    — Orgulho dos jogadores, orgulho de tudo que a equipe tem feito. Terminamos o último jogo da primeira fase da Copa do Mundo sem sofrer um gol; a gente tem que estar satisfeito. Em uma estreia (em Copas do Mundo), como um povo, nosso povo está de parabéns por tudo isso — iniciou o treinador.

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    — Faltou um gol (na Arábia) para sair mais contente, mas a equipe está fazendo de tudo, do início ao fim do jogo, para ganhar, e agora estou satisfeito — continuou Bubista antes de encerrar a entrevista, dedicando a classificação ao povo de Cabo Verde.

    Jogadores de Cabo Verde comemorando a classificação inédita na Copa do Mundo
    Cabo Verde se classificou em segundo lugar no Grupo H da Copa do Mundo (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

    Como foi o jogo da classificação de Cabo Verde na Copa do Mundo?

    O início da partida foi marcado por muito equilíbrio, com forte disputa pela posse de bola e predominância das defesas sobre os ataques. A primeira oportunidade foi da Arábia Saudita, quando Salem Al-Dawsari finalizou, mas foi bloqueado. Cabo Verde respondeu com um chute de Semedo, obrigando Al-Owais a fazer a primeira defesa da partida.

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    Com mais presença no campo ofensivo, os cabo-verdianos controlaram boa parte das ações, pressionaram nas proximidades da área adversária, mas encontraram dificuldades para transformar o volume de jogo em finalizações. Já nos acréscimos do primeiro tempo, a Arábia Saudita voltou a levar perigo em uma conclusão de Kanno, defendida pelo goleiro Vozinha.

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    No segundo tempo, o jogo entre Cabo Verde e Arábia Saudita ganhou contornos dramáticos valendo vaga no mata-mata. A Arábia Saudita voltou com uma postura mais agressiva, adiantando suas linhas, mas encontrou muitas dificuldades para furar o bloqueio cabo-verdiano e criar chances reais.

    Cabo Verde foi quem chegou com mais perigo: primeiro assustou com Jamiro Monteiro e Kevin Pina no início da etapa, e aos 28 minutos teve a oportunidade mais clara do jogo com Nuno da Costa, que saiu cara a cara com o goleiro Al-Owais, mas parou em uma defesa milagrosa. Os sauditas tentaram responder na base do abafa e das bolas paradas com Al-Juwayr e Al-Khaibari, mas a defesa de Cabo Verde segurou o resultado que ia garantindo a classificação dos africanos e eliminando a Arábia Saudita.

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