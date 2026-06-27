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Balanço do dia: Cabo Verde faz história, e Irã vive drama na Copa do Mundo

Quatro seleções conquistam vaga na segunda fase do Mundial

PorJoão Pedro RodriguesJoão Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
27/06/2026 02:40
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Jogadores de Cabo Verde comemorando classificação para o mata-mata da Copa do Mundo
Cabo Verde comemora classificação na Copa do Mundo (Foto: Francois Nel/Getty Images/AFP)

No 16º dia de Copa do Mundo, teve classificações históricas, goleadas e drama até o fim. Nesta sexta-feira (26), a França garantiu a liderança do Grupo I ao derrotar a Noruega, enquanto Senegal goleou o Iraque e aguarda definição dos terceiros colocados. Na sequência, Cabo Verde empatou com a Arábia Saudita e se classificou ao mata-mata após derrota do Uruguai contra a Espanha. Na virada do dia, a Bélgica goleou a Nova Zelândia e avançou à segunda fase, enquanto Irã e Egito empataram em um jogo dramático.

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    França goleia os reservas da Noruega

    A França goleou a Noruega por 4 a 1 no Gillette Stadium, em Foxborough, e garantiu a liderança isolada do Grupo I da Copa do Mundo de 2026. O grande nome do confronto foi Ousmane Dembélé, que brilhou ao marcar um hat-trick ainda no primeiro tempo. A Noruega, que poupou o astro Erling Haaland e outros titulares no início, esboçou uma reação diminuindo o placar com Aasgaard, mas os franceses mantiveram o controle e selaram a goleada nos acréscimos da etapa final com um gol de cabeça de Doué.

    Com o resultado, o chaveamento do mata-mata foi definido: a Noruega enfrentará a Costa do Marfim na segunda fase e entrou na rota da Seleção Brasileira — caso o Brasil passe pelo Japão, enfrentará o vencedor deste duelo nas oitavas de final. Já a França irá encarar a Suécia.

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    Dembélé, com a camisa branca da França, aponta para a própria cabeça na comemoração de um dos gols contra a Noruega
    Dembélé marcou um hat-trick no primeiro tempo de França x Noruega (Foto: JUSTIN SETTERFIELD / GETTY IMAGES)

    Senegal vence sem dificuldades

    Senegal goleou o Iraque por 5 a 0 no Canadá e manteve viva a esperança de ir ao mata-mata da Copa do Mundo. Diarra abriu o placar cedo e, ainda no primeiro tempo, o iraquiano Sulaka foi expulso após falta em Sadio Mané. Na etapa final, os africanos aproveitaram a vantagem numérica para construir o saldo de gols: Sarr ampliou, o reserva Pape Gueye marcou duas vezes e Ndiaye fechou a goleada.

    Com três pontos no Grupo I, Senegal agora aguarda o fim da rodada para tentar uma vaga como um dos melhores terceiros colocados, enquanto o Iraque se despede zerado da Copa do Mundo.

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    senegal copa do mundo
    Jogadores de Senegal comemoram gol em cima do Iraque. (Foto: Cole Burston / AFP)

    Espanha elimina Uruguai

    A Espanha venceu o Uruguai por 1 a 0 em Guadalajara, garantiu a liderança do Grupo H da Copa do Mundo e eliminou a Celeste. O gol da vitória saiu aos 41 minutos do primeiro tempo, após um "frango" histórico do goleiro Muslera em chute fraco de Baena.

    No segundo tempo, a Espanha controlou o ritmo, suportou a pressão desorganizada dos uruguaios e ainda carimbou o travessão com Ferran Torres. Na reta final, Canobbio foi expulso, selando a desclassificação do Uruguai, que terminou com apenas dois pontos e viu Cabo Verde avançar em segundo lugar. Os espanhóis irão encarar o segundo colocado do Grupo J (Áustria ou Argélia).

    Baena comemorando com seus companheiros o gol na vitória da Espanha sobre o Uruguai
    Baena celebra gol da Espanha contra o Uruguai (Foto: Ulises Ruiz / AFP)

    Cabo Verde empata e avança

    Cabo Verde empatou por 0 a 0 com a Arábia Saudita em Houston e garantiu uma classificação histórica para o mata-mata da Copa de 2026. Após um primeiro tempo equilibrado, os sauditas pressionaram na etapa final precisando da vitória, mas Cabo Verde se defendeu bem e quase marcou em contra-ataque de Nuno da Costa, parado pelo goleiro Al-Owais.

    Com o resultado, a Arábia Saudita foi eliminada, e Cabo Verde avançou em segundo no Grupo H para enfrentar a Argentina na próxima fase.

    Cabo Verde está classificada ao mata-mata da Copa do Mundo após empate com Arábia Saudita
    Cabo Verde está classificada ao mata-mata da Copa do Mundo após empate com Arábia Saudita (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

    Irã vive drama na Copa do Mundo

    Em um jogo muito tenso, o Egito abriu o placar aos quatro minutos com Saber aproveitando duas falhas do goleiro Beiranvand. No entanto, o Irã respondeu rapidamente e empatou aos 13 minutos com Rezaeian aproveitando um rebote dado por Shobeir após finalização de Mohammadi.

    No final do segundo tempo, o Irã chegou a virar o jogo com gol do zagueiro Shoja, que gerou muita comemoração, emoção e choro. No entanto, o tento foi anulado por centímetros após o decreto da tecnologia do impedimento semiautomático. E no último lance do jogo, Ezatolahi recebeu um cruzamento na área e cabeceou no travessão.

    Bélgica goleia e garanta vaga na 2ª fase da Copa do Mundo

    Bélgica entrou em campo pressionada e sem a garantia de vaga na segunda fase da Copa do Mundo. Por conta disso, os Diabos Vermelhos adotaram uma postura intensa desde o início do primeiro tempo. E após bola na trave e defesas de Crocombe, Leandro Trossard abriu o placar em um gol chorado após cobrança de escanteio.

    No segundo tempo, a Bélgica deslanchou após a Nova Zelândia se abrir e ampliou o placar com gols de Trossard e De Bruyne. A equipe da Oceania chegou a descontar com a joia Elijah Just, mas os europeus voltaram a ter mais volume e fecharam a conta nos minutos finais com gols de Lukaku e Saelemaekers, que entraram no segundo tempo.

    Com o resultado, a Bélgica ultrapassou o Egito e avançou com a liderança do Grupo G da Copa do Mundo e fugiu da chave do lado da chave de Argentina e Brasil.

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