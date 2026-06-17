Roberto Martínez projeta estreia de Portugal na Copa e alerta Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (17)

Roberto Martínez projetou a estreia de Portugal na Copa do Mundo de 2026 e evitou tratar o torneio como uma possível despedida de Cristiano Ronaldo. Às vésperas do duelo contra a República Democrática do Congo, nesta quarta-feira (17), pela primeira rodada do Grupo K, o treinador português preferiu destacar a importância de perseguir objetivos dentro da competição.

continua após a publicidade

- O sonho comanda a vida. Como treinador, a minha preocupação é como vamos atingir esse sonho - disse.

O técnico também analisou o adversário da estreia e pregou respeito à seleção africana, que volta a disputar uma Copa do Mundo após mais de cinco décadas. Segundo ele, a RD Congo reúne jogadores experientes e apresenta características que exigem atenção de Portugal.

- As seleções africanas evoluíram muito. Conseguem pressionar em bloco médio e contam com atletas que atuam nas principais ligas da Europa. Respeitamos muito a RD Congo como seleção - completou.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

➡️Portugal x RD Congo: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

Roberto Martínez projetou estreia de Portugal na Copa (Foto: Odd Andersen/AFP)

Onde assistir Portugal x RD Congo

Portugal e RD Congo se enfrentam nesta quarta-feira (17), às 14h (de Brasília), no NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos, na estreia das duas seleções na Copa do Mundo de 2026. O duelo valerá pela primeira rodada do Grupo K e terá transmissão ao vivo da CazéTV. Clique para assistir na Cazé TV com Disney+

continua após a publicidade

Como chegam as equipes para o jogo?

Campeã da Liga das Nações e dona de uma das gerações mais talentosas de sua história, a seleção portuguesa desembarca na América do Norte cercada pela expectativa de finalmente transformar potencial em um título mundial. Além da qualidade e experiência de Cristiano Ronaldo, o país possui um plantel com diversas opções, repleto de jogadores de alto nível. Portugal consegue mudar esquemas, características e estratégias sem perder competitividade.

No comando da equipe, Roberto Martínez assumiu a seleção após a Copa de 2022 e rapidamente construiu um time mais ofensivo e versátil. O espanhol encontrou equilíbrio entre os veteranos que marcaram uma era e a nova geração que começa a assumir protagonismo. A grande questão é se esta será a Copa em que Portugal conseguirá dar o passo que ainda falta.