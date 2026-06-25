Balanço do Grupo A da Copa do Mundo: África do Sul faz história, e México passa em primeiro
México e África do Sul se classificam, Coreia do Sul fica em situação delicada e Tchéquia está eliminada
Na última rodada Grupo A da Copa do Mundo, a África do Sul conseguiu se classificar ao mata-mata pela primeira vez na história ao vencer a Coreia do Sul por 1 a 0. Simultaneamente, o México derrotou a Tchéquia por 3 a 0 para eliminar os adversários e manter os 100% de aproveitamento.
África do Sul vence Coreia do Sul e avança pela primeira vez ao mata-mata da Copa do Mundo
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México mantém 100% de aproveitamento e elimina Tchéquia da Copa do Mundo
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África do Sul 1x0 Coreia do Sul
A África do Sul fez história ao vencer a Coreia do Sul por 1 a 0 em Monterrey, garantindo sua classificação inédita para o mata-mata da Copa do Mundo de 2026. Tratados como azarões do Grupo A, os sul-africanos chegaram aos quatro pontos e asseguraram a segunda colocação da chave graças a um gol de Maseko. Na segunda fase, os Bafana Bafana irão encarar o Canadá.
Com a derrota, a Coreia do Sul terminou a fase de grupos com três pontos e agora precisa aguardar o encerramento da rodada para saber se avançará como um dos melhores terceiros colocados.
Tchéquia 0x3 México
O México goleou a República Tcheca por 3 a 0 no Estádio Azteca, encerrando a fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 com 100% de aproveitamento e eliminando os europeus. Após um primeiro tempo truncado e sem gols — no qual a seleção mexicana poupou titulares como Lira, Brian Gutiérrez e Raúl Jiménez —, os donos da casa deslancharam na etapa final.
Mateo Chávez abriu o placar aos 9 minutos após receber de Guillermo Martínez e invadir a área. Pouco depois, aos 15, Julián Quiñones aproveitou uma bobeira da defesa tcheca para ampliar. A festa ficou completa na reta final com a entrada do ídolo Guillermo Ochoa, ovacionado pela torcida, e o gol de Álvaro Fidalgo nos acréscimos, selando a vitória e a classificação impecável do México para o mata-mata sem sofrer um único gol no torneio.
No mata-mata, os mexicanos irão enfrentar o 3º colocado de um dos Grupos C, E, F, H ou I. A confirmação exata do adversário depende da definição de todas as equipes que avançarão como melhores terceiros lugares na fase de grupos.
Tabela do Grupo A da Copa do Mundo
|#
|Equipe
|Pts
|PJ
|VIT
|E
|DER
|GM
|GC
|SG
1
México
9
3
3
0
0
6
0
6
2
África do Sul
4
3
1
1
1
2
3
-1
3
Coreia do Sul
3
3
1
0
2
2
3
-1
4
Tchéquia
1
3
0
1
2
2
6
-4
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