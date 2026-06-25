Quando é o jogo entre Brasil e Japão na Copa do Mundo? Seleção enfrenta o 2º colocado do Grupo F

A Seleção Brasileira já conhece seu adversário na segunda fase da Copa do Mundo de 2026. O Brasil, que terminou na liderança do Grupo C, enfrentará o Japão na próxima segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), em Houston, nos Estados Unidos.

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A equipe comandada por Carlo Ancelotti aguardava a definição do Grupo F, já que o regulamento previa o confronto entre o líder do Grupo C e o segundo colocado da chave.

A classificação japonesa foi confirmada nesta quinta-feira (25), após o empate por 1 a 1 com a Suécia na última rodada da fase de grupos. No outro jogo da chave, a Holanda venceu a Tunísia por 3 a 1 e confirmou a liderança do grupo.

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Com os resultados, a classificação final do Grupo F terminou da seguinte forma:

1 . Holanda – 7 pontos 2 . Japão – 5 pontos 3 . Suécia – 4 pontos 4 . Tunísia – 0 ponto

A Holanda avançou em primeiro lugar, enquanto os japoneses ficaram com a segunda vaga direta para a fase eliminatória. Já a Suécia se classificou na terceira posição, enquanto a Tunísia se despediu da competição sem pontuar.

Holanda venceu a Tunísia e garantiu a liderança do Grupo F (Foto: Juan Mabromata/ AFP)

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O Brasil garantiu a liderança do Grupo C após a vitória por 3 a 0 sobre a Escócia na última rodada. A Seleção terminou a primeira fase invicta e agora terá pela frente os japoneses em busca de uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo.

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Brasil x Japão

Data: segunda-feira, 29 de junho

Horário: 14h (de Brasília)

Local: Houston, Estados Unidos

Fase: segunda fase (16 avos de final)

Transmissão: CazéTV, TV Globo, sportv, ge.globo getv e SBT.

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