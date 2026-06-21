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Sem Suárez, Uruguai tem apenas uma vitória em Copas do Mundo desde 1974

Maior artilheiro da história da seleção uruguaia acompanhou o empate contra Cabo Verde na Copa

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
21/06/2026 23:43
Supervisionado porMarcelo Velloso,
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Luis Suárez em ação pelo Uruguai (Foto: Miguel Rojo/AFP)
Luis Suárez em ação pelo Uruguai (Foto: Miguel Rojo/AFP)

O empate por 2 a 2 com Cabo Verde, neste domingo (21), trouxe à tona uma estatística impressionante envolvendo a seleção uruguaia e um de seus maiores ídolos. Sem a presença de Luis Suárez em campo, a Celeste soma apenas uma vitória em partidas de Copa do Mundo desde 1974.

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    A igualdade em Miami ampliou a sequência negativa do Uruguai no Mundial de 2026. Antes de enfrentar Cabo Verde, a equipe de Marcelo Bielsa já havia empatado por 1 a 1 com a Arábia Saudita na estreia e agora chega à última rodada pressionada para encarar a Espanha.

    O dado chama ainda mais atenção porque a única vitória uruguaia em Copas sem Suárez neste período aconteceu em 1990, quando a Celeste derrotou a Coreia do Sul por 1 a 0, na Itália. Todos os demais triunfos do Uruguai em Mundiais desde então tiveram o atacante em campo.

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    Maior artilheiro da história da seleção uruguaia, Luis Suárez disputou quatro Copas do Mundo (2010, 2014, 2018 e 2022) e foi peça central das melhores campanhas recentes da Celeste. Fora da convocação para o Mundial de 2026, o camisa 9 acompanhou das arquibancadas o empate diante de Cabo Verde, resultado que complicou a situação da equipe no Grupo H.

    Luis Suárez esteve presente para assistir Uruguai x Cabo Verde (Foto: Reprodução)

    Como foi Uruguai x Cabo Verde?

    Contra os africanos, o Uruguai chegou a virar o placar com gols de Maxi Araújo e Canobbio após sair atrás, mas voltou a sofrer com falhas defensivas e cedeu o empate para Hélio Varela no segundo tempo. O resultado manteve a equipe sem vencer na competição e aumentou a pressão para a decisão contra a Espanha.

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    Se a classificação já parecia difícil, o retrospecto sem Suárez oferece mais um motivo de preocupação para os uruguaios. Afinal, a história recente das Copas mostra que poucas seleções dependeram tanto de um jogador para transformar empates e derrotas em vitórias quanto a Celeste dependeu de Luisito.

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