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Cabo Verde x Argentina? Técnico revela desejo de enfrentar os atuais campeões

Treinador da seleção africana admite que sonha com possível confronto com os argentinos

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
21/06/2026 15:05
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
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Messi e Vozinha
Messi e Vozinha

O foco de Cabo Verde está totalmente voltado para o confronto contra o Uruguai, neste domingo (21), pela segunda rodada do Grupo H da Copa do Mundo de 2026. No entanto, na véspera da partida, o técnico da seleção africana admitiu que sonha em enfrentar a Argentina em uma eventual fase de mata-mata, desde que sua equipe consiga avançar às oitavas de final.

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    Depois de estrear com empate por 0 a 0 diante da Espanha, Cabo Verde soma um ponto e encara os uruguaios em um duelo que pode ser decisivo na luta pela classificação. Apesar da possibilidade de cruzar com os atuais campeões mundiais nas fases eliminatórias, o treinador reforçou que qualquer projeção depende, primeiro, de um bom resultado na fase de grupos.

    — Primeiro, gostaríamos de nos classificar. Depois veríamos o adversário. A nossa história e a nossa equipe vêm de muitas dificuldades. Ficaríamos satisfeitos com a classificação e, depois, se tivéssemos essa sorte de encontrar a Argentina, seria muito especial — afirmou.

    O comandante também destacou a admiração dos cabo-verdianos pela seleção argentina e, principalmente, por Lionel Messi.

    — É uma seleção que quase todos os cabo-verdianos adoram. E por ter também o Messi. Desculpe os outros jogadores, mas por ter o Messi, que é considerado por muitos o melhor de todos.

    Cabo Verde entra em campo focando na classificação

    Apesar do sonho de enfrentar a Argentina, o treinador fez questão de reforçar que o pensamento da equipe está exclusivamente voltado para o duelo contra o Uruguai. Depois, Cabo Verde ainda enfrentará a Arábia Saudita na última rodada da fase de grupos.

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    — Mais do que pensar no futuro, temos de pensar no presente. Temos de pensar no Uruguai e depois na Arábia Saudita. Porque o futuro às vezes deixa-nos mais longe das coisas que queremos fazer ou podemos fazer — completou.

    O goleiro Vozinha, de Cabo Verde celebra o empate contra a Espanha em Atlanta (Foto: Buda Mendes/Getty Images/AFP
    O goleiro Vozinha, de Cabo Verde celebra o empate contra a Espanha em Atlanta (Foto: Buda Mendes/Getty Images/AFP)

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