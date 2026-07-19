Scaloni exalta Argentina após vice na Copa: 'Somos grandes' O comandante argentino fez questão de exaltar o seu grupo pela campanha feita

Lionel Scaloni agradeceu aos jogadores da Argentina após a derrota por 1 a 0 para a Espanha na final da Copa do Mundo, neste domingo (19), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. O treinador destacou a resiliência da equipe, que ficou com o vice-campeonato após sofrer o gol decisivo na prorrogação. Superior durante a maior parte dos 120 minutos, o time espanhol controlou as ações ofensivas e confirmou o bicampeonato mundial apenas no tempo extra.

Scaloni e jogadores após a derrota para a Espanha (Foto: ATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

A brava resistência albiceleste



A Argentina se despediu do Mundial com uma campanha marcada pela superação. Sob o comando de Lionel Scaloni — que buscava repetir a glória de 2022 no Catar —, a equipe chegou à grande final após três viradas consecutivas no mata-mata contra Cabo Verde, Egito e Inglaterra. Diante da intensidade da Fúria, contudo, os sul-americanos encontraram sérias dificuldades para criar chances e acabaram superados. O duelo tático ainda guardou um roteiro à parte: De la Fuente foi professor de Scaloni durante o período de formação do técnico argentino em solo espanhol.

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Após o apito final, Scaloni fez questão de aplaudir o elenco pela trajetória e reconheceu o mérito dos campeões.

— O agradecimento é eterno a todo esse grupo de jogadores que nos trouxe a mais uma final de Copa do Mundo, que competiu até o último minuto. Eles foram melhores, isso é verdade, mas vou guardar uma grande recordação do que esse grupo fez e de ter nos levado até aqui — afirmou o treinador.

— Temos que valorizar este grupo, porque realmente é muito difícil chegar até aqui. Somos grandes nas vitórias e também precisamos ser grandes nas derrotas. Hoje demonstramos que sabemos perder. Perdemos a partida, assumimos isso, mas não é por causa desse resultado que vamos esquecer tudo o que fizemos para chegar até esta final — completou.

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Ao blindar o grupo contra eventuais críticas sobre o estilo de jogo adotado no torneio, Scaloni encerrou sua coletiva com foco no comprometimento e na entrega integral da delegação em solo norte-americano.

— Obviamente gostaríamos de ter vencido. A tristeza é evidente, mas a única palavra que tenho neste momento é agradecimento. Quando um time deixa tudo em campo, jogando bem ou mal, isso precisa ser reconhecido — concluiu.

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