Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (17/06/2026) Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

A quarta-feira (17) tem como destaque mais cinco jogos da Copa do Mundo de 2026. Entre os confrontos do dia estão Inglaterra x Croácia, duelo entre duas seleções tradicionais do futebol europeu, além de Portugal x RD Congo e Uzbequistão x Colômbia. A rodada também conta com Gana x Panamá e marca a continuidade da primeira fase do Mundial, com equipes buscando pontos importantes na corrida por uma vaga no mata-mata.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 17 de junho de 2026):

Copa do Mundo 🏆

14h – Portugal x RD Congo – CazéTV

17h – Inglaterra x Croácia – CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT

20h – Gana x Panamá – CazéTV

23h – Uzbequistão x Colômbia – CazéTV, Globo e Sportv

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Cristiano Ronaldo virou assunto entre torcedores na partida entre Portugal e Costa Rica. (Foto: FILIPE AMORIM / AFP)

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