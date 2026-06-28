América do Sul se destaca, enquanto Ásia decepciona na fase de grupos da Copa do Mundo África é outro destaque positivo, com 90% das seleções classificadas

Liderada por Brasil, Argentina e Colômbia, a América do Sul teve o melhor aproveitamento da fase de grupos da Copa do Mundo: 61,1% dos pontos conquistados. Por sua vez, a África se destaca pela proporção de equipes classificadas: nove das dez participantes avançaram. Nos dois quesitos, a Ásia é a grande decepção do Mundial, com o Japão como exceção.

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Continente com o maior número de participantes, a Europa teve o segundo melhor aproveitamento e avança com 13 das 16 concorrentes. Já as Américas Central e do Norte terão três dos seis representantes no mata-mata, justamente os países-sede: Canadá, Estados Unidos e México.

O desempenho negativo da Ásia chama tanta atenção que, apesar de ter apenas 16,6% dos participantes da Copa do Mundo, o continente é responsável por 43,7% dos eliminados.

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Park Jin-seob e companheiros da Coreia do Sul se lamentam após eliminação na fase de grupos da Copa do Mundo (Foto: Yuri Cortez / AFP)

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Classificados da Copa do Mundo por continente

Europa - 13 de 16 seleções avançaram (81,2%)

Classificadas: Alemanha, Áustria, Bélgica, Bósnia e Herzegovina, Croácia, Espanha, França, Holanda, Inglaterra, Noruega, Portugal, Suécia e Suíça. Eliminadas: Escócia, Tchéquia e Turquia.

África: 9 de 10 seleções avançaram (90%)

Classificadas: África do Sul, Argélia, Cabo Verde, Costa do Marfim, Egito, Gana, Marrocos, RD Congo e Senegal.

África do Sul, Argélia, Cabo Verde, Costa do Marfim, Egito, Gana, Marrocos, RD Congo e Senegal. Eliminadas: Tunísia.

Ásia: 1 de 8 seleções avançaram (12,5%)*

Classificadas: Japão.

Japão. Eliminadas: Arábia Saudita, Catar, Coreia do Sul, Irã, Iraque, Jordânia e Uzbequistão.

América do Sul: 5 de 6 seleções avançaram (83,3%)

Classificadas: Argentina, Brasil, Colômbia, Equador e Paraguai. Eliminadas: Uruguai.

Américas Central e do Norte: 3 de 6 seleções avançaram (50%)

Classificadas: Canadá, Estados Unidos e México.

Canadá, Estados Unidos e México. Eliminadas: Curaçao, Haiti e Panamá.

Oceania: 1 de 2 seleções avançaram (50%)*

Classificadas: Austrália.

Austrália. Eliminadas: Nova Zelândia.

*Oficialmente, a Austrália se classificou para a Copa do Mundo via Eliminatórias Asiáticas, pois está filiada à Confederação Asiática, e não à Confederação da Oceania.

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Jogadores da RD Congo celebram vaga no mata-mata da Copa do Mundo (Foto: Molly Darlington / AFP)

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Aproveitamento na Copa do Mundo por continente

Europa: 58,3% dos pontos conquistados

Melhor: França (100%)

França (100%) Pior: Tchéquia (11,1%)

África: 44,4% dos pontos conquistados

Melhor: Marrocos (77,7%)

Marrocos (77,7%) Pior: Tunísia (0%)

Ásia: 19,4% dos pontos conquistados

Melhor: Japão (55,5%)

Japão (55,5%) Pior: Iraque, Jordânia e Uzbequistão (0%)

América do Sul: 61,1% dos pontos conquistados

Melhor: Argentina (100%)

Argentina (100%) Pior: Uruguai (22,2%)

Américas Central e do Norte: 37% dos pontos conquistados

Melhor: México (100%)

México (100%) Pior: Haiti e Panamá (0%)

Oceania: 27,7% dos pontos conquistados

Melhor: Austrália (44,4%)

Pior: Nova Zelândia (11,1%)