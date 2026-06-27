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Seleções africanas se destacam na primeira fase da Copa do Mundo

Sete seleções já garantiram presença no mata-mata do torneio

PorGiselly Correa BarataSão Paulo (SP)
27/06/2026 23:13
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Samuel Moutoussamy, camisa 8 da RD Congo, e seus companheiros comemoram após a vitória por 3 a 1 durante a partida do Grupo K da Copa do Mundo FIFA 2026 entre RD Congo e Uzbequistão.
Samuel Moutoussamy, camisa 8 da RD Congo, e seus companheiros comemoram após a vitória por 3 a 1 durante a partida do Grupo K da Copa do Mundo FIFA 2026 entre RD Congo e Uzbequistão. (Foto: Molly Darlington/ Getty Images via AFP)

O futebol africano é um dos grandes protagonistas da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. Até o momento, sete seleções do continente já garantiram vaga nos 16 avos de final: África do Sul, Marrocos, Costa do Marfim, Egito, Cabo Verde, Gana e República Democrática do Congo. A única equipe africana eliminada matematicamente é a Tunísia, enquanto o Senegal e a Argélia ainda têm chances de avançar entre os melhores terceiros colocados, dependendo da definição do Grupo J.

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    Jogadores de Marrocos comemoram gol de Yassine sobre o Haiti na Copa do Mundo (Foto: Kevin C. Cox/AFP)

    O desempenho evidencia a evolução do continente nos últimos anos. Marrocos avançou na segunda colocação do Grupo C, atrás apenas do Brasil. A Costa do Marfim terminou em segundo no Grupo E, enquanto Egito, África do Sul e Gana também conquistaram a classificação direta em seus respectivos grupos.

    Cabo Verde assegurou sua vaga de forma invicta, com três empates, e a República Democrática do Congo garantiu a classificação ao derrotar o Uzbequistão por 3 a 1 na última rodada, resultado que a colocou na liderança do ranking dos melhores terceiros colocados.

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    Yan Diomande, da Costa do Marfim, encara marcação de Kimmich, da Alemanha
    Yan Diomande, da Costa do Marfim, encara marcação de Kimmich, da Alemanha, em jogo da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Alexander Hassenstein / AFP)

    A campanha coletiva também ganha ainda mais relevância quando comparada ao histórico do continente em Mundiais. Até hoje, a melhor campanha de uma seleção africana pertence ao Marrocos, que terminou a Copa do Mundo de 2022, no Catar, na quarta colocação. Na ocasião, os Leões do Atlas eliminaram Espanha e Portugal antes de serem derrotados pela França na semifinal, tornando-se a primeira seleção africana e árabe a chegar entre as quatro melhores equipes da história da competição.

    Jogadores de África do Sul e República Tcheca dividem bola
    Jogadores de África do Sul e República Tcheca dividem bola (Photo by Alex Slitz / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    Agora, com sete representantes já garantidos nos 16 avos de final, Senegal e Argélia ainda vivos na disputa, a África vive sua participação coletiva mais expressiva em uma Copa do Mundo e aumenta a expectativa de que o continente possa, além de igualar, superar seus feitos históricos também nas fases eliminatórias.

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    Gana venceu o Panamá por 1 a 0, pelo Grupo L da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Cole Burston / AFP)
    Gana venceu o Panamá por 1 a 0, pelo Grupo L da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Cole Burston / AFP)

    Argélia e Senegal buscam classificação

    A situação do Senegal ainda depende do encerramento do Grupo J, que terá o confronto entre Argélia e Áustria. As duas seleções iniciam a rodada com três pontos e disputam a segunda vaga da chave, liderada pela Argentina. Caso haja um vencedor, o derrotado permanecerá com três pontos e poderá ser ultrapassado pelos senegaleses no ranking dos melhores terceiros colocados. Já um empate classifica argelinos e austríacos simultaneamente, eliminando a seleção senegalesa.

    senegal copa do mundo
    Pape Gueye comemora gol de Senegal. (Photo by Cole Burston / AFP)

    Se o cenário atual for mantido, sete seleções africanas estarão presentes na fase eliminatória, um número que já coloca o continente em evidência nesta Copa do Mundo e confirma o crescimento das equipes africanas, que chegam embaladas para a disputa dos 16 avos de final.

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    Pela Copa do Mundo, a Argélia venceu a Jordânia por 2 a 1 (Foto: Stu Forster/Getty Images/AFP)
    Pela Copa do Mundo, a Argélia venceu a Jordânia por 2 a 1 (Foto: Stu Forster/Getty Images/AFP)

    Cruzamentos das seleções africanas nos 16 avos de final (até o momento):

    1. África do Sul x Canadá
    2. Marrocos x Países Baixos
    3. Costa do Marfim x Noruega
    4. Egito x Austrália
    5. Cabo Verde x Argentina
    6. Gana x Colômbia
    7. República Democrática do Congo x Inglaterra
    8. Senegal x a definir (caso se classifique)*
    9. Argélia ou Áustria x Espanha (caso se classifique)*

    Situação das seleções africanas na Copa do Mundo

    1. Marrocos – Classificou-se às fases eliminatórias como 2º colocado do Grupo C, com 7 pontos, empatado com o Brasil, ficando atrás apenas nos critérios de desempate.
    2. Costa do Marfim – Avançou como 2ª colocada do Grupo E, com 6 pontos, atrás apenas da Alemanha.
    3. Egito – Garantiu vaga como 2º colocado do Grupo G, com 5 pontos, atrás da Bélgica.
    4. RD Congo – Classificou-se como um dos oito melhores terceiros colocados, somando 4 pontos no Grupo K e terminando à frente de seleções como Suécia, Gana, Equador, Bósnia e Herzegovina e Paraguai no ranking dos terceiros.
    5. Gana – Também avançou entre os melhores terceiros colocados, com 4 pontos no Grupo L.
    6. Cabo Verde – Garantiu vaga como um dos melhores terceiros colocados, com 3 pontos e três empates no Grupo H.
    7. Senegal – Classificou-se como um dos melhores terceiros colocados, com 3 pontos no Grupo I.
    8. África do Sul – Avançou como 2ª colocada do Grupo A, com 4 pontos.
    9. Argélia – Ainda disputa a classificação no Grupo J. Antes da última rodada tem 3 pontos e enfrenta a Áustria. Quem vencer garante vaga; em caso de empate, Argélia e Áustria se classificam juntas, enquanto a Jordânia está eliminada.
    10. TunísiaEliminada. Terminou na última colocação do Grupo F, sem pontuar nas três partidas (0 ponto).

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