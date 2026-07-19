EA Sports FC 26 previu que a Espanha seria campeã da Copa do Mundo Produtora do game mantém 100% de aproveitamento em simulações desde 2010

A grande decisão da Copa do Mundo de 2026 terminou com a vitória da Espanha por 1 a 0 sobre a Argentina na prorrogação neste domingo (19). Além de garantir o segundo troféu para a galeria espanhola, o resultado em campo confirmou uma mística que acompanha o futebol virtual nos últimos 16 anos. A simulação oficial da Electronic Arts realizada no EA Sports FC 26 cravou, com semanas de antecedência, que a Fúria seria a grande campeã do torneio.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

➡️ Espanha domina, bate a Argentina e conquista o bi da Copa do Mundo

continua após a publicidade

Jogadores da seleção espanhola erguem a taça na final da Copa do Mundo, confirmando o quinto acerto consecutivo do EA Sports FC 26 (Foto: Angela Weiss / AFP)

A postagem com o resultado do teste foi divulgada pela empresa em junho, antes do início das partidas na América do Norte. O sistema analisou todas as etapas da competição, desde a fase de grupos até o cruzamento das eliminatórias, apontando exatamente o desfecho que se consolidou no gramado real na data de hoje.

We've predicted four in a row. Now we've run the sim again.



The next champion? 🇪🇸 pic.twitter.com/aNRQYVB1v1 — EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) June 6, 2026

Uma sequência inabalável de acertos desde 2010

O acerto no EA Sports FC 26 amplia o retrospecto perfeito da desenvolvedora de jogos, que agora acumula cinco palpites certeiros consecutivos em Copas do Mundo. O histórico começou na edição da África do Sul e seguiu de forma ininterrupta nas temporadas seguintes, chamando a atenção do público pela precisão dos dados coletados.

continua após a publicidade

Confira abaixo a lista de campeões da Copa do Mundo previstos pela franquia da EA Games:

2010 (África do Sul): Espanha

2014 (Brasil): Alemanha

2018 (Rússia): França

2022 (Catar): Argentina

2026 (Estados Unidos, Canadá e México): Espanha

🤑 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições!