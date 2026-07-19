Atitude de Infantino com Trump chama atenção na final da Copa do Mundo
Presidente americano repetiu o que fez com o Chelsea no Supermundial de Clubes
A cerimônia de encerramento da Copa do Mundo de 2026 reservou uma cena curiosa nos bastidores da entrega das medalhas em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Durante a consagração da Espanha campeã após a vitória por 1 a 0 sobre a Argentina, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, tentou tirar o presidente americano, Donald Trump, da foto oficial do título. O gesto, conduzido de maneira amigável devido à proximidade entre os dois, ocorreu logo após o político sofrer uma forte rejeição do público presente no estádio.
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Assim que pisou no gramado ao lado de Infantino para saudar os atletas e participar da premiação da Copa, Trump foi recebido com vaias intensas vindas das arquibancadas. O protocolo seguiu normalmente, mas a movimentação dos dirigentes no palco na hora do retrato oficial da equipe espanhola chamou a atenção das câmeras.
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O histórico de Trump nos palcos de campeões
A insistência de Donald Trump em se posicionar no centro dos registros históricos de grandes conquistas não é novidade no futebol. Recentemente, o presidente dos Estados Unidos protagonizou uma situação idêntica ao aparecer na foto oficial do Chelsea, quando o clube inglês se sagrou campeão do Supermundial de Clubes da Fifa, torneio que também foi realizado em solo americano.
Na decisão deste domingo, a presença de Trump dividiu os holofotes com marcas importantes do esporte. Com o placar mínimo na prorrogação, a Espanha faturou o seu segundo caneco mundial, enquanto a Argentina amargou o seu quarto vice-campeonato, igualando a Alemanha como a seleção que mais vezes perdeu finais na história do torneio.
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