Histórico! RD Congo vira, elimina Uzbequistão e vai ao mata-mata da Copa do Mundo Wissa foi o destaque do jogo, com dois gols

A República Democrática do Congo venceu o Uzbequistão por 3 a 1 na noite deste sábado, pela terceira rodada do Grupo K da Copa do Mundo de 2026, no Estádio de Atlanta, e se classificou para a fase de 16 avos de final.

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Shomurodov colocou os uzbeques em vantagem ainda no primeiro tempo, Wissa, de pênalti, deixou tudo igual na etapa final, Mayele virou e Wissa, de novo, apareceu para fechar a conta.

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Primeiro tempo

A partida começou movimentada, e o Uzbequistão chegou a balançar as redes logo nos primeiros segundos, mas o gol foi anulado por impedimento. Pouco depois, aos nove minutos, Shomurodov aproveitou falha da defesa congolesa, driblou o goleiro Mpasi com um toque por cobertura e abriu o placar.

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A RD Congo tentou responder com maior posse de bola, criou algumas oportunidades e chegou a marcar um belo gol com Mbuku, mas a arbitragem anulou o lance após revisão do VAR por falta na origem da jogada.

ATLANTA, GEORGIA - JUNE 27: Yoane Wissa #20 of Congo DR scores a penalty for his team's first goal during the FIFA World Cup 2026 Group K match between Congo DR and Uzbekistan at Atlanta Stadium on June 27, 2026 in Atlanta, Georgia. Lars Baron/Getty Images/AFP (Photo by Lars Baron / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Segundo tempo

Precisando da vitória para manter vivo o sonho da classificação, a RD Congo voltou pressionando após o intervalo e passou a controlar as ações ofensivas. A equipe criou boas oportunidades com Mbuku, Wissa e Cipenga até que, aos 20 minutos, Wissa sofreu pênalti após ser atingido por Khusanov dentro da área. O próprio atacante foi para a cobrança, deslocou o goleiro Nematov e deixou tudo igual.

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O empate manteve os congoleses no ataque, já que apenas a vitória interessava. Aos 32 minutos, Elia avançou em velocidade pelo lado esquerdo e finalizou. A bola desviou na defesa e sobrou para Mayele, que se esticou na pequena área para tocar na saída de Nematov e virar o placar.

Nos minutos finais, os africanos administraram a vantagem e seguraram a pressão do Uzbequistão até o apito final. Com a vitória por 2 a 1, a RD Congo garantiu vaga no mata-mata da Copa do Mundo como uma das melhores terceiras colocadas, enquanto o Uzbequistão se despediu da competição em sua primeira participação no Mundial.

A classificação da RD Congo foi sacramentada nos acréscimos: aos 45 minutos do segundo tempo, Wissa recebeu na entrada da área, deixou Khamrobekov para trás com um belo drible e finalizou rasteiro, no canto de Nematov, marcando um golaço para fechar a vitória por 3 a 1 e garantir a vaga nas eliminatórias da Copa do Mundo.

FICHA TÉCNICA - RD Congo 3 x 1 Uzbequistão

Copa do Mundo 2026 – 3ª rodada do Grupo K

Data e horário: sábado, 27 de junho de 2026, às 20h30 (de Brasília)

Local: Estádio de Atlanta, Atlanta, Estados Unidos Gols: Shomurodov, aos 9 minutos do 1º tempo (0 a 1); Wissa, aos 22 minutos do 2º tempo (1 a 1, de pênalti); Mayele, aos 32 minutos do 2º tempo (2 a 1), Wissa (3 a 1), aos 45 do 2º tempo Cartões amarelos: Sadiki, Mbuku e Moutoussamy (RD Congo); Khusanov e Nasrullaev (Uzbequistão).

RD Congo (Técnico: Sébastien Desabre)

Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe e Masuaku (Joris Kayembe); Moutoussamy (Elia), Sadiki, Mbuku (Mukau); Wissa, Bakambu (Mayele) e Cipenga (Bongonda).

Uzbequistão (Técnico: Fabio Cannavaro)

Nematov; Alizhonov, Khusanov, Ashurmatov, Urozov e Nasrullaev (Sergeev); Mozgovoy (Iskanderov), Shukurov (Khamrobekov), Khamdamov (Ganiev) e Fayzullaev (Urunov); Shomurodov.