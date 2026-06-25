Balanço do Grupo A da Copa do Mundo: África do Sul faz história, e México passa em primeiro México e África do Sul se classificam, Coreia do Sul fica em situação delicada e Tchéquia está eliminada

Na última rodada Grupo A da Copa do Mundo, a África do Sul conseguiu se classificar ao mata-mata pela primeira vez na história ao vencer a Coreia do Sul por 1 a 0. Simultaneamente, o México derrotou a Tchéquia por 3 a 0 para eliminar os adversários e manter os 100% de aproveitamento.

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África do Sul 1x0 Coreia do Sul

A África do Sul fez história ao vencer a Coreia do Sul por 1 a 0 em Monterrey, garantindo sua classificação inédita para o mata-mata da Copa do Mundo de 2026. Tratados como azarões do Grupo A, os sul-africanos chegaram aos quatro pontos e asseguraram a segunda colocação da chave graças a um gol de Maseko. Na segunda fase, os Bafana Bafana irão encarar o Canadá.

Com a derrota, a Coreia do Sul terminou a fase de grupos com três pontos e agora precisa aguardar o encerramento da rodada para saber se avançará como um dos melhores terceiros colocados.

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Jogadores da África do Sul comemoram classificação ao mata-mata da Copa do Mundo. (Foto: Divulgação/ Instagram)

Tchéquia 0x3 México

O México goleou a República Tcheca por 3 a 0 no Estádio Azteca, encerrando a fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 com 100% de aproveitamento e eliminando os europeus. Após um primeiro tempo truncado e sem gols — no qual a seleção mexicana poupou titulares como Lira, Brian Gutiérrez e Raúl Jiménez —, os donos da casa deslancharam na etapa final.

Mateo Chávez abriu o placar aos 9 minutos após receber de Guillermo Martínez e invadir a área. Pouco depois, aos 15, Julián Quiñones aproveitou uma bobeira da defesa tcheca para ampliar. A festa ficou completa na reta final com a entrada do ídolo Guillermo Ochoa, ovacionado pela torcida, e o gol de Álvaro Fidalgo nos acréscimos, selando a vitória e a classificação impecável do México para o mata-mata sem sofrer um único gol no torneio.

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No mata-mata, os mexicanos irão enfrentar o 3º colocado de um dos Grupos C, E, F, H ou I. A confirmação exata do adversário depende da definição de todas as equipes que avançarão como melhores terceiros lugares na fase de grupos.

O México venceu a Tchéquia por 3 a 0 e seguiu invicta na Copa do Mundo (Foto: Alfredo ESTRELLA / AFP)

Tabela do Grupo A da Copa do Mundo

# Equipe Pts PJ VIT E DER GM GC SG 1 México 9 3 3 0 0 6 0 6 2 África do Sul 4 3 1 1 1 2 3 -1 3 Coreia do Sul 3 3 1 0 2 2 3 -1 4 Tchéquia 1 3 0 1 2 2 6 -4

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