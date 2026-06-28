logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

América do Sul se destaca, enquanto Ásia decepciona na fase de grupos da Copa do Mundo

África é outro destaque positivo, com 90% das seleções classificadas

PorPedro WerneckRio de Janeiro (RJ)
28/06/2026 11:49
Atualizado há 1 minutos
Favorite o Lance! no Google
Jogadores do Brasil comemoram abraçados gol contra a Escócia
Jogadores do Brasil comemoram abraçados gol contra a Escócia na Copa do Mundo (Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP)

Liderada por Brasil, Argentina e Colômbia, a América do Sul teve o melhor aproveitamento da fase de grupos da Copa do Mundo: 61,1% dos pontos conquistados. Por sua vez, a África se destaca pela proporção de equipes classificadas: nove das dez participantes avançaram. Nos dois quesitos, a Ásia é a grande decepção do Mundial, com o Japão como exceção.

continua após a publicidade
  • Jogadores de Cabo Verde comemoram classificação na Copa do Mundo

    Copa do Mundo com 48 seleções tem fase de grupos de alto nível e regulamento contraditório

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora
  • Salah é abraçado por todos os companheiros do Egito

    Seleções africanas ignoram rótulos em campanha histórica na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 2 horas
  • Cristiano Ronaldo e Lionel Messi comemoram gols por Portugal e Argentina na Copa do Mundo

    Da emoção aos recordes: as histórias mais marcantes da Copa do Mundo de 2026 até agora

    Copa do Mundo 2026
    Há 19 minutos

    • ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Continente com o maior número de participantes, a Europa teve o segundo melhor aproveitamento e avança com 13 das 16 concorrentes. Já as Américas Central e do Norte terão três dos seis representantes no mata-mata, justamente os países-sede: Canadá, Estados Unidos e México.

    O desempenho negativo da Ásia chama tanta atenção que, apesar de ter apenas 16,6% dos participantes da Copa do Mundo, o continente é responsável por 43,7% dos eliminados.

    continua após a publicidade
    Park Jin-seob e companheiros da Coreia do Sul se lamentam
    Park Jin-seob e companheiros da Coreia do Sul se lamentam após eliminação na fase de grupos da Copa do Mundo (Foto: Yuri Cortez / AFP)

    + Aposte nos próximos jogos da Copa do Mundo!
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Classificados da Copa do Mundo por continente

    Europa - 13 de 16 seleções avançaram (81,2%)

    1. Classificadas: Alemanha, Áustria, Bélgica, Bósnia e Herzegovina, Croácia, Espanha, França, Holanda, Inglaterra, Noruega, Portugal, Suécia e Suíça.
    2. Eliminadas: Escócia, Tchéquia e Turquia.

    África: 9 de 10 seleções avançaram (90%)

    • Classificadas: África do Sul, Argélia, Cabo Verde, Costa do Marfim, Egito, Gana, Marrocos, RD Congo e Senegal.
    • Eliminadas: Tunísia.

    Ásia: 1 de 8 seleções avançaram (12,5%)*

    • Classificadas: Japão.
    • Eliminadas: Arábia Saudita, Catar, Coreia do Sul, Irã, Iraque, Jordânia e Uzbequistão.

    América do Sul: 5 de 6 seleções avançaram (83,3%)

    1. Classificadas: Argentina, Brasil, Colômbia, Equador e Paraguai.
    2. Eliminadas: Uruguai.

    Américas Central e do Norte: 3 de 6 seleções avançaram (50%)

    • Classificadas: Canadá, Estados Unidos e México.
    • Eliminadas: Curaçao, Haiti e Panamá.

    Oceania: 1 de 2 seleções avançaram (50%)*

    • Classificadas: Austrália.
    • Eliminadas: Nova Zelândia.

    *Oficialmente, a Austrália se classificou para a Copa do Mundo via Eliminatórias Asiáticas, pois está filiada à Confederação Asiática, e não à Confederação da Oceania.

    continua após a publicidade
    Jogadores da RD Congo celebram vaga no mata-mata da Copa do Mundo
    Jogadores da RD Congo celebram vaga no mata-mata da Copa do Mundo (Foto: Molly Darlington / AFP)

    ➡️ Mundial com 48 seleções tem fase de grupos de alto nível e regulamento contraditório

    Aproveitamento na Copa do Mundo por continente

    Europa: 58,3% dos pontos conquistados

    • Melhor: França (100%)
    • Pior: Tchéquia (11,1%)

