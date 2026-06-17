Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (17/06/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
A quarta-feira (17) tem como destaque mais cinco jogos da Copa do Mundo de 2026. Entre os confrontos do dia estão Inglaterra x Croácia, duelo entre duas seleções tradicionais do futebol europeu, além de Portugal x RD Congo e Uzbequistão x Colômbia. A rodada também conta com Gana x Panamá e marca a continuidade da primeira fase do Mundial, com equipes buscando pontos importantes na corrida por uma vaga no mata-mata.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 17 de junho de 2026):
Copa do Mundo 🏆
14h – Portugal x RD Congo – CazéTV
17h – Inglaterra x Croácia – CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT
20h – Gana x Panamá – CazéTV
23h – Uzbequistão x Colômbia – CazéTV, Globo e Sportv
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