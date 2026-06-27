Seleções africanas se destacam na primeira fase da Copa do Mundo
Sete seleções já garantiram presença no mata-mata do torneio
O futebol africano é um dos grandes protagonistas da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. Até o momento, sete seleções do continente já garantiram vaga nos 16 avos de final: África do Sul, Marrocos, Costa do Marfim, Egito, Cabo Verde, Gana e República Democrática do Congo. A única equipe africana eliminada matematicamente é a Tunísia, enquanto o Senegal e a Argélia ainda têm chances de avançar entre os melhores terceiros colocados, dependendo da definição do Grupo J.
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O desempenho evidencia a evolução do continente nos últimos anos. Marrocos avançou na segunda colocação do Grupo C, atrás apenas do Brasil. A Costa do Marfim terminou em segundo no Grupo E, enquanto Egito, África do Sul e Gana também conquistaram a classificação direta em seus respectivos grupos.
Cabo Verde assegurou sua vaga de forma invicta, com três empates, e a República Democrática do Congo garantiu a classificação ao derrotar o Uzbequistão por 3 a 1 na última rodada, resultado que a colocou na liderança do ranking dos melhores terceiros colocados.
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A campanha coletiva também ganha ainda mais relevância quando comparada ao histórico do continente em Mundiais. Até hoje, a melhor campanha de uma seleção africana pertence ao Marrocos, que terminou a Copa do Mundo de 2022, no Catar, na quarta colocação. Na ocasião, os Leões do Atlas eliminaram Espanha e Portugal antes de serem derrotados pela França na semifinal, tornando-se a primeira seleção africana e árabe a chegar entre as quatro melhores equipes da história da competição.
Agora, com sete representantes já garantidos nos 16 avos de final, Senegal e Argélia ainda vivos na disputa, a África vive sua participação coletiva mais expressiva em uma Copa do Mundo e aumenta a expectativa de que o continente possa, além de igualar, superar seus feitos históricos também nas fases eliminatórias.
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Argélia e Senegal buscam classificação
A situação do Senegal ainda depende do encerramento do Grupo J, que terá o confronto entre Argélia e Áustria. As duas seleções iniciam a rodada com três pontos e disputam a segunda vaga da chave, liderada pela Argentina. Caso haja um vencedor, o derrotado permanecerá com três pontos e poderá ser ultrapassado pelos senegaleses no ranking dos melhores terceiros colocados. Já um empate classifica argelinos e austríacos simultaneamente, eliminando a seleção senegalesa.
Se o cenário atual for mantido, sete seleções africanas estarão presentes na fase eliminatória, um número que já coloca o continente em evidência nesta Copa do Mundo e confirma o crescimento das equipes africanas, que chegam embaladas para a disputa dos 16 avos de final.
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Cruzamentos das seleções africanas nos 16 avos de final (até o momento):
- África do Sul x Canadá
- Marrocos x Países Baixos
- Costa do Marfim x Noruega
- Egito x Austrália
- Cabo Verde x Argentina
- Gana x Colômbia
- República Democrática do Congo x Inglaterra
- Senegal x a definir (caso se classifique)*
- Argélia ou Áustria x Espanha (caso se classifique)*
Situação das seleções africanas na Copa do Mundo
- Marrocos – Classificou-se às fases eliminatórias como 2º colocado do Grupo C, com 7 pontos, empatado com o Brasil, ficando atrás apenas nos critérios de desempate.
- Costa do Marfim – Avançou como 2ª colocada do Grupo E, com 6 pontos, atrás apenas da Alemanha.
- Egito – Garantiu vaga como 2º colocado do Grupo G, com 5 pontos, atrás da Bélgica.
- RD Congo – Classificou-se como um dos oito melhores terceiros colocados, somando 4 pontos no Grupo K e terminando à frente de seleções como Suécia, Gana, Equador, Bósnia e Herzegovina e Paraguai no ranking dos terceiros.
- Gana – Também avançou entre os melhores terceiros colocados, com 4 pontos no Grupo L.
- Cabo Verde – Garantiu vaga como um dos melhores terceiros colocados, com 3 pontos e três empates no Grupo H.
- Senegal – Classificou-se como um dos melhores terceiros colocados, com 3 pontos no Grupo I.
- África do Sul – Avançou como 2ª colocada do Grupo A, com 4 pontos.
- Argélia – Ainda disputa a classificação no Grupo J. Antes da última rodada tem 3 pontos e enfrenta a Áustria. Quem vencer garante vaga; em caso de empate, Argélia e Áustria se classificam juntas, enquanto a Jordânia está eliminada.
- Tunísia – Eliminada. Terminou na última colocação do Grupo F, sem pontuar nas três partidas (0 ponto).
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