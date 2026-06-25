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Quando é o jogo entre Brasil e Japão na Copa do Mundo?

Seleção enfrenta o 2º colocado do Grupo F

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
25/06/2026 22:04
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Matheus Cunha comemora gol da Seleção Brasileira na Copa do MUndo de 2026 (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
Matheus Cunha comemora gol da Seleção Brasileira na Copa do MUndo de 2026 (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

A Seleção Brasileira já conhece seu adversário na segunda fase da Copa do Mundo de 2026. O Brasil, que terminou na liderança do Grupo C, enfrentará o Japão na próxima segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), em Houston, nos Estados Unidos.

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    A equipe comandada por Carlo Ancelotti aguardava a definição do Grupo F, já que o regulamento previa o confronto entre o líder do Grupo C e o segundo colocado da chave.

    A classificação japonesa foi confirmada nesta quinta-feira (25), após o empate por 1 a 1 com a Suécia na última rodada da fase de grupos. No outro jogo da chave, a Holanda venceu a Tunísia por 3 a 1 e confirmou a liderança do grupo.

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    Com os resultados, a classificação final do Grupo F terminou da seguinte forma:

      1.
    1. Holanda – 7 pontos
      2. 2.
    2. Japão – 5 pontos
      3. 3.
    3. Suécia – 4 pontos
      4. 4.
    4. Tunísia – 0 ponto

    A Holanda avançou em primeiro lugar, enquanto os japoneses ficaram com a segunda vaga direta para a fase eliminatória. Já a Suécia se classificou na terceira posição, enquanto a Tunísia se despediu da competição sem pontuar.

    Holanda venceu a Tunísia e garantiu a liderança do Grupo F
    Holanda venceu a Tunísia e garantiu a liderança do Grupo F (Foto: Juan Mabromata/ AFP)

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    O Brasil garantiu a liderança do Grupo C após a vitória por 3 a 0 sobre a Escócia na última rodada. A Seleção terminou a primeira fase invicta e agora terá pela frente os japoneses em busca de uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo.

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    Brasil x Japão

    • Data: segunda-feira, 29 de junho
    • Horário: 14h (de Brasília)
    • Local: Houston, Estados Unidos
    • Fase: segunda fase (16 avos de final)
    • Transmissão: CazéTV, TV Globo, sportv, ge.globo getv e SBT.

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