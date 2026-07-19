Atitude de Infantino com Trump chama atenção na final da Copa do Mundo Presidente americano repetiu o que fez com o Chelsea no Supermundial de Clubes

A cerimônia de encerramento da Copa do Mundo de 2026 reservou uma cena curiosa nos bastidores da entrega das medalhas em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Durante a consagração da Espanha campeã após a vitória por 1 a 0 sobre a Argentina, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, tentou tirar o presidente americano, Donald Trump, da foto oficial do título. O gesto, conduzido de maneira amigável devido à proximidade entre os dois, ocorreu logo após o político sofrer uma forte rejeição do público presente no estádio.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

➡️ Espanha domina, bate a Argentina e conquista o bi da Copa do Mundo

continua após a publicidade

Donald Trump posa no palco da premiação da Copa, repetindo o que fez no título do Chelsea no Supermundia (Foto: Odd Andersen / AFP)

Assim que pisou no gramado ao lado de Infantino para saudar os atletas e participar da premiação da Copa, Trump foi recebido com vaias intensas vindas das arquibancadas. O protocolo seguiu normalmente, mas a movimentação dos dirigentes no palco na hora do retrato oficial da equipe espanhola chamou a atenção das câmeras.

O histórico de Trump nos palcos de campeões

A insistência de Donald Trump em se posicionar no centro dos registros históricos de grandes conquistas não é novidade no futebol. Recentemente, o presidente dos Estados Unidos protagonizou uma situação idêntica ao aparecer na foto oficial do Chelsea, quando o clube inglês se sagrou campeão do Supermundial de Clubes da Fifa, torneio que também foi realizado em solo americano.

continua após a publicidade

Cole Palmer recebe o prêmio Bola de Ouro do presidente da Fifa, Gianni Infantino, e do presidente dos EUA, Donald Trump, durante a cerimônia de premiação dos campeões do Mundial de Clubes da Fifa de 2025 (Foto: Timothy A. Clary / AFP)

Na decisão deste domingo, a presença de Trump dividiu os holofotes com marcas importantes do esporte. Com o placar mínimo na prorrogação, a Espanha faturou o seu segundo caneco mundial, enquanto a Argentina amargou o seu quarto vice-campeonato, igualando a Alemanha como a seleção que mais vezes perdeu finais na história do torneio.

🤑 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições!