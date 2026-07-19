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Atitude de Infantino com Trump chama atenção na final da Copa do Mundo

Presidente americano repetiu o que fez com o Chelsea no Supermundial de Clubes

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
19/07/2026 20:10
Supervisionado porMárcio Iannacca,
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O meio-campista espanhol número 16, Rodri, ergue o troféu com seus companheiros de equipe após a vitória na final da Copa do Mundo de 2026 entre Espanha e Argentina, no Estádio Nova York/Nova Jersey, em East Rutherford, em 19 de julho de 2026
Donald Trump posa no palco da premiação da Copa, repetindo o que fez no título do Chelsea no Supermundia (Foto: Odd Andersen / AFP)

A cerimônia de encerramento da Copa do Mundo de 2026 reservou uma cena curiosa nos bastidores da entrega das medalhas em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Durante a consagração da Espanha campeã após a vitória por 1 a 0 sobre a Argentina, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, tentou tirar o presidente americano, Donald Trump, da foto oficial do título. O gesto, conduzido de maneira amigável devido à proximidade entre os dois, ocorreu logo após o político sofrer uma forte rejeição do público presente no estádio.

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    O meio-campista espanhol número 16, Rodri, ergue o troféu com seus companheiros de equipe após a vitória na final da Copa do Mundo de 2026 entre Espanha e Argentina, no Estádio Nova York/Nova Jersey, em East Rutherford, em 19 de julho de 2026
    Donald Trump posa no palco da premiação da Copa, repetindo o que fez no título do Chelsea no Supermundia (Foto: Odd Andersen / AFP)

    Assim que pisou no gramado ao lado de Infantino para saudar os atletas e participar da premiação da Copa, Trump foi recebido com vaias intensas vindas das arquibancadas. O protocolo seguiu normalmente, mas a movimentação dos dirigentes no palco na hora do retrato oficial da equipe espanhola chamou a atenção das câmeras.

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    • O histórico de Trump nos palcos de campeões

    A insistência de Donald Trump em se posicionar no centro dos registros históricos de grandes conquistas não é novidade no futebol. Recentemente, o presidente dos Estados Unidos protagonizou uma situação idêntica ao aparecer na foto oficial do Chelsea, quando o clube inglês se sagrou campeão do Supermundial de Clubes da Fifa, torneio que também foi realizado em solo americano.

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    O meio-campista inglês do Chelsea, número 10, Cole Palmer (C), recebe o prêmio Bola de Ouro do presidente da FIFA, Gianni Infantino (E), e do presidente dos EUA, Donald Trump (D), durante a cerimônia de premiação dos campeões do Mundial de Clubes da FIFA de 2025, após a partida final entre o Chelsea, da Inglaterra, e o Paris Saint-Germain, da França, no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey, em 13 de julho de 2025.
    Cole Palmer recebe o prêmio Bola de Ouro do presidente da Fifa, Gianni Infantino, e do presidente dos EUA, Donald Trump, durante a cerimônia de premiação dos campeões do Mundial de Clubes da Fifa de 2025 (Foto: Timothy A. Clary / AFP)

    Na decisão deste domingo, a presença de Trump dividiu os holofotes com marcas importantes do esporte. Com o placar mínimo na prorrogação, a Espanha faturou o seu segundo caneco mundial, enquanto a Argentina amargou o seu quarto vice-campeonato, igualando a Alemanha como a seleção que mais vezes perdeu finais na história do torneio.

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