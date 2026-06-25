Saiba o desempenho do Japão em mata-matas de Copa do Mundo Segundo colocado do Grupo F, será o adversário da Seleção Brasileira

Adversário do Brasil na segunda fase da Copa do Mundo, o Japão disputou a etapa eliminatória da competição em apenas quatro ocasiões em toda a sua história. Após empatar em 1 a 1 com a Suécia nesta quinta-feira (25), a seleção asiática garantiu a vice-liderança do Grupo F, ficando atrás da Holanda. O confronto entre a Seleção Brasileira e os japoneses está marcado para a próxima segunda-feira (29), em Houston, nos Estados Unidos.

continua após a publicidade

➡️Simule os jogos da Copa do Mundo!

Com exceção dos anfitriões Estados Unidos, México e Canadá, o Japão foi o primeiro país a garantir a classificação para a Copa do Mundo 2026 após excelente desempenho nas eliminatórias asiáticas. Estreantes em 1998, os asiáticos fazem a sua oitava participação em mundiais e vão disputar o quinto mata-mata, com quatro eliminações até aqui, sendo todas nas oitavas.

Confira o histórico do Japão em jogos eliminatórios de Copa do Mundo:

2002: Japão 0 x 1 Turquia

2010: Japão 0 x 0 Paraguai (derrota por 5 x 3 nos pênaltis)

2018: Japão 2 x 3 Bélgica

2022: Japão 1 x 1 Croácia (derrota por 3 x 1 nos pênaltis)

Japão empatou com a Suécia na última rodada do Grupo F da Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis/AFP)

Como foi o jogo entre Japão e Suécia na Copa do Mundo?

O primeiro tempo foi equilibrado, apesar de poucas chances criadas por ambos os lados. A Suécia assustou primeiro com um chute de Bernhardsson defendido por Suzuki, mas o Japão tomou o controle das ações e criou as melhores chances na reta final, quase abrindo o placar com Nakamura em um chute cruzado espalmado por Zetterström. O jogo também contou com lesões, forçando a substituição precoce dos zagueiros Hien, do lado sueco, e Itakura, pelo lado japonês, sendo substituídos por Lucas Bergvall e Shogo Taniguchi, respectivamente.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

No retorno do intervalo, o Japão voltou superior e chegou perto do gol com Kamada, que parou em grande defesa de Zetterström, mas o lance foi anulado por impedimento. Porém, na chegada seguinte ao ataque, em grande jogada coletiva, Daizen Maeda apareceu nas costas da defesa sueca e superou o goleiro para, enfim, abrir o placar para os japoneses em Dallas. Com o gol sofrido, a Suécia foi ao ataque e, poucos minutos após ter sofrido o gol, conseguiu chegar ao empate com golaço de Anthony Elanga.

A Suécia seguiu no campo de ataque e quase virou com Isak, mas parou no goleiro Suzuki. Os suecos seguiram melhores no jogo, enquanto os japoneses buscaram os contra-ataques, levando perigo com Koki Ogawa completando cruzamento rasteiro, mas isolando. Nos minutos finais, a seleção europeia pressionou, mas o empate se manteve até o apito final após grandes defesas de Zion Suzuki.

continua após a publicidade

🤑 Aposte em jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável