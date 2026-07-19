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EA Sports FC 26 previu que a Espanha seria campeã da Copa do Mundo

Produtora do game mantém 100% de aproveitamento em simulações desde 2010

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
19/07/2026 20:30
Supervisionado porMárcio Iannacca,
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O meio-campista espanhol número 16, Rodri, ergue o troféu com seus companheiros de equipe após a vitória na final da Copa do Mundo de 2026 entre Espanha e Argentina, no Estádio Nova York/Nova Jersey, em East Rutherford, em 19 de julho de 2026
Jogadores da seleção espanhola erguem a taça na final da Copa do Mundo, confirmando o quinto acerto consecutivo do EA Sports FC 26 (Foto: Angela Weiss / AFP)

A grande decisão da Copa do Mundo de 2026 terminou com a vitória da Espanha por 1 a 0 sobre a Argentina na prorrogação neste domingo (19). Além de garantir o segundo troféu para a galeria espanhola, o resultado em campo confirmou uma mística que acompanha o futebol virtual nos últimos 16 anos. A simulação oficial da Electronic Arts realizada no EA Sports FC 26 cravou, com semanas de antecedência, que a Fúria seria a grande campeã do torneio.

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    Jogadores da seleção espanhola erguem a taça na final da Copa do Mundo, confirmando o quinto acerto consecutivo do EA Sports FC 26
    Jogadores da seleção espanhola erguem a taça na final da Copa do Mundo, confirmando o quinto acerto consecutivo do EA Sports FC 26 (Foto: Angela Weiss / AFP)

    A postagem com o resultado do teste foi divulgada pela empresa em junho, antes do início das partidas na América do Norte. O sistema analisou todas as etapas da competição, desde a fase de grupos até o cruzamento das eliminatórias, apontando exatamente o desfecho que se consolidou no gramado real na data de hoje.

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    • Uma sequência inabalável de acertos desde 2010

    O acerto no EA Sports FC 26 amplia o retrospecto perfeito da desenvolvedora de jogos, que agora acumula cinco palpites certeiros consecutivos em Copas do Mundo. O histórico começou na edição da África do Sul e seguiu de forma ininterrupta nas temporadas seguintes, chamando a atenção do público pela precisão dos dados coletados.

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    Confira abaixo a lista de campeões da Copa do Mundo previstos pela franquia da EA Games:

    2010 (África do Sul): Espanha
    2014 (Brasil): Alemanha
    2018 (Rússia): França
    2022 (Catar): Argentina
    2026 (Estados Unidos, Canadá e México): Espanha

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