América do Sul se destaca, enquanto Ásia decepciona na fase de grupos da Copa do Mundo
África é outro destaque positivo, com 90% das seleções classificadas
Liderada por Brasil, Argentina e Colômbia, a América do Sul teve o melhor aproveitamento da fase de grupos da Copa do Mundo: 61,1% dos pontos conquistados. Por sua vez, a África se destaca pela proporção de equipes classificadas: nove das dez participantes avançaram. Nos dois quesitos, a Ásia é a grande decepção do Mundial, com o Japão como exceção.
Copa do Mundo com 48 seleções tem fase de grupos de alto nível e regulamento contraditório
Seleções africanas ignoram rótulos em campanha histórica na Copa do Mundo
Da emoção aos recordes: as histórias mais marcantes da Copa do Mundo de 2026 até agora
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Continente com o maior número de participantes, a Europa teve o segundo melhor aproveitamento e avança com 13 das 16 concorrentes. Já as Américas Central e do Norte terão três dos seis representantes no mata-mata, justamente os países-sede: Canadá, Estados Unidos e México.
O desempenho negativo da Ásia chama tanta atenção que, apesar de ter apenas 16,6% dos participantes da Copa do Mundo, o continente é responsável por 43,7% dos eliminados.
+ Aposte nos próximos jogos da Copa do Mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Classificados da Copa do Mundo por continente
Europa - 13 de 16 seleções avançaram (81,2%)
- Classificadas: Alemanha, Áustria, Bélgica, Bósnia e Herzegovina, Croácia, Espanha, França, Holanda, Inglaterra, Noruega, Portugal, Suécia e Suíça.
- Eliminadas: Escócia, Tchéquia e Turquia.
África: 9 de 10 seleções avançaram (90%)
- Classificadas: África do Sul, Argélia, Cabo Verde, Costa do Marfim, Egito, Gana, Marrocos, RD Congo e Senegal.
- Eliminadas: Tunísia.
Ásia: 1 de 8 seleções avançaram (12,5%)*
- Classificadas: Japão.
- Eliminadas: Arábia Saudita, Catar, Coreia do Sul, Irã, Iraque, Jordânia e Uzbequistão.
América do Sul: 5 de 6 seleções avançaram (83,3%)
- Classificadas: Argentina, Brasil, Colômbia, Equador e Paraguai.
- Eliminadas: Uruguai.
Américas Central e do Norte: 3 de 6 seleções avançaram (50%)
- Classificadas: Canadá, Estados Unidos e México.
- Eliminadas: Curaçao, Haiti e Panamá.
Oceania: 1 de 2 seleções avançaram (50%)*
- Classificadas: Austrália.
- Eliminadas: Nova Zelândia.
*Oficialmente, a Austrália se classificou para a Copa do Mundo via Eliminatórias Asiáticas, pois está filiada à Confederação Asiática, e não à Confederação da Oceania.
➡️ Mundial com 48 seleções tem fase de grupos de alto nível e regulamento contraditório
Aproveitamento na Copa do Mundo por continente
Europa: 58,3% dos pontos conquistados
- Melhor: França (100%)
- Pior: Tchéquia (11,1%)
África: 44,4% dos pontos conquistados
- Melhor: Marrocos (77,7%)
- Pior: Tunísia (0%)
Ásia: 19,4% dos pontos conquistados
- Melhor: Japão (55,5%)
- Pior: Iraque, Jordânia e Uzbequistão (0%)
América do Sul: 61,1% dos pontos conquistados
- Melhor: Argentina (100%)
- Pior: Uruguai (22,2%)
Américas Central e do Norte: 37% dos pontos conquistados
- Melhor: México (100%)
- Pior: Haiti e Panamá (0%)
Oceania: 27,7% dos pontos conquistados
- Melhor: Austrália (44,4%)
- Pior: Nova Zelândia (11,1%)
Tudo sobre