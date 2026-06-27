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Vitória da RD Congo mexe na tabela de terceiros; veja a briga pela última vaga

Triunfo congolês tira a Coreia do Sul da zona de classificação

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
27/06/2026 23:10
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Yoane Wissa, camisa 20 da RD Congo, comemora após a vitória por 3 a 1 durante a partida do Grupo K da Copa do Mundo FIFA 2026 entre RD Congo e Uzbequistão.
Yoane Wissa, camisa 20 da RD Congo, comemora vitória por 3 a 1 sobre o Uzbequistão (Foto: Lars Baron/ Getty Images via AFP)

A vitória da República Democrática do Congo mexeu diretamente na classificação geral dos terceiros colocados da Copa do Mundo de 2026. Com o resultado, a seleção africana entrou na zona dos oito melhores terceiros colocados e empurrou a Coreia do Sul para fora da lista de classificados. Antes do triunfo congolês, os sul-coreanos ocupavam a oitava posição entre os terceiros colocados, a última que dava vaga à próxima fase. Porém, com a entrada da RD Congo nessa disputa, a Coreia do Sul caiu para o nono lugar e acabou eliminada.

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    • ➡️ RD Congo x Uzbequistão: veja os melhores momentos do jogo do grupo K da Copa do Mundo

    Última vaga para terceiros colocados será decidida no último jogo da fase de grupos

    A nova situação aumenta a pressão sobre a briga pela última vaga entre os melhores terceiros colocados. O Irã, que aparece com saldo de gols zerado, acompanha de perto o confronto entre Áustria e Argélia, já que o resultado da partida pode definir quem fica com a classificação.

    Caso a Áustria vença a Argélia, a seleção argelina permanecerá com saldo negativo. Nesse cenário, o Irã seguiria à frente pelo critério de saldo de gols e ficaria com a vaga.

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    Se a Argélia derrotar a Áustria, a situação também favorece os iranianos. Isso porque a Áustria passaria a ter saldo negativo, enquanto o Irã continuaria com saldo zero. Assim, a equipe iraniana manteria vantagem na comparação entre os terceiros colocados.

    O único resultado que tiraria o Irã da zona de classificação seria o empate entre Áustria e Argélia. Com a igualdade, as duas seleções avançariam: uma ficaria com a segunda colocação do grupo e a outra entraria entre os melhores terceiros colocados. Nesse caso, o Irã seria ultrapassado e estaria eliminado.

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    A combinação abre espaço para um cenário conhecido no futebol como "jogo de comadre", quando o empate serve aos interesses das duas equipes em campo. Com a igualdade classificando tanto Áustria quanto Argélia, o Irã passa a depender de que uma das duas seleções vença para seguir vivo na Copa.

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    Cenários da última vaga

    Vitória da Áustria:
    Irã se classifica. A Argélia fica com saldo negativo e não supera os iranianos.

    Vitória da Argélia:
    Irã se classifica. A Áustria fica com saldo negativo e também não supera os iranianos.

    Empate entre Áustria e Argélia:
    Áustria e Argélia avançam, uma em segundo lugar e outra como terceira colocada. O Irã é eliminado.

    Samuel Moutoussamy, camisa 8 da RD Congo, e seus companheiros comemoram após a vitória por 3 a 1 durante a partida do Grupo K da Copa do Mundo FIFA 2026 entre RD Congo e Uzbequistão.
    RD Congo se classifica para o mata-mata da Copa do Mundo entre os melhores terceiros (Foto: Molly Darlington/ Getty Images via AFP)
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