    África: 44,4% dos pontos conquistados

    • Melhor: Marrocos (77,7%)
    • Pior: Tunísia (0%)

    Ásia: 19,4% dos pontos conquistados

    • Melhor: Japão (55,5%)
    • Pior: Iraque, Jordânia e Uzbequistão (0%)

    América do Sul: 61,1% dos pontos conquistados

    • Melhor: Argentina (100%)
    • Pior: Uruguai (22,2%)

    Américas Central e do Norte: 37% dos pontos conquistados

    • Melhor: México (100%)
    • Pior: Haiti e Panamá (0%)

    Oceania: 27,7% dos pontos conquistados

    • Melhor: Austrália (44,4%)
    • Pior: Nova Zelândia (11,1%)
    Mbappé comemora gol da França na Copa do Mundo com Dembélé
    Mbappé e Dembelé comemoram gol da França; país teve 100% de aproveitamento na fase de grupos da Copa do Mundo (Foto: Franck Fife / AFP)
    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Kidiaba (reprodução Fifa)
    Copa do Mundo 2026Algoz do Inter, 'goleiro dançarino' repete comemoração na classificação da RD CongoHá 22 minutos
    Copa do Mundo se encaminha para as fases de mata-mata (Foto: Reprodução / X / Fifa)
    Copa do Mundo 2026Entenda o regulamento do mata-mata da Copa; prorrogação e penalidades entram em campoHá 52 minutos
    Ronald Koeman, técnico da Holanda, olhando para frente
    Copa do Mundo 2026Técnico da Holanda aponta caminho para vitória contra MarrocosHá 1 hora
    África do Sul x Canadá (Foto: reprodução instagram seleções)
    Copa do Mundo 2026África do Sul e Canadá disputam mata-mata inédito na Copa: veja curiosidadesHá 1 hora
    Patch usado pelos estreantes da Seleção em Copa do Mundo
    Seleção BrasileiraQuais jogadores do Brasil usam os patches especiais da Copa do Mundo?Há 1 hora
    Comandante não continuará sob comando da França após Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
    Copa do Mundo 2026Deschamps faz auxiliar da França chorar com carta emocionante; vejaHá 1 hora

    Mais LANCE!

    Taça da Copa do Mundo Fifa
    Qual foi o melhor jogo da fase de grupos da Copa? Vote na enquete do Lance!
    Diogo Jota será homenageado novamente nesta Copa, desta vez, em Portugal x Croácia (Foto: Reprodução/Instagram)
    Copa do Mundo: Portugal homenageia Diogo Jota em jogo contra Croácia
    Jogadores de Cabo Verde comemoram classificação na Copa do Mundo
    Copa do Mundo com 48 seleções tem fase de grupos de alto nível e regulamento contraditório
    Taça - troféu da Copa do Mundo
    Veja as estatísticas da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026
    Torcida brasileira do MVA aglomerada em ação no Brooklyn
    Das ruas às arquibancadas: conheça as torcidas que estão dando show na Copa do Mundo
    Just Fontaine na Copa de 58
    Quem é Just Fontaine, maior artilheiro em uma edição de Copa do Mundo?
    Salah é abraçado por todos os companheiros do Egito
    Seleções africanas ignoram rótulos em campanha histórica na Copa do Mundo
    Keito Nakamura e Takefusa Kubo comemoram gol do Japão
    Rayan ainda não conhece, mas o Brasil precisa: quem são os destaques do Japão
    Honda domina a bola na partida entre Botafogo e Coritiba pelo Campeonato Brasileiro
    Do Japão para o Brasil: relembre os japoneses que atuaram no país do futebol
    Jonathan David, camisa 10 do Canadá, é celebrado pelos companheiros após o gol sobre o Catar
    Quais são os jogos da Copa do Mundo de hoje (28/06)?
    Lionel Messi marcando gol de falta em Jordânia e Argentina pela Copa do Mundo. (Foto: Paul ELLIS / AFP)
    Messi chegaria a 16 gols na Copa do Mundo com média da 1ª fase
    Com jogos da fase de mata-mata já definidos, Brasil se prepara para encarar o Japão (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
    Qual a diferença do Brasil do primeiro para o terceiro jogo da Copa?
    Bruno Guimarães, Léo Pereira e Lucas Paquetá em treino da Seleção Brasileira nos Estados Unidos
    Só quatro jogadores da Seleção Brasileira seguem sem atuar na Copa do Mundo